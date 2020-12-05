40-летний Ерёменко снова творит историю! Уфа для него как красная тряпка?

Дмитрий Яшкин упрочил отрыв в снайперской гонке, а Иван Муранов забил первый гол за карьеру в регулярных чемпионатах КХЛ.

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Американские горки московского «Динамо» и юбилей Шипачёва

Очередная неделя регулярного чемпионата КХЛ сложилась для московского «Динамо» в похожем ключе, что и предыдущие три месяца сезона. Команда Владимира Крикунова продолжает чередовать провальные встречи с красивыми победами. После разгромного поражения на домашнем льду в матче с магнитогорским «Металлургом» (2:6) бело-голубые на выезде эффектно сокрушили «Автомобилист» (7:2).

В Екатеринбурге капитан «Динамо» Вадим Шипачёв оформил ассистентский хет-трик, благодаря которому набрал юбилейное 700-е очко в КХЛ. 33-летний форвард стал вторым игроком в истории лиги, кому покорился данный рубеж. Бомбардирский рекорд КХЛ принадлежит Сергею Мозякину. 39-летний нападающий магнитогорского «Металлурга» набрал 909 очков.

Вадим Шипачёв набрал 700-е очко в Континентальной хоккейной лиге

В предыдущем матче дебютное очко за московский клуб набрал и шведский форвард Магнус Пяаярви-Свенссон. Другой новичок бело-голубых – выменянный из «Авангарда» голкипер Эмиль Гарипов – на данный момент к команде не присоединился. Российский вратарь ждёт в Москве возвращения «Динамо» из поездки по маршруту Екатеринбург – Уфа. В понедельник Гарипов присоединится к своей новой команде, после чего сможет отправиться на продолжение выездной серии.

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«Власти Хельсинки разрешили выйти на игру в таком составе»

Для «Салавата Юлаева» прошлый матч в регулярке оказался испорченным ещё задолго до стартового вбрасывания. Власти Хельсинки в одностороннем порядке не допустили ряд игроков уфимской команды к матчу с местным «Йокеритом». Защитники Филип Ларсен, Евгений Бирюков, Алексей Семёнов, нападающие Илья Баранов, Владислав Картаев и Данил Алалыкин, а также менеджмент клуба, часть персонала и административных сотрудников были не допущены на территорию «Хартвалл-Арены». Тренерскому штабу Томи Лямся пришлось обходиться всего пятью защитниками и 11 нападающими. Неудивительно, что уфимцам не хватило сил на всю встречу – в результате поражение со счётом 1:3.

Новый скандал КХЛ! 6 игроков «Салавата» не пустили на финскую арену по требованию властей Уфимцев никто не предупредил о свежем законе в Хельсинки. Они бились с «Йокеритом» в пять защитников и два полных звена, но проиграли.

Перед матчем с «Динамо» пресс-служба «Салавата» оригинальным образом представила состав своей команды. «Сегодня муниципальные власти г. Хельсинки (Финляндия) разрешили выйти «юлаевцам» на игру с московским «Динамо» в таком составе», – было сказано в социальных сетях уфимцев. В ростер «Салавата» вернулись Ларсен, Бирюков, Баранов и Алалыкин, тогда как Семёнов и Картаев остались вне заявки уже по игровым причинам.

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«Нам нужны три взрослых вратаря»

Обращает на себя внимание, что второй матч кряду место на последнем рубеже московского «Динамо» занял голкипер Александр Ерёменко. 40-летний вратарь стал одним из героев встречи с «Автомобилистом». Многоопытный голкипер отразил 31 бросок и заслужил новый шанс появиться в воротах. После приобретения Гарипова в динамовской бригаде намечается нешуточная конкуренция.

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За пост первого номера обладатель Кубка Гагарина 2017 года в составе «Ак Барса» будет конкурировать с динамовским воспитанником Иваном Бочаровым. При этом опытнейший Ерёменко тоже не желает сдаваться и готов всегда подстраховать своих более молодых коллег. Матч с «Салаватом» стал новым испытанием для Александра.

«Нам нужно три взрослых вратаря. Думаю, что сейчас они будут играть по очереди. А в плей-офф будет играть тот, кто лучше себя проявит. Нет ли речи о переходе Ерёменко на роль тренера вратарей? Нет», – говорил Крикунов на послематчевой пресс-конференции.

Концерт в Москве и долгая засуха в Уфе

В нынешнем сезоне команды уже встречались в Москве, где выдали роскошный спектакль. К середине второго динамовцы вели со счётом 2:0, уфимцы сумели перевернуть ход матча и выйти вперёд за несколько минут до завершения основного времени, однако хозяева успели перевести встречу в дополнительное время, где «Салават» оказался сильнее. Примечательно, что автором решающей шайбы стал нападающий Никита Сошников, которого в уфимском клубе уже нет.

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Первый период уфимской встречи получился безголевым, но нескучным. В равных составах шла обоюдоострая игра, а инициатива поочередно переходила из рук в руки. Соперники по разу не смогли реализовать лишнего, при этом обоим вратарям пришлось изрядно потрудиться. Самый опасный момент стартовых 20 минут упустили гости – оформивший дубль в Москве нападающий «Динамо» Владислав Ефремов не смог реализовать выход «один в ноль» с голкипером «Салавата» Даниилом Тарасовым.

Основные события второго периода начали развиваться на льду, когда в штрафной бокс отправился защитник бело-голубых Артём Волков. Первая бригада большинства «Салавата» на протяжении 100 секунд игрового времени не выпускали гостей из своей зоны, но Ерёменко раз за разом вставал на пути шайбы. Динамовская команда сумела отбиться в меньшинстве, а дальше случился один из ключевых эпизодов встречи.

Яшкин реализовал удаление Тарасова за сдвиг ворот

Голкипер хозяев Тарасов был наказан двухминутным штрафом за сдвиг ворот. Российский вратарь, выполняя перемещение от штанги к штанге, выбил её из пазов. Белорусский арбитр Максим Сидоренко расценил действия Даниила как умышленные и оставил уфимскую команду в меньшинстве. Капитан уфимцев Григорий Панин вместе с наставником команды Лямся ещё долго безуспешно пытались оспорить наказание голкипера, словно предчувствуя неладное.

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На реализацию большинства гостям хватило 19 секунд. Вадим Шипачёв из-за ворот сделал передачу на правый круг вбрасывания, защитник Андрей Сергеев мощно щёлкнул, а шайба, попав в ногу Дмитрия Яшкина на пятаке, оказалась за спиной вратаря. Чешский форвард отличился в третьем матче кряду, доведя число шайб в этой регулярке до 22. Дмитрий лидирует в снайперской гонке КХЛ.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео гола можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Невероятный матч Ерёменко

Под занавес второго периода хозяева имели превосходный шанс, чтобы восстановить равновесие. Илья Баранов не стал бросать из центра зоны, отдав шайбу на дальнюю штангу, но Дмитрий Кугрышев не сумел подстроиться под передачу и промахнулся мимо абсолютно пустого угла ворот. Следом шайба от конька Александра Кадейкина пошла вдоль ворот «Динамо» и угодила в штангу.

Пробить в этот вечер голкипера Ерёменко просто не представлялось возможным. Во встрече с «Салаватом» Александр стал автором очередного исторического достижения. 40-летний вратарь достиг рубежа в 25 тысяч минут за московское «Динамо», став вторым голкипером в истории отечественных чемпионатов, кому покорился данный рубеж в составе одного клуба. Рекорд в этой номинации принадлежит голкиперу «Магнитки» Василию Кошечкину.

В середине третьего периода динамовцы окончательно остудил пыл атаки «Салавата». Подопечным Крикунова удался дуплет – последовательно отличились оформивший дубль Яшкин и забросивший первую шайбу в сезоне Иван Муранов. На голе Ивана хочется остановиться отдельно. 21-летний форвард забил первый гол за карьеру в регулярных чемпионатах КХЛ (в 86-м матче) и набрал первое очко в этом сезоне (в 24-м матче). После гола Муранова стало понятно, что «Салавату» уже не спастись.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео гола можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Что касается Ерёменко, то в результате Александр завершил матч с 38 отражёнными бросками, оформив первый шат-аут с марта 2019 года. Попутно Ерёменко установил новый клубный рекорд в номинации «самый взрослый матч на ноль за всю историю клуба». Помимо этого, Ерёменко сравнялся с Егором Подомацким по числу матчей на ноль в составе одного клуба в истории чемпионатов России и СССР. Ерёменко провёл 62 матча на ноль за московское «Динамо», тогда как Подомацкий столько же раз оставлял в неприкосновенности ворота «Локомотива».

Подомацкий – рекордсмен по числу сухих матчей

Примечательно, что всё это произошло в Уфе, откуда Ерёменко и вернулся в родное «Динамо» девять лет назад. Тогда многие считали карьеру голкипера практически завершённой, но Александр сумел восстать из пепла и начал творить чудеса за «Динамо». Что ж, с такой игрой голкипера возникает ещё очень большой вопрос, кто будет первым номером динамовской команды на стадии плей-офф.