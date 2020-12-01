«Надеюсь, «Торонто» не возьмёт Кубок Стэнли через год после моей смерти»

Неудачи «кленовых листьев» длятся больше полувека. Генменеджер требует от звёзд большего, но готовы ли они биться за клуб?

2 мая 1967 года. В этот день «Торонто Мэйпл Лифс», который журнал Forbes считает самым дорогим хоккейным клубом в мире, выиграл в шестом матче финала у «Монреаль Канадиенс» со счётом 3:1 и завоевал свой 13-й Кубок Стэнли. Для «кленовых листьев» это был четвёртый Кубок Стэнли за шесть лет — до этого команда становилась чемпионом в 1962, 1963 и 1964 годах. До настоящего времени он является последним, и эта «засуха» длится уже более 50 лет.

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Когда звёзды не помогают

С тех пор уже выросло не одно поколение болельщиков «Мэйпл Лифс», которые только слышали об успехах своей команды, но не видели их вживую. За прошедшие 53 года 18 разных клубов НХЛ поднимали над головой заветную Чашу, в том числе и пять остальных команд «Большой шестёрки», но над «Торонто» продолжает висеть тень неудач.

Какие только звёзды не приходили в команду на протяжении этого полувека! Например, ставшего мировой звездой Пола Хендерсона обменяли в «Торонто» из «Детройта» — правда, это произошло за четыре года до исторических событий Суперсерии-1972. Тогда для любого игрока попадание в «Мэйпл Лифс» было большим событием, поскольку команда постоянно претендовала на самые высокие места.

Права на видео принадлежат Rogers Media Inc. Посмотреть видео можно на канале компании Sportsnet в YouTube.

«Лично я был недоволен обменом. В «Мэйпл Лифс» намечался переходный этап, распродали многих ветеранов, а я играл за «Детройт» и был большим поклонником Горди Хоу. Но когда я приехал в Торонто и вышел на вечернюю тренировку, клянусь, на меня смотрела половина Канады. Некоторые не любят быть в центре внимания, но мне это нравилось. Жаль, я не поладил с владельцем Гарольдом Бэллэрдом», — вспоминал позже Хендерсон.

Гарольд Бэллэрд, бывший владелец «Торонто».

Присоединился к команде в 1957 году, стал вице-президентом и миноритарным владельцем в 1961 году.

Основной владелец клуба с 1971 по 1990 год (год его смерти).

Был ненавидим многими игроками за неоднозначные обмены и сделки.

Приговорён к тюремному заключению в 1972 году.

В 1977 году принят в Зал хоккейной слав.

За время его правления (1971 — 1990) команда выиграла только 8 серий плей-офф за 19 сезонов.

Знаменитый Дэррил Ситтлер был выбран «Торонто» на драфте в 1970 году. Форвард, которому до сих пор принадлежит рекорд НХЛ (10 очков в одном матче) носил форму «Мэйпл Лифс» 12 лет, но к трофею так и не подобрался.

«Когда я только попал в команду в 1970 году, в ней играли многие обладатели Кубка-1967. Для меня было большим опытом играть вместе с Дейвом Кеоуном, Нормом Ульманом и другими. Большинство лет мы выходили в плей-офф, но далеко не проходили. А когда мистер Бэллэрд попал в тюрьму за мошенничество, наступили непростые времена. Он многим игрокам испортил карьеру. Но были и приятные вещи. Например, после моего 10-очкового матча он подарил моей жене прекрасный чайный сервиз», — с ухмылкой вспоминал Ситтлер.

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Были у команды и другие звёзды. Венсан Дамфусс, Дуг Гилмор, Уэнделл Кларк, Феликс Потвин, Матс Сундин, Дейв Андрейчук в 1980-1990-е годы составляли костяк команды, которой прочили возрождение и новую борьбу за Чашу. Под руководством тренера Пэта Бёрнса (который до тренерской карьеры работал офицером полиции) «Торонто» дважды выходил в финал конференции, но неизменно уступали — сначала «Лос-Анджелесу», где блистал Гретцки, а потом «Ванкуверу» с Павлом Буре.

Последний выход в финальную четвёрку для «кленовых» датирован 2002 годом, когда в финале Востока последовало поражение в шести матчах от «Каролины». С 2005 по 2016 годы «Торонто» и вовсе выходил в плей-офф только один раз, уступив в первом раунде «Бостону» в семи матчах (2013), причём в этом самом седьмом матче «кленовые» вели со счётом 4:1 за 15 минут до конца.

Сейчас болельщики «Торонто» пытаются утешить победный голод новой надеждой, глядя на поколение Мэттьюса, но и она уже постепенно начинает тускнеть.

Права на видео принадлежат Rogers Media Inc. Посмотреть видео можно на канале компании Sportsnet в YouTube.

«Надеюсь, они не возьмут Чашу через год после моей смерти»

Бывшие герои «кленовых листьев» тоже ждут побед от нынешнего состава, но проявляют умеренный скептицизм.

«Чтобы выигрывать, нужны хоккеисты, находящиеся на пике карьеры и своей формы. Признаюсь, я никогда не думал, что после победы 1967 года пройдёт столько времени до следующего успеха. Но и у других клубов бывали такие отрезки. «Детройт» не мог выиграть с 1955 по 1997 год, а «Чикаго» — с 1961 по 2010. Да и для «Монреаля» прошло уже больше 25 лет», — отметил Дейв Кеоун. «Необходимы таланты, а для этого нужно хорошо работать на драфте. Необходимо показать истинную идентичность команды, чтобы игроки гордились играть за «Торонто»», — добавил Венсан Дамфусс.

«Да, у клуба было много взлётов и падений. Было несколько отличных игроков, которые так и не повзрослели. Во многом это давление игры именно за «Торонто», — сказал Дейв Андрейчук.

«Последний раз «Торонто» выигрывал Кубок Стэнли за год до моего рождения. Надеюсь, следующий трофей они не возьмут через год после моей смерти», — заметил нападающий Даниэль Маруа, игравший за «Мэйпл Лифс» с 1988 по 1992 год. Он был единственным новичком команды, который в свой первый сезон оформил более одного хет-трика. Сейчас ему 52 года — время ещё подождать вроде бы пока есть.

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«Хотим ли мы быть первыми на шайбе?»

Нынешнее руководство «Торонто» в лице генменеджера Кайла Дубаса и главного тренера Шелдона Кифа такое положение дел тоже не устраивает — это явствует из их недавнего общения с журналистами.

«Мне кажется, наша основная группа хоккеистов понимает, что пока у нас ещё есть прекрасная возможность выиграть, но для этого нужно проявлять меньше эгоизма на льду. Каждый лидер должен чем-то пожертвовать в плане своей личной игры. Только так можно раскрыть свой потенциал, — сказал Дубас, комментируя поражения стартовом раунде плей-офф на протяжении четырёх последних лет. — Мы должны перестать ждать. Пока что мы просто ждём, пока наш потенциал проявится, но нужно торопиться и проявлять его самостоятельно, заставлять его реализовываться. Хотим ли мы выигрывать борьбу за шайбу каждый раз? Хотим ли быть первыми на шайбе? Готовы ли идти в самые трудные участки и выигрывать единоборства?»

По словам босса «Торонто», всем хоккеистам были даны индивидуальные программы подготовки для индивидуальных занятий — каждый игрок должен будет сдать тесты на физическую готовность по определённым параметрам, когда начнётся тренинг-кемп. Дубас ожидает, что сезон-2020/2021 станет трамплином для будущего, но вероятное появление очень конкурентного канадского дивизиона не увеличит шансы «кленовых».

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«Дубас просит большего от своих звёзд, и речь идёт не о гламуре, а о не самых привлекательных частях хоккея. Нужно добавить твёрдости и жёсткости. Но если следовать простой логике, если «Торонто» будет основываться на игре Мэттьюса, Марнера, Тавареса и Нюландера, то или будет успешным, или умрёт», — резюмировал обозреватель NBC Sports Джеймс О'Брайен.