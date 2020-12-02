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На форме команд НХЛ могут появиться рекламные нашивки

На свитерах команд НХЛ может появиться реклама
Максим Замятин
Посягнуть на святое ради денег. На свитерах команд НХЛ может появиться реклама
Болельщики явно будут против, но заокеанская лига очень любит звонкую монету.
Хоккей / НХЛ 0

Где НХЛ взять денег для несчастного сезона-2020/201? Этим вопросом задаются в последние дни очень многие. Так например, обозреватели шведского издания Aftonbladet Пер Бьюрман и Джонатан Экелив предположили, что НХЛ может рассмотреть возможность размещения рекламы на игровых свитерах команд в сезоне-2020/2021.

«Лиге нужны дополнительные деньги, чтобы покрыть убытки от матчей без зрителей — не случайно она просит у игроков около $ 300 млн финансовых уступок. Одним из вариантов решения проблемы могла бы стать реклама на игровых свитерах», — отметили журналисты в очередном выпуске подкаста NHL Sportbladet.

Идея размещения рекламы на форме команд НХЛ, озвученная ныне шведами, впервые обсуждалась в 2005 году после отменённого сезона, когда в лиге был введён потолок зарплат, но тогда от такой радикальной меры отказались. Форма команд в НХЛ всегда была святыней — в отличие от европейских чемпионатов, где джерси часто залеплен рекламными нашивками так, что непонятно и название, и клубные цвета. Но любые традиции можно и нужно менять — об этом часто говорит сама НХЛ, которая не так давно ввела рекламу на льду — пусть пока и только в средней зоне.

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Положительный опыт уже есть

Самое интересное, что небольшой опыт размещения рекламных патчей на форме у НХЛ уже есть. Впервые эта тема возникла перед Кубком мира-2016 в Торонто, когда был разработан специальный прайс, по которому лига хотела продавать рекламные места на свитерах восьми сборных.

Для размещения фирменного логотипа на свитере одной сборной необходимо было заплатить $ 2 млн, а покупка рекламных прав на все восемь команд стоила $ 6 млн. Но это касалосьтолько Кубка мира, который длился две недели, и где было сыграно два десятка матчей. Нынешний ценник для одной команды будет на порядок выше, поскольку матчей будет больше, а целевая аудитория — более конкретной и географически выверенной. Что же касается варианта покупки рекламных прав на размещение нашивок у всех команд НХЛ, то такой контракт вполне мог бы покрыть львиную часть искомых $ 300 млн, которые лига требует сейчас у игроков.

«Все варианты доходов мы рассмотрим, но никакого решения относительно появления рекламы на свитерах игроков официально пока не принято», – говорил за год до старта Кубка мира пресс-секретарь профсоюза хоккеистов Джонатан Уизердон.

Комиссар НХЛ Гэри Бэттмен в традиционном для себя стиле тогда не стал высказывать какого-то определенного мнения, ограничившись набором общих фраз. «Не хочу торопиться с решением о рекламе на свитерах. Считаю, что у команд НХЛ – лучшая форма во всем профессиональном спорте, и мне нравятся наши традиции, наша история. Но форма команд на Кубке мира не имеет какого-то определенного наследия, и появление на ней рекламы во время матчей турнира возможна. Впрочем, её может и не быть. В любом случае мы не заинтересованы в появлении рекламы на форме клубов НХЛ», – заявил Бэттмен пять лет назад.

Заявление главы лиги об отсутствии традиций у игровых свитеров национальных команд можно было отнести к слабому знанию предмета. К примеру, желтая форма с тремя синими коронами во всем мире хорошо известна как свитер шведской сборной.

«Деньги решают всё. Если в один прекрасный день выяснится, что клубы НХЛ теряют слишком много денег, не размещая на форме рекламы, то соблазн попробовать это сделать будет большим. Соблазн этот еще больше увеличится, если какая-то другая североамериканская лига решится на размещение рекламных нашивок», – отмечал обозреватель ESPN Sports Крис Питерс, но удивительным образом просчитался.

На Кубке мира тогда всё ограничилось небольшими патчами на плечах, а на клубных майках команд НХЛ реклама до сих пор была запрещена (с рекламой были лишь тренировочные майки). Единственная шалость, которую позволяли себе власти лиги — это имиджевые нашивки типа «NHL 100 years» в юбилейном сезоне, да маленькие рекламы самих производителей свитеров — компаний Reebok и Adidas.

В 2014 году введение рекламы на форме лоббировал комиссар НБА Адам Сильвер, заявлявший, что переход к этому неизбежен в ближайшие пять лет. Быть первопроходцами Беттмэн и компания не хотели, но и траектории баскетбола почему-то не последовали.

НБА, где рекламные патчи носят на своей форме 8 команд, по данным Sports Business Daily, получила более $ 150 млн дополнительных доходов и прогнозирует рост цен на эту рекламу на 20-30%. Маловероятно, что НХЛ сможет так же здорово заработать на этом, но это выглядит слишком заманчиво, чтобы просто так отказаться от подобной возможности. Если оттолкнуться от разницы доходов между НХЛ и НБА, то можно спрогнозировать, что лига способна получить от $ 70 млн до $ 80 млн, добавив на форму рекламные нашивки.

«Это могут расценить, как попытку запятнать историю команды»

Гэри Беттмэн — человек, который способен менять своё мнение, когда ему предлагают много денег. Например, изначально он был против ставок на хоккей и отрицал всякое сотрудничество с миром букмекеров. «Мы обеспокоены тем, как азартные игры и ставки влияют на игру НХЛ, как они меняют восприятие и ставят под вопрос целостность игры», — говорил комиссар в 2012 году. Шесть лет спустя у лиги появилось полноценное партнёрство с MGM Resort — крупным казино в Лас-Вегасе, а недавно НХЛ заключила партнёрское соглашение с известной букмекерской конторой William Hill. Вопрос заключается в том, посчитает ли НХЛ сумму в $ 80 млн достаточной, чтобы решиться на неоднозначный с точки зрения фанатов шаг.

Конечно, любой подобный вход должен быть оформлен со вкусом, и начинать надо не с огромных реклам, а с небольших форм.

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«Вероятно, лига разработает специальную политику, запрещающую командам размещать рекламу на форме для тех фирм, которые являются прямыми конкурентами фирм из длинного списка корпоративных и маркетинговых партнёров НХЛ. Кроме того, нужно учитывать и мнение болельщиков. Опросы показывают, что фанаты очень сильно сопротивляются подобным новшествам. Для многих болельщиков хоккейный свитер — это святое, это почти священная вещь. Если разместить рекламу на форме «Монреаль Канадиенс» или «Торонто Мэйпл Лифс», то это может быть расценено, как попытка запятнать бренд и историю команды», — отмечала 4 года назад канадская The Globe and Mail.

Болельщики постарше могут вспомнить и матчи, когда на бортиках площадки не было рекламы — такие кадры сейчас смотрятся совершенно чуждо. Не получив денег от болельщиков в результате пандемии, лиге придётся искать варианты доходов в других местах.

«НХЛ хотела внедрить это и раньше, но на этот раз подобный вариант просто невозможно отрицать. Посещаемость, главный источник дохода, будет равна нулю. Учётом этого, реклама на свитерах — лёгкий заработок. Более важный вопрос состоит в том, будет ли лига продолжать это делать, когда коронавирус закончится. Надеюсь, что нет, потому что мне нравятся нынешние джерси без рекламы. Мы все уже сильно нервничаем из-за того, что третьи комплекты формы и ретро-свитера стоят дорого. Представьте, что на них тоже будет реклама», — отметил обозреватель SinBin Vegas Кен Бёкле.

«Эта гадость может легко выйти из-под контроля»

В качестве отрицательного примера за океаном приводят свитер шведской «Фрёлунды».

«На майках европейских команд реклама была с незапамятных времён. У них нет с этим проблем — кто предложит больше денег, тот и будет размещаться. Но вы только посмотрите на этих болванов за пять лет до этого! Был же нормальный свитер. Это почти заставляет меня начать войну со Швецией. Даже на консервативном варианте — 8-10 рекламных наклеек, а сейчас их штук 20. И это мы ещё не видели, как выглядят шорты и гетры!», — пишет обозреватель Barstool Джорди (это платформа, где выходит знаменитый скандальный подкаст Биссонетта и Уитни Spittin Chiclets).

«Дойдём ли мы до того, что форма команд НХЛ будет выглядеть так же? Нет. Но когда НБА начала размещать рекламу, форма НХЛ стала казаться слишком пустой и простой. Впрочем, пусть «индейцы» из «Фрёлунды» будет предостережением о том, как легко и быстро эта гадость может выйти из-под контроля. Всё начинается с первой нашивки», — резюмировал Джорди.

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: Bruce Bennett/Getty Images

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