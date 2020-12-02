Посягнуть на святое ради денег. На свитерах команд НХЛ может появиться реклама

Где НХЛ взять денег для несчастного сезона-2020/201? Этим вопросом задаются в последние дни очень многие. Так например, обозреватели шведского издания Aftonbladet Пер Бьюрман и Джонатан Экелив предположили, что НХЛ может рассмотреть возможность размещения рекламы на игровых свитерах команд в сезоне-2020/2021.

«Лиге нужны дополнительные деньги, чтобы покрыть убытки от матчей без зрителей — не случайно она просит у игроков около $ 300 млн финансовых уступок. Одним из вариантов решения проблемы могла бы стать реклама на игровых свитерах», — отметили журналисты в очередном выпуске подкаста NHL Sportbladet.

Идея размещения рекламы на форме команд НХЛ, озвученная ныне шведами, впервые обсуждалась в 2005 году после отменённого сезона, когда в лиге был введён потолок зарплат, но тогда от такой радикальной меры отказались. Форма команд в НХЛ всегда была святыней — в отличие от европейских чемпионатов, где джерси часто залеплен рекламными нашивками так, что непонятно и название, и клубные цвета. Но любые традиции можно и нужно менять — об этом часто говорит сама НХЛ, которая не так давно ввела рекламу на льду — пусть пока и только в средней зоне.

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Положительный опыт уже есть

Самое интересное, что небольшой опыт размещения рекламных патчей на форме у НХЛ уже есть. Впервые эта тема возникла перед Кубком мира-2016 в Торонто, когда был разработан специальный прайс, по которому лига хотела продавать рекламные места на свитерах восьми сборных.

Для размещения фирменного логотипа на свитере одной сборной необходимо было заплатить $ 2 млн, а покупка рекламных прав на все восемь команд стоила $ 6 млн. Но это касалосьтолько Кубка мира, который длился две недели, и где было сыграно два десятка матчей. Нынешний ценник для одной команды будет на порядок выше, поскольку матчей будет больше, а целевая аудитория — более конкретной и географически выверенной. Что же касается варианта покупки рекламных прав на размещение нашивок у всех команд НХЛ, то такой контракт вполне мог бы покрыть львиную часть искомых $ 300 млн, которые лига требует сейчас у игроков.

«Все варианты доходов мы рассмотрим, но никакого решения относительно появления рекламы на свитерах игроков официально пока не принято», – говорил за год до старта Кубка мира пресс-секретарь профсоюза хоккеистов Джонатан Уизердон.

Комиссар НХЛ Гэри Бэттмен в традиционном для себя стиле тогда не стал высказывать какого-то определенного мнения, ограничившись набором общих фраз. «Не хочу торопиться с решением о рекламе на свитерах. Считаю, что у команд НХЛ – лучшая форма во всем профессиональном спорте, и мне нравятся наши традиции, наша история. Но форма команд на Кубке мира не имеет какого-то определенного наследия, и появление на ней рекламы во время матчей турнира возможна. Впрочем, её может и не быть. В любом случае мы не заинтересованы в появлении рекламы на форме клубов НХЛ», – заявил Бэттмен пять лет назад.

Заявление главы лиги об отсутствии традиций у игровых свитеров национальных команд можно было отнести к слабому знанию предмета. К примеру, желтая форма с тремя синими коронами во всем мире хорошо известна как свитер шведской сборной.

«Деньги решают всё. Если в один прекрасный день выяснится, что клубы НХЛ теряют слишком много денег, не размещая на форме рекламы, то соблазн попробовать это сделать будет большим. Соблазн этот еще больше увеличится, если какая-то другая североамериканская лига решится на размещение рекламных нашивок», – отмечал обозреватель ESPN Sports Крис Питерс, но удивительным образом просчитался.

На Кубке мира тогда всё ограничилось небольшими патчами на плечах, а на клубных майках команд НХЛ реклама до сих пор была запрещена (с рекламой были лишь тренировочные майки). Единственная шалость, которую позволяли себе власти лиги — это имиджевые нашивки типа «NHL 100 years» в юбилейном сезоне, да маленькие рекламы самих производителей свитеров — компаний Reebok и Adidas.

В 2014 году введение рекламы на форме лоббировал комиссар НБА Адам Сильвер, заявлявший, что переход к этому неизбежен в ближайшие пять лет. Быть первопроходцами Беттмэн и компания не хотели, но и траектории баскетбола почему-то не последовали.

НБА, где рекламные патчи носят на своей форме 8 команд, по данным Sports Business Daily, получила более $ 150 млн дополнительных доходов и прогнозирует рост цен на эту рекламу на 20-30%. Маловероятно, что НХЛ сможет так же здорово заработать на этом, но это выглядит слишком заманчиво, чтобы просто так отказаться от подобной возможности. Если оттолкнуться от разницы доходов между НХЛ и НБА, то можно спрогнозировать, что лига способна получить от $ 70 млн до $ 80 млн, добавив на форму рекламные нашивки.

«Это могут расценить, как попытку запятнать историю команды»

Гэри Беттмэн — человек, который способен менять своё мнение, когда ему предлагают много денег. Например, изначально он был против ставок на хоккей и отрицал всякое сотрудничество с миром букмекеров. «Мы обеспокоены тем, как азартные игры и ставки влияют на игру НХЛ, как они меняют восприятие и ставят под вопрос целостность игры», — говорил комиссар в 2012 году. Шесть лет спустя у лиги появилось полноценное партнёрство с MGM Resort — крупным казино в Лас-Вегасе, а недавно НХЛ заключила партнёрское соглашение с известной букмекерской конторой William Hill. Вопрос заключается в том, посчитает ли НХЛ сумму в $ 80 млн достаточной, чтобы решиться на неоднозначный с точки зрения фанатов шаг.

Конечно, любой подобный вход должен быть оформлен со вкусом, и начинать надо не с огромных реклам, а с небольших форм.

«Это просто вонючий бизнес». Как $ 300 млн от «Сиэтла» могут спасти НХЛ от позора Последний срок для того, чтобы договориться и начать играть 1 января, уже прошёл. Сезон НХЛ висит на волоске.

«Вероятно, лига разработает специальную политику, запрещающую командам размещать рекламу на форме для тех фирм, которые являются прямыми конкурентами фирм из длинного списка корпоративных и маркетинговых партнёров НХЛ. Кроме того, нужно учитывать и мнение болельщиков. Опросы показывают, что фанаты очень сильно сопротивляются подобным новшествам. Для многих болельщиков хоккейный свитер — это святое, это почти священная вещь. Если разместить рекламу на форме «Монреаль Канадиенс» или «Торонто Мэйпл Лифс», то это может быть расценено, как попытка запятнать бренд и историю команды», — отмечала 4 года назад канадская The Globe and Mail.

Болельщики постарше могут вспомнить и матчи, когда на бортиках площадки не было рекламы — такие кадры сейчас смотрятся совершенно чуждо. Не получив денег от болельщиков в результате пандемии, лиге придётся искать варианты доходов в других местах.

«НХЛ хотела внедрить это и раньше, но на этот раз подобный вариант просто невозможно отрицать. Посещаемость, главный источник дохода, будет равна нулю. Учётом этого, реклама на свитерах — лёгкий заработок. Более важный вопрос состоит в том, будет ли лига продолжать это делать, когда коронавирус закончится. Надеюсь, что нет, потому что мне нравятся нынешние джерси без рекламы. Мы все уже сильно нервничаем из-за того, что третьи комплекты формы и ретро-свитера стоят дорого. Представьте, что на них тоже будет реклама», — отметил обозреватель SinBin Vegas Кен Бёкле.

«Эта гадость может легко выйти из-под контроля»

В качестве отрицательного примера за океаном приводят свитер шведской «Фрёлунды».

«На майках европейских команд реклама была с незапамятных времён. У них нет с этим проблем — кто предложит больше денег, тот и будет размещаться. Но вы только посмотрите на этих болванов за пять лет до этого! Был же нормальный свитер. Это почти заставляет меня начать войну со Швецией. Даже на консервативном варианте — 8-10 рекламных наклеек, а сейчас их штук 20. И это мы ещё не видели, как выглядят шорты и гетры!», — пишет обозреватель Barstool Джорди (это платформа, где выходит знаменитый скандальный подкаст Биссонетта и Уитни Spittin Chiclets).

«Дойдём ли мы до того, что форма команд НХЛ будет выглядеть так же? Нет. Но когда НБА начала размещать рекламу, форма НХЛ стала казаться слишком пустой и простой. Впрочем, пусть «индейцы» из «Фрёлунды» будет предостережением о том, как легко и быстро эта гадость может выйти из-под контроля. Всё начинается с первой нашивки», — резюмировал Джорди.