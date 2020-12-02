Сосунова называли русским Харой. На него рассчитывали в «Тампе», а теперь он в Рязани

О 22-летнем российском защитнике из Рязани Олеге Сосунове, не так давно игравшем в системе «Тампы», в России знают немногие. Сын знаменитого рязанского легкоатлета и чемпиона Европы по прыжкам в длину Кирилла Сосунова начал заниматься хоккеем только в 10 лет и по детям никогда не считался огромным талантом. В 2015 году Олег переехал из родной Рязани в систему «Локомотива», однако после двух сезонов в ярославской молодёжке из-за небольшого игрового времени решил перебраться за океан, подписав трёхлетний контракт новичка с «Тампой».

По юниорам Сосунов никогда не играл в сборных по своему году, но отсутствие международного багажа не смутило скаутов «Тампы», и «Лайнтинг» в 2016-м неожиданно задрафтовал российского ноунейма в шестом раунде. Проспекта из Рязани можно было найти не во всех преддрафтовых списках, и, даже потратив на Сосунова свой предпоследний пик, генеральный менеджер «Тампы» Стив Айзерман удивил многих. Оказалось, что «молний» привлекли не столько мощный бросок и атакующие навыки Сосунова, сколько его исполинские габариты — 205 см и 107 кг и в россиянине увидели не больше не меньше, а потенциального нового Здено Хару.

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Для «Тампы» двухметрового защитника открыл финский скаут Кари Кеттунен, который узнал о нём благодаря знакомому из России и лично ездил просматривать Сосунова на один из турниров в Рязани. Финский разведчик остался под таким впечатлением от очень ранней бета-версии Хары, что уговорил главу скаутингового отдела «Тампы» Эла Мюррея потратить поздний пик на Сосунова и скрытый MVP «Тампы», привыкший полностью доверять своим региональным скаутам, убедил Айзермана в целесообразности выбора русского гиганта.

Фото: Mark LoMoglio/Icon Sportswire via Getty Images

Когда Сосунов летом 2017-го подписал контракт новичка с «Тампой» и приехал в тренинг-кемп «Болтс», то местные журналисты, не вылезавшие с тренировочной арены, оказались в лёгком шоке впервые увидев вживую Олега, который, даже сидя на одном колене, был чуть ли не выше некоторых партнёров на льду. Единственной проблемой Олега во время первого приезда в лагерь называли катание, которое, как и у всех двухметровых хоккеистов, смотрелось очень неуклюжим и корявым. Однако, несмотря на это, нынешний главный тренер «Далласа» Рик Боунесс, работавший тогда в «Тампе» ассистентом Джона Купера, рассыпался перед прессой в комплиментах российскому защитнику и в очередной раз сравнил его с неувядающим словаком:

«Раньше я тренировал Здено Хару. Хочу сказать, что Сосунов умеет кататься. Он двигается быстрее, чем Здено в то время. Хара – отличный игрок, будущий член Зала славы, так что я его не критикую. Но Сосунов может быстро двигаться для своих размеров», – отмечал Боунесс.

После первого визита в тренинг-кемп в «Тампе» посчитали, что россиянин пока не готов даже к АХЛ и для его развития лучше будет поиграть сезон в канадской WHL за «Мус Джо». В команде, которую тренировал бывший главный тренер молодёжной сборной Канады Тим Хантер, Сосунов регулярно играл в топ-4 и периодически появлялся в большинстве, а через год снова приехал в предсезонный лагерь «молний» и поразил своим прогрессом в катании не только корреспондента Tampa Bay Times Джо Смита, выкладывавшего в «Твиттер» кучу роликов с упражнениями русской махины, но и Стива Айзермана.

В итоге в 2018-м Сосунов стал лучшим защитником-бомбардиром лагеря «Тампы» и после этого отправился играть уже за фарм-клуб «Болтс» «Сиракьюз». Сосунов неплохо начал в АХЛ, но потом по защитнику ударили травмы и концовку дебютного сезона во взрослом хоккее он доигрывал в маргинальной Лиге Восточного побережья, залечивая травмы.

Прошлый сезон был для «русского Хары» только вторым по контракту новичка, и в «Тампе» рассчитывали, что Олег как минимум сможет стать стабильным игроком «Сиракьюза», а директор по развитию игроков «Лайнтинг» Стэйси Руст в очередной раз рассказал, как Сосунов прибавил в катании и игре в обороне. В прошлом сентябре рязанец впервые сыграл за основу в выставочном матче против «Каролины», но в конце концов снова отправился в АХЛ, где вышел на лёд только в четырёх матчах регулярки и окончательно свалился в Ист Кост, проведя почти весь год в «Орландо» с другим молодым россиянином Алексеем Липановым. И кажется, что в «Тампе» на третий год просто устали возиться с Олегом и уделять внимание защитнику, на которого потратили всего лишь шестой пик. Можно ли было рассчитывать на другой исход, когда у Сосунова за 20 игр в ECHL была всего одна голевая передача и показатель полезности -4?

Фото: Jaylynn Nash/Icon Sportswire via Getty Images

О том, что Сосунов покинет «Тампу», было известно ещё в августе, когда «молнии» выставили его на безоговорочный драфт отказов для расторжения контракта. Сразу после расторжения контракта Олег изъявил желание вернуться в Россию, а в сентябре президент «Локомотива» Юрий Яковлев заверил, что в Ярославле 22-летнего защитника помнят и готовы посмотреть на него в деле. Однако в итоге бывший проспект «Тампы» подписал односторонний трёхлетний контракт не с «Локомотивом», а с родной «Рязанью», которая по стечению обстоятельств является как раз клубом-партнёром ярославцев. Похоже, что в «Тампе» банально слишком уверовали в идею вылепить из обычного габаритного защитника реинкарнацию легендарного словака, а в то, что Сосунов может стать русским Харой никто не верит даже в КХЛ.