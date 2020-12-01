Вот зачем «Авангард» купил третьего вратаря! Грубец снова «засушил» лидера Востока КХЛ

«Ак Барс» опять проиграл «ястребам» в гостях, и к Дмитрию Квартальнову есть большие вопросы.

Неделю назад лидеры Восточной конференции «Авангард» и «Ак Барс» встречались в Москве в матче, приуроченном к празднованию 70-летия омского хоккея. «Ястребы» в тот день сделали всё красиво не только на стадионе и в околохоккейной атмосфере, но и на льду – счёт 3:0 не отражал в полной мере превосходства омичей.

Ягр приехал в Россию! Увидел кулачный бой, крутой хоккей и победу «Авангарда» «Ак Барс» оказался не готов к натиску омичей, проиграв впервые за пять матчей.

Впрочем, в той встрече «Ак Барс», такое ощущение, не особо стремился испортить праздник юбиляру. Сегодня же болельщики казанцев обоснованно рассчитывали на реванш. Обычная игра регулярки на пустом стадионе в Балашихе – у «Авангарда» не могло быть никакой эмоциональной форы, а в противостоянии двух систем «Ак Барс» априори не мог выглядеть аутсайдером.

Командам не удалось выставить на третью очную встречу в сезоне оптимальные составы. У «Ак Барса» из-за повреждения вылетел Джастин Азеведу, «ястребы» уже несколько матчей не могут рассчитывать на Сергея Толчинского и Андрея Стася. Плюс Иржи Секач вынуждено оказался шестым лишним легионером омичей, в результате Боб Хартли перетряхнул почти все звенья, а в первой тройке вышел Клим Костин, у которого этот сезон откровенно не получается.

Возможно, «Ак Барс» планировал начать этот матч активно, чтобы не повторить ошибок недельной давности, но все карты Дмитрию Квартальнову спутало быстрое удаление Артёма Лукоянова. Форвард казанцев отправился в штрафной бокс уже на 36-й секунде, а вышел оттуда менее чем через минуту – это Оливер Каски зрячим кистевым броском прошил Билялова в большинстве.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте клуба «Авангард».

Финский защитник отличается пока в каждой игре с «Ак Барсом» — настоящий злой гений казанцев! Быстрый гол добавил уверенности омичам, но задавить соперника в первом периоде им не удалось. «Ак Барс» не позволял «ястребам» хозяйничать в своей зоне, старался брать шайбу под контроль и что-то придумывать у владений Грубеца, но и «Авангард», как часто бывает в нынешнем сезоне, оборонялся практически идеально.

Словом, шёл типичный для омско-казанского противостояния последних двух сезонов хоккей. Плотный, вязкий, силовой, с насыщенной средней зоной и практически без ворот. В такой игре команды обычно пытаются ловить шансы в большинстве, и удалений в матче было достаточно, но повторить голевой подвиг Каски не удавалось ни «Авангарду», ни «Ак Барсу». Любопытно, что в этой встрече соперники собрали целый букет неигровых штрафов: однажды судьи наказали «Ак Барс» за нарушение численного состава, а во втором периоде обе команды обменялись редкими удалениями за нарушение процедуры вбрасывания.

Но спецбригады меньшинства работали отлично. Матч перевалил за экватор и стало казаться, что минимальное преимущество «Авангарда» продержится до конца основного времени, где уже пойдёт соревнование нервов. Однако омичи, которые всё же смотрелись чуть интереснее в атаке, внезапно провели голевую двухминутку. Сначала Зернов с Найтом образцово поймали казанцев на контратаке.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте клуба «Авангард».

А затем «Ак Барс» устроил аттракцион невиданной щедрости в позиционной обороне. Казанцы дали кучу времени Хохлачёву на создание опасного момента, затем проспали подключение Вилле Покки, и счёт стал 3:0.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте клуба «Авангард».

Немного странно, что «Ак Барс» выглядел лучше, чем неделю назад, да и «Авангард» был не так заряжен, однако комфортного преимущества «ястребы» в этот раз добились гораздо быстрее. После третьей пропущенной шайбы казанцы смогли-таки добавить в активности, мощно провели последнюю пятиминутку второго периода, но тут в дело вступил Шимон Грубец. Голкипер, смысл подписания которого до сих пор многим не ясен, сделал несколько отличных сейвов в ближнем бою, ещё раз доказав, что игра ногами – это его сильная сторона.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте клуба «Авангард».

Чех не позволил «Ак Барсу» забросить хотя бы одну ответную шайбу в раздевалку и успокоил своих партнёров, которые в эти моменты не брезговали откровенно отбрасываться.

На третий период «Авангард» вышел делать то, что великолепно умеет – играть по счёту. И быстро стало понятно, что у «Ак Барса» почему-то и нет особых сил и эмоций на камбэк. Казанцы катили по своим рельсам, как ни в чём не бывало, не предлагали «Авангарду» каких-то сложных, нетривиальных задач, а омичам только это и нужно было. Они оборонялись спокойно, грамотно, безапеляционно. Зачищали пятак, блокировали броски, отодвигали атаки соперника к бортам. Казанцы в итоге 33 раза потревожили вратаря омичей за весь матч, но реальных опасностей было не так много.

«Ак Барс» был безобразно прямолинеен и предсказуем, «Авангард» — потрясающе хладнокровен и невозмутим. В результате казанцы вновь ни разу не смогли пробить Грубеца (вот для чего брали чеха — «сушить» лидера Востока!), и второй раз подряд проиграли омичам 0:3. После таких игр к Дмитрию Квартальнову возникают вопросы.