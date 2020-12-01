Сделки по Сошникову и Стрёмваллю намекают, что «армейцам» придётся с кем-то расставаться. Ведь потолок должен быть жёстким для всех.

Не пора ли снова чистить платёжку? 8 игроков, которые могут покинуть СКА и ЦСКА

СКА и ЦСКА в конце прошлой недели совершили достаточно громкие сделки – состав московских «армейцев» пополнил экс-форвард «Салавата» Никита Сошников (уфимцы получили компенсацию в виде Михаила Науменкова), а в Санкт-Петербург из ХК «Сочи» в обмен на трёх молодых хоккеистов перебрался швед Мальте Стрёмвалль.

Эти трейды вызвали определённые вопросы. Во-первых, вновь всплыла на поверхность тема скрытых фарм-клубов внутри чемпионата КХЛ. Во-вторых, стало не очень понятно, как СКА и ЦСКА собираются умещать недешёвых новичков под жёстким потолком зарплат.

СКА и ЦСКА надоело играть в потолок зарплат? Обмены «армейцев» вызывают вопросы Новая тенденция в лиге и ключевая проблема «Автомобилиста» — в итогах недели КХЛ.

Впрочем, у менеджеров «армейцев» ещё есть время и пространство для манёвра, чтобы соблюсти регламент КХЛ. Очевидно, для этого им понадобится расстаться с кем-то из действующих хоккеистов путём обменов или расторжений контрактов. Давайте представим, что «армейцы» будут играть честно, и прикинем, кто же может покинуть СКА и ЦСКА в ближайшее время.

Зарплата: 75 млн

Контракт: до конца сезона-2020/2021

Статистика: 7 игр, КН 1,72 и 92,5% ОБ

Самый высокооплачиваемый хоккеист ЦСКА Ларс Юханссон летом виделся в роли железобетонного первого номера «армейцев». Казалось, что швед будет играть очень много, а Александр Шарыченков нужен лишь для разгрузки скандинава. Но жизнь написала свой сценарий. Юханссон в конце межсезонья получил загадочную травму и выбыл надолго, ЦСКА пришлось играть с Шарыченковым, и в целом он не подвёл. Да, у него случались слабые матчи, но далеко не факт, что Юханссон был бы более стабилен на его месте.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Ларс вернулся в строй ближе к концу октября, но Игорь Никитин и не думал задвигать Шарыченкова. Сейчас оба голкипера играют за ЦСКА по очереди, швед не выглядит на голову сильнее Александра, поэтому 75 млн Юханссона в платёжке «армейцев» смотрятся уже не так логично, как летом. На эти деньги, кстати, ЦСКА сейчас сможет не только покрыть разницу в контрактах Сошникова и Науменкова, но и найти нового, более дешёвого, но не менее качественного голкипера. Да хоть бы того же Гарипова, застрявшего в запасе у «Авангарда».

Михайлов: Гарипов находится в «Авангарде», поэтому нет смысла заниматься гаданиями

Зарплата: 50 млн

Контракт: до конца сезона-2021/2022

Статистика: 21 игра, 11 (4+7) очков

Николай Голдобин летом вернулся в Россию из системы «Ванкувера», где не смогли разглядеть высокий потенциал форварда, и в ЦСКА авансом получил третью по величине зарплату среди нападающих «армейцев» — больше только у Слепышева и Кемпе.

Оправдать надежды у Голдобина пока не получается. Николай очень долго вкатывался в сезон, затем стал более-менее регулярно набирать очки и понимать требования Игоря Никитина, но прямо сейчас форвард не имеет постоянного места в топ-6 ЦСКА, а с приходом Сошникова конкуренция ещё усилится. И не видно, за счёт чего форвард может её выиграть. Да, хоккейная голова на плечах, есть техника, иногда проклёвывается бросок, но вряд ли Голдобин со своей очень средней результативностью необходим «армейцам» и системе Никитина. Особенно за 50 миллионов, которые ЦСКА теперь есть куда потратить.

Михайлов: ЦСКА не устаёт давать шансы Голдобину, но пока видим в основном авансы

Зарплата: 45 млн

Контракт: до конца сезона-2021/2022

Статистика: 14 игр, 2 (1+1) очка

В прошлые годы ЦСКА сильно переплачивал игрокам нижних звеньев, но и сейчас «армейцы» не обижают деньгами элитных чекеров. Иван Телегин зарабатывает 45 млн, но почти не набирает очков, не влияет на результат команды, да ещё и травмируется с завидной регулярностью. У Телегина много хороших качеств, которые уважают в ЦСКА, это быстрый, боевой, системный и очень работоспособный хоккеист, но в эпоху потолка зарплат всё-таки надо адекватнее оценивать игроков по параметрам «цена-качество» и выполняемым на площадке ролям. С этих точек зрения 45 млн для Телегина – это очень много, и этих денег, возможно, ЦСКА сейчас и не хватает, чтобы уместить в платёжке новичка Сошникова.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Зарплата: 40 млн

Контракт: до конца сезона-2021/2022

Статистика: 22 игры, 11 (2+9) очков

Ещё один малорезультативный нападающий в составе ЦСКА с несколько завышенной зарплатой. Лучшие годы Локтионова остались позади (это в «армейском» клубе знали ещё летом), в Москве в нём, конечно, стало намного меньше лени, чем в Магнитогорске в прошлом сезоне, но этого маловато, чтобы зарабатывать 40 млн в клубе, который еле-еле укладывается в легальную платёжку.

По сути, центральная ось ЦСКА никак не пострадает от потенциального ухода Локтионова. У «армейцев» есть Кемпе, Шалунов, Андронов, Светлаков, подрастает Соркин, может сыграть в центре Лайпсик. Вполне возможно, что подписание Сошникова заставит менеджеров красно-синих задуматься о том, что 40 млн клубу сейчас важнее, чем Локтионов.

Зарплата: 50 млн

Контракт: до конца сезона-2021/2022

Статистика: 10 игр, КН 2,26 и 93,1% ОБ

За время, проведённое в Санкт-Петербурге, Магнус Хелльберг вряд ли сумел доказать, что является по-настоящему топовым вратарём для топового клуба. Хороший голкипер со своими слабыми и сильными сторонами, не более того. Но при этом у Хелльберга одна из самых высоких в клубе зарплат, плюс он занимает легионерскую позицию. И всё это на фоне того, что у СКА есть Александр Самонов, подрастает великолепный Ярослав Аскаров, да ещё и Михаил Бердин пока не собирается возвращаться в Америку.

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

В таких условиях в дорогом по нынешним меркам Хелльберге нет совершенно никакой необходимости. Даже если СКА не собирается чистить платёжку, то уж число легионеров-то точно нужно оптимизировать – сейчас в клубе их аж семь человек.

Вайсфельд: СКА может безболезненно расстаться с Хелльбергом. В СКА голкиперов на три клуба

Зарплата: 50 млн

Контракт: до конца сезона-2021/2022

Статистика: 21 игра, 0 очков

Ещё недавно Динар Хафизуллин был игроком сборной России, ездил на чемпионаты мира и входил в состав «золотого» резерва национальной команды перед ОИ-2022. Но за последние годы статус Динара сильно изменился: в сборной о нём никто не вспоминает, в СКА он стабильно проигрывает конкуренцию другим игрокам обороны. О прежней жизни Хафизуллина до поры до времени напоминал только жирный контракт (70 млн), но прошлым летом петербуржцам удалось убедить защитника немного подвинуться.

Но и 50 млн на сегодняшнего Хафизуллина – это невероятно много. Динар – игрок ротации, окончательно превратившийся в нерезультативного домоседа, а ведь когда-то он любил подключаться к атакам, выходил в большинстве. Платить сейчас такие деньги хоккеисту с такой ролью в клубе – очень неразумно и как-то даже наплевательски по отношению к потолку зарплат.

Зарплата: 35 млн

Контракт: до конца сезона-2020/2021

Статистика: 14 игр, 3 (1+2) очка

Похожая история и с Антоном Беловым, только этот защитник ещё старше Хафизуллина, а играет за СКА – ещё меньше. В прошлые годы петербуржцы, конечно, могли себе позволить держать на «скамейке» игроков с многомилионными контрактами (чтобы были), но сейчас у нас всё-таки потолок зарплат, и его как-то надо уважать. Убеждён, что СКА не заметит потери ни Хафизуллина, ни Белова, в свою очередь, эти защитники могут быть гораздо полезнее какому-нибудь другому клубу КХЛ, где получат большее игровое время и иную роль. Вопрос только в том, надо ли это самим игрокам, привыкшим в СКА к спокойной и размеренной жизни? Но петербуржцы, если им придётся чистить платёжку, вряд ли кого-то будут спрашивать.

Зарплата: 25 млн

Контракт: до конца сезона-2020/2021

Статистика: 6 игр, 0 очков

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Изначально было непонятно, зачем Якимов вообще понадобился СКА. Габаритный, но неуклюжий и весьма технически ограниченный нападающий отлично окучивал пятак в «Северстали» у Андрея Разина, однако получил из Санкт-Петербурга предложение, от которого нельзя было отказываться. В СКА привыкли работать с более оснащёнными и разносторонними хоккеистами, так что трансферы Якимова и Тимкина в «армейский» клуб выглядели странно. Но если Евгений ещё как-то вписался в команду, то Богдан сел в глубокий запас.

Якимов провёл всего 6 матчей в сезоне, а его зарплата составляет 25 млн, что сейчас тоже немаленькая сумма. Может быть, СКА стоит разгрузить платёжку хотя бы на эти деньги, а Якимова отпустить в тот клуб, где он не забудет про игровую практику?