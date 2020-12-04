«Контракт с Голдобиным — ошибка». Год назад он был не нужен «Ванкуверу», сейчас — ЦСКА

Сделки в КХЛ продолжают давать интересную пищу не размышлений, а тропа, недавно протоптанная Наилем Якуповым, рискует превратится в серьёзную дорогу. И если бывший первый номер драфта прошёл в КХЛ путь от одного из топ-клубов до «Амура» за два сезона, то Николай Голдобин рискует не отыграть в ЦСКА и одного года.

Агент Сергей Исаков, представляющий интересы форварда ЦСКА Николая Голдобина, сообщил, что клуб действительно собирается обменять игрока. Ранее появилась информация, что Голдобин может оказаться в хабаровском «Амуре», откуда тот же Якупов уехал в «Авангард» и заиграл с новой энергией.

«Пока ничего не могу подтвердить. Могу сказать, что это инициатива клуба, ЦСКА его меняет. Игрок сыграл 21 матч и набрал 11 очков, получил травму. Клуб счёл возможным его поменять. Поэтому это инициатива клуба, к большому сожалению. Клуб действует согласно регламенту. Так у нас в регламенте прописано. На данный момент нет понимания, когда будет по нему конкретика», — цитирует Исакова Sport24.



Подписавший в июне двухлетний контракт с ЦСКА Голдобин в нынешнем сезоне провёл за «армейцев» 21 матч в регулярном чемпионате КХЛ, забросив четыре шайбы и сделав семь результативных передач. Предполагалось, что Николай сможет заменить в ЦСКА уехавшего в «Миннесоту» Кирилла Капризова, но сейчас стало ясно, что идея себя не оправдала.

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Хороший, но дорогой игрок низшей лиги

Ранее в КХЛ 25-летний форвард не играл — с 2012 года он выступал в Северной Америке. Достаточно долго Голди, как его прозвали за океаном, пытался пробиться в НХЛ, и в сезоне-2018/19 ему это удалось — Николай стал форвардом основы в «Ванкувере», набрав 27 очков в 63 матчах. Увы, но концовка того сезона вышла неудачной (10 из 11 последних матчей он просидел в запасе, а в своих последних 23 матчах набрал только 4 очка), и после этого россиянин откровенно потерялся. Голдобина отправили в фарм-клуб, и в результате этого нападающий сыграл за «Кэнакс» только один матч в прошлом сезоне, став одним из главных разочарований для руководства.



На фоне этого понятны были чувства россиянина, который решил не продолжать отношения с «Ванкувером», а воспользовался предложением ЦСКА и подписал контракт с «армейцами» на два года. «Мы пытались его обменять перед дедлайном, но безуспешно. Мы знали, что он может уехать в Россию, пытались с ним работать и давали шансы, но у нас есть и другие молодые игроки, которым тоже нужно дать шанс», — говорил в апреле 2020 года генеральный менеджер «Ванкувера» Джим Беннинг.



А канадская тогда пресса и вовсе набросилась на Николая.



«Самой большой ошибкой «Ванкувера» в отношении Голдобина было его повторное подписание в сентябре 2019 года. Он обошёлся клубу в $ 900 тыс, но большая часть этих денег не была зачтена, поскольку он играл весь сезон в АХЛ. Его контракт с российским клубом не был неожиданным, из-за этого «Кэнакс» лишился хорошего, но дорогого игрока низшей лиги.

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Болеть за Голдобина было легко — это очень дружелюбный парень, который, несмотря на обескураживающую историю взаимоотношений «Ванкувера» с русскими, очень хотел играть в «Кэнакс». Он говорил, что попробует снова пробиться в НХЛ, когда истечёт его контракт с ЦСКА. Но если бы Голдобин соответствовал настойчивости и упорству своих сторонников в СМИ, то нашёл бы способ утвердиться в «Ванкувере» за эти три года, и ему не требовалось бы ехать в КХЛ, чтобы начать всё сначала. Для него возможности казались безграничными, но «Ванкувер» эволюционировал, а Голдобин — нет. В тот же год, что и Голдобин, был подписан первораундник Брок Бёзер, а Элиас Петтерсон приехал на сезон позже. Потом приобретались Лейво, Пирсон, Ферлан и Тоффоли — все эти форварды лучше, чем Голдобин, который не воспользовался своим преимуществом, когда у него был шанс из-за низкой конкуренции в составе.

Раз «Ванкувер» не смог его обменять, Николай сделал правильно, что подписался с ЦСКА. Возможно, через два года он заработает себе новый шанс пробиться в НХЛ. Но только не в «Кэнакс» — «Ванкувер» его уже перерос», — злобно отмечал обозреватель Sportsnet Ян Макинтайр.

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«Гол забил — теперь два месяца в суперхоккей будет играть?»

Николай в долгу не остался, и в российской прессе вовсю говорил о том, как непросто работать с двуличными руководителями за океаном.



«За все эти годы я понял, что генеральным менеджерам и тренерам верить нельзя. Они обещают одно, а делают другое. Когда меня спустили в фарм, генеральный сказал, что будет стараться всеми силами обменять меня, потому что, по его мнению, я игрок НХЛ. Но ничего подобного не произошло», — говорил нападающий в интервью «СЭ».



В ЦСКА у Николая получился неплохой старт сезона, но потом игра потускнела. Эпизодически он выстреливал, как это было с суперголом «Спартаку», но происходило подобное очень уж нечасто.

Видео можно посмотреть в «твиттере» КХЛ

«Что, гол забил – теперь два месяца в суперхоккей будет играть? У нас в команде в любой тройке все парни умеют забивать. Никто не испытывает иллюзий о том, что если забил – все хорошо, а если не забил – всё плохо. Хоккей состоит не только из голов и передач, но еще и из большого объема работы, которую нужно сделать, чтобы забить. Мы довольны, что Николай забил хороший гол. Надеемся, что это придаст ему уверенности», — без лишних комплиментов оценивал тогда форварда главный тренер «армейцев» Игорь Никитин.



Сначала Голдобин перестал попадать в состав, позже получил травму, а если учесть солидный контракт, то для клуба он явно выглядит не самым привлекательным активом. Переломить серию неудач у форварда явно не получается. Возможно, слухи об «Амуре» сами по себе будут действующим стимулом для талантливого игрока, который пока не может реализовать свой потенциал. Но мечта о возвращении в НХЛ всё больше покрывается туманом.