Самый необычный гол сезона КХЛ? Форвард «Амура» схитрил, а Знарок не понял, что произошло

На очередной матч регулярки КХЛ «Спартак» приехал в Хабаровск не в лучшем настроении. Длиннющая серия выездных игр у красно-белых не складывалась: поражения в Уфе и Нижнекамске слегка оттенил успех в Сочи, но затем последовало ещё два фиаско в Нур-Султане и Новосибирске. Четыре поражения в пяти матчах, опасное место в таблице Запада на границе зоны плей-офф, проблемы с голами, а тут ещё и перелёт в Хабаровск в конце и без того изнуряющей поездки.

«Амур», также борющийся за плей-офф на Востоке, должен был находиться в принципиально ином функциональном состоянии. С выезда хабаровчане вернулись ещё в конце прошлой недели и имели много времени как на отдых, так и на плодотворный тренировочный процесс. В образовавшейся паузе «тигры» могли подкопить силы и эмоции – последнее особенно важно для команд Сергея Светлова.

Но в начале игры «Спартак» ещё не сильно уступал хозяевам в свежести и держал удар. «Амур» открыл счёт на 14-й минуте стараниями Александра Полунина, но уже через 62 секунды Анатолий Никонцев преобразовал в ответный гол блестящую поперечную передачу Ильи Зубова. Москвичи забили в большинстве, хотя с этим компонентом у «Спартака» в последнее время были проблемы.

Примерно до середины второго периода на «Платинум-Арене» шёл равный хоккей, «Спартак» даже перебрасывал соперника, но тут «Амур» забил второй гол – это Михал Йордан подключился в атаку. Ответить красно-белые не смогли, а в конце отрезка пропустили ещё и от Вячеслава Ушенина. Хабаровский форвард подставил клюшку на пятачке, забросив свою первую шайбу в сезоне.

Проводящий 28-й матч в регулярном чемпионате КХЛ Вячеслав Ушенин забил первый гол в сезоне

1:3 – не приговор, даже для уставшей команды. В начале третьего периода «Спартак» продолжал сражаться, однако гол Дмитрия Архипова на 45-й минуте, кажется, деморализовал красно-белых. И даже не самой своей сутью, а исполнением.

После паса в исполнении защитника «Спартака» Якова Рылова шайба зацепила клюшку Архипова и легла на ворота московской команды. Дмитрий не растерялся в сложившейся ситуации, подбил шайбу с внутренней стороны сетки, после чего добил её в ворота.

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Пожалуй, это самый удивительный гол сезона! Вратарь «Спартака» Трушков вообще не понял, что произошло, а защитник москвичей Эмиль Юсе растерялся от наглости Архипова, который в этом эпизоде всех перехитрил. На тренерском мостике красно-белых недоумевал Олег Знарок, не понимавший, кажется, как такое вообще можно засчитывать.

Реакция Олега Знарка на необычный гол «Амура» в ворота «Спартака». Фото

Но, собственно, что не так сделал Архипов? Клюшку выше перекладины не поднимал, в контакт с вратарём не вступал – хороший гол! Арбитрам потребовалось немного времени, чтобы в этом убедиться. Счёт стал 4:1, но «Спартак» играть не бросил. На 52-й минуте Никонцев оформил дубль, однако на большее красно-белых не хватило. Незадолго до конца основного времени Гинек Зогорна всех успокоил пятым голом, а затем Владимир Бутузов поразил пустые ворота, установив окончательный результат — 6:2 в пользу «Амура».

Хабаровчане одержали ещё одну яркую домашнюю победу в нынешнем сезоне, а «Спартак» продлил серию неудач. Но теперь у красно-белых есть четыре дня отдыха, а в следующий понедельник – домашний поединок с «Йокеритом».