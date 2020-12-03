«Авангард» отпустил Гарипова. Почему «ястребы» списали вратаря и зачем он «Динамо»?

Эпопея под названием «Эмиль Гарипов и «Авангард» завершена – голкипер переходит в московское «Динамо». То, что дни воспитанника «Ак Барса» в Балашихе сочтены, в общем-то, не являлось ни для кого секретом. После приобретения Шимона Грубеца Гарипов совершенно выпал из обоймы омской команды, перестав проходить даже на скамейку запасных. Какое-то время отсутствие Эмиля оправдывалось его болезнью, но и после возвращения в строй Гарипов лишь раз засветился на «банке» «Авангарда». При этом вратарь тренировался с командой, находился в раздевалке и утверждал, что ничего не знает о возможном обмене. С противоположной стороны огонь слухов усиленно тушили и Боб Хартли, и Алексей Волков, и Александр Крылов. Люди, ответственные за решения в «Авангарде», практически в один голос утверждали, что у омичей есть три равных вратаря, три первых номера, и даже гордились этим фактом.

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Но Грубец играл, Бобков играл, а Гарипов почти не раздевался на матчи. Было понятно, что такая ситуация никак не устраивает ни самого голкипера, ни его агента, ни клуб, который платил немаленькие по нынешним временам деньги глубокому запасному, поэтому расставание Эмиля с «Авангардом» было делом времени.

Фото: hawk.ru

Год назад мне удалось пообщаться с Гариповым после его перехода в омский клуб. К расставанию с родным «Ак Барсом» Эмиль относился философски и с воодушевлением принимал новый вызов. В «Авангарде» Гарипов кайфовал от атмосферы в команде, от работы с новыми партнёрами и тренерами. После Казани, где ему не дали шанс нормально вернуться в хоккей после тяжёлой операции, Эмиль чувствовал себя нужным и говорил, что очень хочет выиграть Кубок Гагарина для Омска. Мол, заждался хоккейный город.

«Увидел ребят в зелёной форме на другой стороне. Лишь тогда осознал, что я не в «Ак Барсе» Эмиль Гарипов – о травме и операции, переходе из «Ак Барса» в «Авангард», жизненной философии и работе с Билялетдиновым и Мойсаненом.

В «Авангарде» тоже имели на Гарипова большие планы. На первых порах хотели дать ему войти в колею, набрать игровую форму, а затем уже ждали равной конкуренции с Игорем Бобковым. Тот тоже получил в декабре новый контракт, но в плей-офф (где Хартли не рискнул доверить Гарипову ни одного матча в старте) провалился. Таким образом, акции Эмиля взлетели до небес: сначала в среде болельщиков команды, а затем и в глазах тренерского штаба. Гарипов переиграл Бобкова в межсезонье и начал регулярку так мощно, что заставил многих (включая автора этих строк) поверить в окончательное и бесповоротное возвращение топового вратаря.

Тот самый Гарипов. Теперь у «Авангарда» есть топ-вратарь с чемпионским прошлым Уфимская глубина, хабаровский героизм и рижское уныние – в мини-итогах игрового дня КХЛ.

Хартли на пресс-конференциях повторял мантру о том, что в «Авангарде» два первых номера, но игра Гарипова в сентябре оставляла мало шансов Бобкову. Эмиль «сушил» соперников, делал крутые спасения и помогал «ястребам» уверенно проходить тяжелейший отрезок на старте сезона, а сам числился в лидерах КХЛ по всем основным вратарским номинациям.

Но в октябре в отношениях Гарипова и «Авангарда» что-то сломалось. Точнее, тревожные звоночки начали поступать ещё в конце первого месяца регулярки, когда надёжный и стабильный Эмиль вдруг стал меньше выручать и пропускать дешёвые, а порой и курьёзные шайбы. Но «ястребам» это, как правило, не мешало побеждать, поэтому о какой-либо вратарской проблеме в «Авангарде» никто даже не заикался.

А вот октябрь получился для клуба кошмарным – 6 поражений в 9 матчах. Снизилось количество заброшенных шайб, результат игр стал больше зависеть от обороны и вратарей, поэтому к последнему рубежу стало приковано большее внимание. Гарипов в том месяце провёл две слабые встречи с ЦСКА и «Салаватом» и стал чаще уступать место в воротах Бобкову, который тоже особо не тащил. Здесь-то в «Авангарде» и задумались о том, что располагают двумя потенциально сильными, но нестабильными голкиперами, и принялись искать железобетонного первого номера со стальными нервами и не подверженного спадам.

Гарипов психанул после гола в овертайме, и вратаря можно понять. Где характер, «Авангард»? Трудный омский октябрь, вечная проблема «Динамо», вернувшаяся «Сибирь» и конфуз «Барыса» — что происходит в КХЛ.

Насколько Шимон Грубец подходит на эту роль, покажет время, но очевидно одно: после октябрьского провала «ястребы» разочаровались в тандеме Гарипов – Бобков, а в чехе увидели спасителя. И пока, кстати, Грубец не подводит.

Но почему всё-таки из «Авангарда» ушёл именно Эмиль? Можно, конечно, верить в слухи о рецидиве старой травмы, о недопонимании вратаря с тренерским штабом или о конфликтах в раздевалке и расшатывании Гариповым атмосферы в команде. Но это очень похоже на выдумки, а дело, на мой взгляд, в другом. В «Авангарде» остаётся Бобков, а не Гарипов по двум причинам. Во-первых, у Игоря в два раза тяжелее контракт, чем у Эмиля, и избавиться от него гораздо сложнее. Во-вторых, у Бобкова есть хороший бэкграунд в «Авангарде» (с Игорем омичи добрались до финала Кубка Гагарина), ему, очевидно, больше доверяет тренерский штаб, а, возможно, что и команда тоже. Гарипова же брали на роль первого номера, но он с ней не справился даже на короткой дистанции, не доказал, что он сильнее Бобкова, а при прочих равных в омском клубе выбрали более знакомого и проверенного кипера.

Полагаю, что логика у руководителей «Авангарда» была именно такова. Теперь «ястребы» остаются с бригадой Грубец — Бобков, а Гарипов едет в «Динамо». У бело-голубых уже есть два взрослых голкипера и один перспективный, но при этом Владимир Крикунов открыто признаётся журналистам, что «Динамо» нужно усиление в этой линии. И опытного тренера можно понять: 40-летний Ерёменко уже физически не способен тащить «Динамо», как 7-8 лет назад, Бочаров очень нестабилен, а Георгий Кузнецов не спешит показывать, что он готов для КХЛ. Поэтому Гарипов, конечно, едет в «Динамо» играть и доказывать. Доказывать, что ему зря не дали шансов в «Ак Барсе», что его рано списали со счетов в «Авангарде» — у Эмиля громадный багаж мотивации.

Вайсфельд — об обмене Гарипова: можешь получить супервратаря, а можешь потерять деньги

«Жизнь спортсмена состоит из преодолений трудностей. Если у тебя всё гладко – это неинтересно, честно. Ты не будешь ценить победу, не будешь ценить труд. А вот когда ты поднялся, упал, потом опять поднялся – тогда можно сказать, что ты хороший и мужественный спортсмен. Упасть не тяжело. Но ты можешь упасть и плакать. Но надо встать, попробовать, заново успеха добиться», — рассуждал Гарипов год назад, когда приходил в «Авангард». Уверен, к нынешней ситуации он относится с такой же глубокой мудростью и спокойствием и знает, как после нового падения встать в полный рост.