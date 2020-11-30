«Авангард» идёт на рекорд КХЛ. В чём уникальность игры «ястребов» в меньшинстве?

Игра «Авангарда» в меньшинстве в нынешнем сезоне – отдельное явление. У «ястребов» с отрывом лучшие цифры по проценту убивания большинства соперников и по пропущенным шайбам в меньшинстве.

Как видим, «Йокерит» сыграл на семь матчей меньше, чем «Авангард», но всё равно существенно уступает омичам в проценте. А «Локомотив» удаляется меньше всех в КХЛ, но даже в таких условиях пропускает в полтора раза больше шайб в меньшинстве, чем «ястребы». Что уж говорить о командах, который по играм и попыткам меньшинства примерно равны с «Авангардом». У «ястребов» в этом компоненте просто нет конкурентов.

Первая причина, разумеется, в том, что омичи в принципе немного удаляются. 109 попыток, которые «Авангард» предоставил сопернику для розыгрыша лишнего, — это 15-е место в КХЛ. То есть только 8 клубов играли в меньшинстве реже, чем «ястребы» — «Северсталь», СКА, «Йокерит», «Локомотив», «Барыс», «Торпедо», рижское «Динамо», «Сочи». Но никаких дивидендов из этого названные команды, как мы знаем, не вынесли, и королём игры в меньшинстве единолично является омский клуб.



Цифры «Авангарда» выглядят ещё круче, если принять во внимание следующий факт: из 9 шайб, пропущенных в меньшинстве, «ястребы» только 6 голов пропустили в расстановке «4 на 5». Однажды омичам забил в двойном численном преимуществе («5 на 3») «Куньлунь», ещё дважды «Авангард» пропускал в тот момент, когда соперник снимал вратаря в конце основного времени. Всего 6 голов в стандартном меньшинстве за половину регулярки – это феноменальный результат.



Благодаря чему он стал возможен? Прежде всего быть образцовым «убийцей» меньшинства соперников «Авангарду» помогает пресловутая система Боба Хартли. Мы все знаем её основные положения: сумасшедшая динамика, огромный объём катания, постоянная подвижность, высокий прессинг соперника, регулярная нацеленность на отбор шайбы. Проще говоря, игроки «Авангарда» очень много бегают, а ведь известно, что в меньшинстве нет ничего важнее активности обороняющейся четвёрки. Чем подвижнее «меньшевики», тем меньше возможностей у позиционного нападения разыгрывать шайбу, находить чистый лёд, бросать без помех, размазывать защиту комбинациями. То есть именно пользоваться присутствием на льду лишнего хоккеиста.

«Авангард» играет не в тот хоккей». Босс «ястребов» подготовил почву для ухода Хартли? Похоже, канадца может спасти только Кубок Гагарина.

Но в «Авангарде» Хартли отвечает за всю систему в целом, а конкретно за меньшинство ответственен Жак Клутье, давний друг и соратник Боба. Именно этот канадец на тренировках отрабатывает с командой детали игры «4 на 5» и «3 на 5» и добивается блестящих результатов в нынешнем сезоне. Посмотрите: система Хартли работает далеко не всегда, однако меньшинство у «ястребов» идеально даже в тех матчах, где команда выглядит слабо. Это самый стабильный компонент «ястребов» в этом чемпионате, который всегда позволяет «Авангарду» держаться на плаву и цепляться за результат. За половину регулярки не было ещё ни одного матча, где бы «ястребы» пропустили хотя бы две шайбы в меньшинстве. При этом любопытно, что Клутье, как и Хартли, работает в Балашихе уже третий сезон, но раньше ничего подобного в меньшинстве «ястребы» не показывали. О причинах этого скажем чуть позже.

Жак Клутье Фото: Ярослав Неелов, photo.khl.ru

Каковы же наработки Клутье? На самом деле, здесь всё очень просто. «Авангард» всегда обороняется компактным подвижным квадратом, при этом только один «верхний» нападающий курсирует между кругами вбрасывания, периодически выдёргиваясь на атакующего хоккеиста на синей линии. Остальные трое насыщают пространство перед воротами и не рискуют лишний раз выбегать вперёд на игрока с шайбой. Выходит, что активный форчек у «Авангарда» в меньшинстве осуществляет только один игрок, а задача трёх других обороняющихся – не идти в прессинг, а держать свою зону и ловить шайбы на себя. В результате соперник спокойно контролирует шайбу по периметру, но не имеет возможности вытянуть игрока «Авангарда» из диспозиции, чтобы вывести на чистый лёд «лишнего» хоккеиста. Соответственно троица «нижних» «меньшевиков» «ястребов» всегда сторожит пятачок, не реагирует на закаты форвардов соперника за ворота (это неопасно), а поперечные передачи практически невозможны – уже на первой тренировке до любого новичка «Авангарда» доносят, что клюшка всегда должна быть на льду.

Омичи в меньшинстве чётко следят за своим расположением по зонам, но при этом «Авангард» здорово реагирует на вялое большинство соперника. Если шайба двигается недостаточно быстро, если она часто уходит к бортам, в углы, а атакующий хоккеист поворачивается спиной к воротам, то «ястребы» включают тотальный прессинг. В отбор в меньшинстве игроки «Авангарда» обычно идут вдвоём и часто попросту «съедают» оппонента, выбрасывают шайбу и бегут на смену.



Разумеется, «ястребам» реально забить в большинстве. Но для этого спецбригада соперника должна быстро двигать шайбу и иметь в распоряжении толкового снайпера. Делая акцент на охране зоны перед воротами и отряжая в активный прессинг лишь одного хоккеиста, «Авангард» вынужденно освобождает сопернику точки для дальнобойной артиллерии – синюю линию и круги вбрасывания. «Разматывайте» передачами одинокого прессингующего, открывайтесь на чистый лёд и палите по воротам, сколько хотите. Проблема в том, что забить издалека броском с ходу, в принципе, тяжеловато, плюс защищающиеся игроки «Авангарда» великолепно умеют принимать на себя броски, и секундное промедление превращает потенциально опасный «выстрел» в заблокированный. Вероятность забить гол становится очень маленькой, и провернуть фокус удаётся единицам. Вот, например, образцовый гол Мальте Стрёмвалля. Но много ли форвардов способны на постоянной основе вот так палить по девяткам в касание?

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Итак, секрет успеха «Авангарда» в меньшинстве – компактная зона и сумасшедшая активность. «Ястребы» стараются не делать лишних движений в обороне, пытаются не пропускать глубокие поперечные передачи и передачи на пятачок (клюшка на льду!) и максимально далеко отодвигают бросковую угрозу. Разумеется, какие-то комбинации у соперников иногда проходят, где-то допускаются ошибки (это же всё-таки не шахматы, а хоккей), но в целом система Хартли — Клутье в меньшинстве у омичей работает на высочайшем уровне, что отражено в статистике.



Но это рисунок игры, который, в общем-то, используется всеми профессиональными клубами в современном хоккее. Настоящая сила «Авангарда» в исполнителях. У «ястребов» нет какой-то одной спецбригады меньшинства, избранных чекеров – умело защищаться у омичей могут сразу несколько равнозначных четвёрок, что позволяет «Авангарду» безболезненно ротировать состав на протяжении всего штрафного времени.



Главные форварды «меньшевики» «ястребов» — Андрей Стась и Павел Дедунов, чуть меньше, но также продуктивно выходят Кирилл Семёнов и Алексей Потапов. Однако при необходимости прекрасно отобороняться могут нападающие первого звена – Корбан Найт и Иржи Секач. Среди защитников «Авангарда» ключевыми «убийцами» большинства соперников являются Алексей Емелин, Дамир Шарипзянов и Вилле Покка, но в тонкости системы игры в меньшинстве посвящены также Оливер Каски и Алексей Береглазов – главные атакующие защитники «ястребов».

Выходит, что на высоком уровне защищаться в меньшинстве у «Авангарда» умеет полкоманды! И именно за счёт этого, на мой взгляд, работа Клутье стала приносить больший результат, чем в прошлые сезоны. У «ястребов» появилась взаимозаменяемость в этом важнейшем компоненте, и теперь идеальную оборону омичи держат не одну минуту из штрафного времени, а весь отрезок целиком.



Невозможно не обратить внимание ещё на два момента. «Авангард», как уже сказано, не возражает, если соперник хочет много бросать по воротам в большинстве, но игроки «ястребов» в последние три сезона стабильно идут в лидерах КХЛ по заблокированным броскам. Вот и сейчас лучшие показатели в этом компоненте у Емелина (71 блок в 29 играх) и Шарипзянова (66 блоков в 30 играх) – главных «меньшевиков» «Авангарда».

Второе – центрфорварды омичей великолепно действуют на вбрасываниях в своей зоне. Понятно, что выигранная «точка» в меньшинстве, как правило, «крадёт» у соперника как минимум 20-25 секунд численного преимущества. Так вот. Стась в меньшинстве выигрывает 47% единоборств в правом круге вбрасывания (уже неплохой результат) и 66% (!) в левом. У Семёнова показатели 60% и 40% соответственно. Но вне конкуренции Найт – 68% выигранных вбрасываний слева и 60% справа. Да с такими центрами «Авангарду» не так уж и часто приходится держать позиционную оборону!



Система игры Хартли, детали рисунка в меньшинстве от Клутье и прекрасный набор исполнителей – вот что делает «Авангард» лучшей командой по нейтрализации большинства в нынешнем сезоне. Но не только в нём! Цифры показывают, что меньшинство «ястребов» пока вообще является лучшим в истории КХЛ на более-менее длинном отрезке времени.

Понятно, что «Авангарду» ещё играть половину регулярки, но видно, что если «ястребы» не снизят продуктивность меньшинства (а предпосылок к этому нет), то замахнутся на рекорд КХЛ по проценту нейтрализации, который пока принадлежит «Локомотиву» Дмитрия Квартальнова из сезона-2018/2019. Кстати, рекорд по пропущенным шайбам в меньшинстве также был установлен в том чемпионате, но санкт-петербургским СКА – всего 16 голов за сезон. В принципе, если «Авангард» ещё больше снизит свою пропускаемость в нынешнем турнире, то и это достижение может быть перекрыто.