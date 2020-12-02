Новый скандал КХЛ! 6 игроков «Салавата» не пустили на финскую арену по требованию властей

Уфимцев никто не предупредил о свежем законе в Хельсинки. Они бились с «Йокеритом» в пять защитников и два полных звена, но проиграли.

В КХЛ продолжаются финские выкрутасы, связанные с коронавирусом. В первой половине регулярки «Йокерит» трижды самовольно (точнее, с подачи государства) уходил на карантин, ломая лиге календарь, а сейчас из-за действий финских властей пострадали уже гости «джокеров». «Салават Юлаев» приехал в Хельсинки практически в полном составе, но не смог рассчитывать в матче на шестерых игроков и часть персонала из-за ограничительных мер, введённых городскими властями в одностороннем порядке против уфимской команды. Оказалось, что на «Хартвалл-Арену» в этот вечер пускали только тех, у кого есть необходимый процент антител к ковиду.

«Салават» не получал никаких предупреждений или рекомендаций от финской стороны, поэтому оказался в крайне неприятном положении. Речь даже шла об отмене игры, но уфимцы вышли биться в усеченном составе. Любопытно, что многочисленные башкирские финны «дресс-код» в Хельсинки прошли, а главный удар на себя приняла линия обороны «Салавата». Она и так была ослаблена травмой Метсолы (основной голкипер не поехал на выезд), отъездом Мухамадуллина в молодёжную сборную и отсутствием новичка Науменкова, у которого возникли какие-то проблемы с визой, а из-за дефицита антител выбыли ещё и Филип Ларсен, Евгений Бирюков и Алексей Семёнов. В итоге «Салават» вышел на матч с «Йокеритом» с пятью защитниками и лишь с двумя полными звеньями.

Шесть игроков «Салавата» не допущены до матча с «Йокеритом» властями Хельсинки

Конечно, никакой глобальной трагедии в этом не было. Даже в таком усечённом составе «Салават» способен дать бой любой команде КХЛ в отдельно взятой игре. Но суть скандала в отношении финнов к нашей лиге. В очередной раз ими было принято самовольное, ничем не мотивированное решение, в очередной раз было показано, что в этой стране ни в грош не ставят законы КХЛ. Что хотят, то и творят.

Понятно, что в Финляндии сейчас ухудшилась ситуация с ковидом. По всей стране вводятся новые ограничения, а местный хоккейный чемпионат приостановлен на две недели. Однако у финских властей не было никакого права выдумывать на ходу новые правила проведения хоккейных матчей и в чём-то ограничивать «Салават Юлаев». Уфимские хоккеисты, как и игроки всех клубов КХЛ, регулярно проходят тестирования и соблюдают все пункты специального положения лиги о коронавирусе, выпущенного в преддверии сезона. А в нём ничего не сказано о допуске игроков к матчу при наличии какого-то определённого числа антител. При этом было бы логично, если бы, скажем, власти Хельсинки не допустили игроков «Салавата» в город, или вообще запретили проведение матча – это хотя бы в их компетенции. Но на каком основании финские чиновники решают, кому можно принимать участие в игре, а кому нельзя? Тут-то уж точно должен работать только свод правил КХЛ.

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Но финский беспредел продолжается. И творит его, конечно, не сам «Йокерит», который просто подчиняется требованиям государственных органов. Думаю, что в КХЛ уже и сами устали от этого вечного конфликта интересов, и не раз пожалели, что допустили «шутов» до этого сезона. Но уже ничего не поделаешь – раз разрешили «Йокериту» играть, значит оценили все риски, и теперь уже поздно сокрушаться и глупо махать карательным мечом. Отсюда и фантастическая лояльность КХЛ ко всем проделкам «джокеров».

Но это не отменяет того факта, что финны обнаглели. Прикрываются коронавирусом, и вертят лигой, как хотят, с удовольствием демонстрируя своё отношение к России и всему русскому. Понятно, что есть внутренние законы, но почему бы не допустить хотя бы мысль о каких-то исключениях в них для клубов КХЛ? Ведь лига тоже проделала огромную работу, чтобы этот сезон состоялся, и тоже ставит во главу угла безопасность людей. Но куда там! В Финляндии попросту не доверяют никому из «страны обетованной» коронавируса.

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Разумеется, КХЛ уже нужно как-то дотерпеть «Йокерит» в этом сезоне. Но после его окончания с «джокерами» пора прощаться. Этот союз был несчастлив с самого начала, и хватит уже мучать друг друга.

Что касается самого матча, то, как и ожидалось, финские козни не смутили «Салават». Уфимцы провели с «Йокеритом» равную, быструю, качественную игру, на результате которой никак не отразились проблемы «юлаевцев» с составом.

Счёт открыли хозяева на 14-й минуте. Голкипер уфимцев Даниил Тарасов, безупречно отыгравший в Екатеринбурге, пропустил курьёзную шайбу, не справившись с отскоком от лицевого борта.

Вратарь «Салавата» Тарасов пропустил курьёзный гол после рикошета от борта

Отыгрался «Салават» довольно быстро. На 18-й минуте выигранное уфимцами вбрасывание в чужой зоне привело к результативному дальнему броску Евгения Лисовца.

Защитник «Салавата» Лисовец мощным броском сравнял счёт в матче с «Йокеритом»

После этого команды надолго забыли про голы. Игра ни в коем случае не была скучной, просто оборона переигрывала атаку, плюс вратари Калниньш и Тарасов действовали великолепно. Развязка наступила в третьем периоде, «Йокериту» всё же удалось дожать гостей. На 49-й минуте Ессе Йоэнсуу воплотил в гол классную поперечную передачу от Брайана О’Нилла, и «Салават» на это уже ничем ответить не смог. Томи Лямся заменил голкипера шестым полевым игроком, но это привело лишь к шайбе Марко Анттилы в пустые ворота.

3:1 победа «Йокерита», вот только поздравлять с ней команду из Хельсинки совсем не хочется.