Российские звёзды не погаснут. 7 самых ярких молодых игроков нашего хоккея

В России очень много талантливых хоккеистов: каждый год после молодёжных и юниорских чемпионатов мира мы прикидываем, кто из них может стать яркой звездой и привести национальную сборную к большим победам. А в последнее время стало модно заглядывать и в совсем ещё детский хоккей и там находить будущих селебрити. Это приятная тенденция, и здорово осознавать, что наша страна не оскудела на подобные бриллианты. Вместе с Федерацией хоккея России и «Балтикой» называем семь фамилий молодых ребят, в чьих силах стать новыми звёздами поколения.

Возраст: 19 лет.



Команда: СКА, КХЛ.

Василий Подколзин Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Талантливейший российский хоккеист 2001 года рождения пока не вышел на лидирующие позиции в СКА, но потенциал у Подколзина огромен. На юниорском уровне он попросту «топтал» соперников, выделяясь пробивной мощью и мягкими руками. В столь юном возрасте форвард уже завоевал три медали международных турниров: серебро с юниорской сборной, бронзу и серебро с молодёжкой. На взрослом уровне сразу будет золото? Мы желаем этого Василию.



Подколзину сейчас ничто не мешает совершенствоваться, и мы ждём его прорывного сезона. Он уже второй год играет в основе СКА, там ему доверяют, там с ним работают. Хочется, чтобы Василий максимально раскрыл свой талант и добился результатов в КХЛ и сборной России. И если после этого он соберётся в «Ванкувер», то поедет подготовленным и с первых же шагов начнёт ставить НХЛ на уши. Это будет вполне реально, ведь за океаном у плотных, крепких «игровичков» сейчас наибольшие возможности для прогресса.

Возраст: 16 лет.



Команда: СКА-1946, МХЛ.

Уникальный талант, который сверкает нам пока издалека, но свет этот настолько ярок, что позволяет рассмотреть в 16-летнем пареньке будущую звезду мирового хоккея. Мичков, разумеется, ещё нигде не играл на взрослом уровне, но даже в молодёжной лиге у него почти нет соперников, а ведь там он играет против ребят на 3-4 года старше. Блестящая скорость, потрясающий бросок, восхитительная техника, напор и сумасшедшая результативность – таков сейчас 16-летний уроженец Перми и воспитанник «Локомотива», выступающий в системе СКА.

15-летний Мичков с ходу заблистал в МХЛ. СКА урвал будущую звезду российского хоккея Однако сыграть в КХЛ русский Next One сможет только в следующем сезоне.

Матвею уже сейчас прочат первый пик на драфте-2023, и тут не нужно бояться перехвалить парня. Тот же Овечкин примерно с этого же возраста считался будущей суперзвездой НХЛ и с лихвой оправдал ожидания, несмотря на повышенное внимание со всех сторон. И, разумеется, мы ждём от Мичкова больших побед со сборной России. Юношеская Олимпиада в Лозанне показала, что он способен дарить радость тысячам болельщикам по всей стране.

Возраст: 19 лет



Команда: «Салават Юлаев», КХЛ.

Родион Амиров Фото: Эмиль Ханссон, photo.khl.ru

Амиров – гордость хоккейной Уфы. Напористый, быстрый форвард с отменным броском в нынешнем сезоне сумел заиграть в «Салавате», а на последнем Кубке Карьяла произвёл настоящий фурор. Родион забил в каждом из трёх матчей турнира – так мощно в национальной команде не начинал ни один молодой игрок!

Россия снова гремит в хоккейной Европе! 19-летний Амиров установил национальный рекорд! Воспитанник уфимского хоккея переписывает историю российского хоккея!

Амиров – нападающий с тонким чувством гола, всегда стремящийся создать угрозу воротам соперника. На ЮЧМ-2019 уфимец блистал в составе нашей юниорской сборной, стал лучшим её бомбардиром и снайпером и завоевал серебряную медаль. На ближайшем МЧМ Родион точно будет одним из лидеров команды Игоря Ларионова.

Сейчас, когда наша сборная выходит на лёд, нас переполняют эмоции. Мы поддерживаем всей страной, переживаем с первой до последней минуты матча и громко радуемся забитой шайбе. Эти важные моменты единения и поддержки мы проживаем вместе с «Безалкогольной Балтикой» — и гордость за наших чемпионов только крепнет. Участвуйте в творческом конкурсе и покажите, как вы заряжаете нашу сборную на победу! Подробности по ссылке

Даниил Чайка

Возраст: 18 лет.



Команда: ЦСКА, КХЛ.

Даниил Чайка Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Принято считать, что в России не взращивают классных атакующих защитников. В таком случае Даниил Чайка – исключение из правил. Статный, длинноногий игрок обороны с шикарным кистевым броском последние годы выступал в юниорских лигах Канады, из-за чего не сыграл на ЮЧМ, зато стал чемпионом OHL.



В период пандемии Чайка благоразумно решил, что ему будет лучше приехать на родину, и вернулся в систему ЦСКА. Игорь Никитин уже выпускает 18-летнего защитника на матчи КХЛ. Кроме того, Даниил – железный кандидат на поездку на МЧМ. Кубок Карьяла он отыграл в первой паре сборной России, выходил в спецбригаде большинства и успел показать атакующие способности, набрав 3 (1+2) очка в трёх матчах. Из Чайки вполне может вырасти элитный русский защитник уровня Сергея Гончара или Сергея Зубова.

Возраст: 18 лет.



Команда: «Салават Юлаев», КХЛ.

Шакир Мухамадуллин Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Подобные авансы смело можно выдать и Шакиру Мухамадуллину. 18-летнему уфимцу, как и Чайке, пока не хватает надёжности у своих ворот, но у этих парней огромный атакующий потенциал. Абсолютно прав Игорь Ларионов, призывающий не обращать пристальное внимание на ошибки молодых ребят, ведь они пытаются закрепиться в важнейшем для современного хоккея амплуа, а без огрехов этот путь не пройти.

Мухамадуллин – выходец уфимской школы хоккея. Высокий, длиннорукий, но при этом очень подвижный и компактный защитник. Интересно, что на ЮЧМ-2019, где Шакир выиграл серебро со сборной России, он редко подключался вперёд, предпочитая роль домоседа. Однако в «Салавате» Мухамадуллина смогли открыть с новой стороны. Сейчас он второй бомбардир уфимского клуба среди защитников, и потенциал у парня громадный.

Егор Афанасьев

Возраст: 19 лет.



Команда: ЦСКА, КХЛ.

Егор Афанасьев Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Афанасьев – талантливый универсальный нападающий, умеющий сыграть как в центре, так и с краю звена. Воспитанник московского «Динамо» в юности уехал в Америку, провёл там четыре сезона, а в прошлом чемпионате стал лучшим бомбардиром и снайпером команды в OHL.



За юниорские и молодёжные сборные России Афанасьев ещё не играл, но сейчас форвард выступает в системе ЦСКА и находится на виду у Игоря Ларионова. Профессор точно не должен обойтись без результативного нападающего на ближайшем МЧМ. Сейчас Егор потихоньку осваивается во взрослом хоккее, за ЦСКА в двух матчах он уже набрал 2 (1+1) очка. Хочется верить, что доверие, которое оказывают Афанасьеву в России, поможет нападающему выйти на новый уровень.

Возраст: 18 лет.



Команда: СКА, КХЛ.

Ярослав Аскаров Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

На наших глазах растёт, возможно, лучший российский голкипер в истории. Аскаров – смесь громадного природного таланта и скрупулёзной работы тренеров в системе СКА. У Ярослава блестящая вратарская база, сумасшедшая реакция, прекрасная подвижность в воротах, но главный его козырь – это хладнокровие. Даже будучи 18-летним парнем, он способен дать спокойствие и надёжность взрослым партнёрам в матчах КХЛ. А что же будет дальше?



Болельщики сборной России наблюдают Ярослава уже давно. В 2019 году он блестяще выступил на серебряном ЮЧМ и золотом Кубке Глинки/Гретцки, а в начале 2020-го попробовал силы на МЧМ. Тогда юный голкипер немного не справился с волнением, но зато сейчас он способен блестяще проводить три игры за четыре дня против взрослых соперников, как мы убедились на последнем Кубке Карьяла. Нет никаких сомнений, что Аскаров станет оплотом нашей команды на ближайшем слёте лучшей хоккейной молодёжи.