Панарин — мимо тройки, Овечкин вообще 15-й. Что не так с рейтингом североамериканского СМИ

Несколько дней назад авторитетный североамериканский журнал The Hockey News обнародовал в своей печатной версии ежегодный рейтинг 50 лучших хоккеистов Национальной хоккейной лиги. Нынешняя версия этого хит-парада принесла несколько сюрпризов.

Посягнуть на святое ради денег. На свитерах команд НХЛ может появиться реклама Болельщики явно будут против, но заокеанская лига очень любит звонкую монету.

Макдэвиду надо прибавлять — год назад этого не требовалось

Возглавил рейтинг не Коннор Макдэвид и не Сидни Кросби, а Натан Маккиннон из «Колорадо», которого часто называют самым недооценённым игроком лиги. Лидер «Колорадо» обошёл и капитана «Эдмонтона», и легенду «Питтсбурга», а обладатель приза MVP прошедшего сезона Леон Драйзайтль и вовсе остался на шестой строчке.

Лучшим из россиян стал Артемий Панарин, который был третьим в голосовании за «Харт Трофи», а в рейтинге The Hockey News опустился на строчку ниже. «Он был элитным свободным агентом в 2019 году. Ему 29 лет, он получил большие деньги, но $ 11,6 млн кэпхита он полностью отрабатывает. Он стал финалистом «Харта», он здорово взаимодействовал с Микой Зибанеджадом. Когда начнёт играть Алексис Лафренье, у «Рейнджерс» будет впечатляющий набор талантов, а Панарин будет лидером, будет заряжать всех энергией», — так охарактеризовали Артемия журналисты.

Что же касается Макдэвида, то в его аннотации отметили, что Коннору необходимо прибавлять в игре в обороне. «Если он сможет это сделать, его будет просто невозможно остановить. Он может продолжать прогрессировать, к тому же Коннор на два года младше Маккиннона», — пишет The Hockey News. О Сидни Кросби же сказано, что он продолжает оставаться одним из лучших игроков мира в свои 33 года, и в каждом из 15 сезонов в НХЛ он соблюдал график «очко за игру». Скорее, такая характеристика больше относится не к прошедшему сезону, а ко всей карьере Сидни, но инерция мышления, когда речь идёт о канадской иконе, слишком сильна.

Натан Маккиннон Фото: Jeff Vinnick/Getty Images

Лучшим защитником в рейтинге стал обладатель «Конна Смайта» Виктор Хедман из «Тампы», а Никита Кучеров занял десятую строчку.





1. Натан Маккинон («Колорадо»)

2.

3. Сидни Кросби («Питтсбург»)

4.

5. Давид Пастрняк («Бостон»)

6. Леон Драйзайтль («Эдмонтон»)

7. Виктор Хедман («Тампа-Бэй»)

8. Элиас Петтерссон («Ванкувер»)

9. Брейден Пойнт («Тампа-Бэй»)

10.

11. Брэд Маршан («Бостон»)

12. Остон Мэттьюс («Торонто»)

13. Джек Айкел («Баффало»)

14. Патрик Кейн («Чикаго»)

15.

16. Коннор Хеллебайк («Виннипег»)

17. Андрей Василевский («Тампа-Бэй»)

18. Евгений Малкин («Питтсбург»)

19. Роман Йози («Нэшвилл»)

20. Александр Барков («Флорида»)

21. Сет Джонс («Коламбус»)

22. Райан О’Райлли («Сент-Луис»)

23. Джон Карлсон («Вашингтон»)

24. Алекс Пьетранджело («Вегас»)

25. Марк Шайфли («Виннипег»)

26. Себастьян Ахо («Каролина»)

27. Митчелл Марнер («Торонто»)

28. Миро Хейсканен («Даллас»)

29. Марк Стоун («Вегас»)

30. Мэтью Барзал («Айлендерс»)

31. Патрис Бержерон («Бостон»)

32. Зак Веренски («Коламбус»)

33. Микко Рантанен («Колорадо»)

34. Джонатан Юбердо («Флорида»)

35. Кэри Прайс («Монреаль»)

36. Шон Кутюрье («Филадельфия»)

37. Туукка Раск («Бостон»)

38. Пьер-Люк Дюбуа («Коламбус»)

39. Джон Таварес («Торонто»)

40. Робин Ленер («Вегас»)

41. Джейккоб Слэвин («Каролина»)

42. Кайл Коннор («Виннипег»)

43. Ши Теодор («Вегас»)

44. Кейл Макар («Колорадо»)

45. Куинн Хьюз («Ванкувер»)

46. Патрик Лайне («Виннипег»)

47. Бо Хорват («Ванкувер»)

48. Мика Зибанеджад («Рейнджерс»)

49. Мэттью Ткачук («Калгари»)

50. Картер Харт («Филадельфия»). 50 лучших игроков НХЛ1. Натан Маккинон («Колорадо»)2. Коннор Макдэвид («Эдмонтон»)3. Сидни Кросби («Питтсбург»)4. Артемий Панарин («Рейнджерс»)5. Давид Пастрняк («Бостон»)6. Леон Драйзайтль («Эдмонтон»)7. Виктор Хедман («Тампа-Бэй»)8. Элиас Петтерссон («Ванкувер»)9. Брейден Пойнт («Тампа-Бэй»)10. Никита Кучеров («Тампа-Бэй»)11. Брэд Маршан («Бостон»)12. Остон Мэттьюс («Торонто»)13. Джек Айкел («Баффало»)14. Патрик Кейн («Чикаго»)15. Александр Овечкин («Вашингтон»)16. Коннор Хеллебайк («Виннипег»)17. Андрей Василевский («Тампа-Бэй»)18. Евгений Малкин («Питтсбург»)19. Роман Йози («Нэшвилл»)20. Александр Барков («Флорида»)21. Сет Джонс («Коламбус»)22. Райан О’Райлли («Сент-Луис»)23. Джон Карлсон («Вашингтон»)24. Алекс Пьетранджело («Вегас»)25. Марк Шайфли («Виннипег»)26. Себастьян Ахо («Каролина»)27. Митчелл Марнер («Торонто»)28. Миро Хейсканен («Даллас»)29. Марк Стоун («Вегас»)30. Мэтью Барзал («Айлендерс»)31. Патрис Бержерон («Бостон»)32. Зак Веренски («Коламбус»)33. Микко Рантанен («Колорадо»)34. Джонатан Юбердо («Флорида»)35. Кэри Прайс («Монреаль»)36. Шон Кутюрье («Филадельфия»)37. Туукка Раск («Бостон»)38. Пьер-Люк Дюбуа («Коламбус»)39. Джон Таварес («Торонто»)40. Робин Ленер («Вегас»)41. Джейккоб Слэвин («Каролина»)42. Кайл Коннор («Виннипег»)43. Ши Теодор («Вегас»)44. Кейл Макар («Колорадо»)45. Куинн Хьюз («Ванкувер»)46. Патрик Лайне («Виннипег»)47. Бо Хорват («Ванкувер»)48. Мика Зибанеджад («Рейнджерс»)49. Мэттью Ткачук («Калгари»)50. Картер Харт («Филадельфия»).

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Овечкин проиграл Петтерсону и Кейну

Если сравнивать нынешний список топ-50 с аналогичным рейтингом годичной давности, то можно обнаружить несколько интересных перемен. Так, в 2019 году первым номером был Макдэвид. «Его скорость ослепляет. Единственное, что может быть не так с Макдэвидом — это то, что он в команде один», — писал The Hockey News в августе 2019 года, и тогда никаких вопросов к игре Коннора в обороне не возникло.

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Кучеров, который в том сезоне взял «Харт Трофи», был на втором месте. «Это один из самых умных атакующих игроков, у которого лазерный по точности выстрел. Он зарекомендовал себя как ужас для соперников», — говорилось год назад. Нынче его характеристика примерно соответствует этим же словам, но Никита опустился в рейтинге сразу на 8 мест, зато Кросби как был, так и остался третьим.

Натан Маккиннон поднялся четвёртого места на первое, а одно из самых сильных падений пережил Александр Овечкин. Год назад он был шестым, уступив только Макдэвиду, Кучерову, Кросби, Маккиннону и Бержерону, а в 2020 году занял 15-ю строчку. Выше него оценили Элиаса Петтерсона (8, в прошлом году был 44-м), Джека Айкела (13) и Патрика Кейна (14), чья результативность за год упала со 110 до 84 очков, но потерял он только два места в рейтинге.

В целом, в прошлогоднем рейтинге было больше россиян. Тогда в число лучших попали 7 российских хоккеистов, причём Артемий Панарин был на 23-й строчке, а Сергей Бобровский - на одно место ниже. Нынче голкипер «Флориды» в топ-50 не попал, а из наших вратарей был отмечен только Андрей Василевский (14 место год назад, 17 строчка — нынче). На 7 мест поднялся Евгений Малкин (с 25 на 18), ставший последним из россиян, кто попал в рейтинг 2020 года. В 2019-м журнал был более щедр на высокие оценки нашим, поставив на 34 строчку Евгения Кузнецова.

Болельщики и в Северной Америке, и в Европе быстро принялись критиковать журнал за необъективность, но главное обозревателями The Hockey News было достигнуто — начались массовые обсуждения игроков и назначенных им позиций, что позволяет заполнить информационный вакуум в ожидании нового сезона НХЛ.