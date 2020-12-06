Отчаянные времена. НХЛ может начать сезон в январе и играть под открытым небом

В последние дни североамериканские инсайдеры поделились с болельщиками достаточным количеством новой информации о том, как проходят переговоры о старте нового сезона НХЛ. Всё выглядит в меру оптимистично, а умение лиги и профсоюза договориться, когда это больше всего необходимо, вызывает уверенность в том, что хоккей не будет отменён.
Вот краткие итоги последних дней переговоров.
— Первое января больше не является реалистичной датой начала сезона. Теперь стороны нацеливаются на старт в середине января. Для того, чтобы начать регулярный чемпионат 15 января, тренировочные лагеря должны открыться 1-2 января.
— Количество матчей в регулярном чемпионате составит 52 или 56 игр. И лига, и профсоюз предпочитают вариант с 56 матчами по очевидным финансовым причинам.
— Семидневные дополнительные сборы для семи команд, не участвовавших в плей-офф, ещё обсуждаются. Пока их ещё не утвердили окончательно, но НХЛ определённо хочет дать этим клубам («Анахайм», «Сан-Хосе», «Лос-Анджелес», «Оттава», «Детройт», «Баффало» и «Нью-Джерси») дополнительное время. Эти лагеря должны быть открыты в конце декабря.
— Поскольку пандемия не идёт на убыль, то возможны задержки и переносы относительно любого события — как старта чемпионата, так и отдельных матчей.
— Завершить сезон НХЛ непременно хочет до старта летних Олимпийских игр в Токио, а это значит, что Кубок Стэнли должен быть вручён в начале июля 2021 года. Главная причина спешки — телеканал NBC, который транслирует и хоккей, и Олимпиаду. Кроме этого, лига старается войти в обычный график к началу сезона-2021/2022, когда в НХЛ должен вступить 32-й клуб — «Сиэтл».
— Планы относительно согласия НХЛ на участие игроков в Олимпиаде-2022 в Пекине не изменились — лига хочет отправить своих хоккеистов на Игры. Это значит, что нужно планировать перерыв в расписании.
Игроки согласны на новые отсрочки выплаты зарплат
Что касается болезненного финансового вопроса, то здесь пока ничего не решено, но стороны продолжают вести переговоры. На данный момент в них нет никакого прогресса, однако прорыв может произойти в любой момент. Хоккеисты по-прежнему недовольны тем, что НХЛ требует фактического пересмотра договорённостей, достигнутых летом, когда игроки согласились на отсрочку выплаты части своей зарплаты, чтобы помочь владельцам клубов компенсировать часть убытков из-за отсутствия зрителей.
Новые требования НХЛ комиссар Гэри Беттмэн сформулировал предельно ясно: игрокам в любом случае придётся «подвинуться», поскольку они имеют право лишь на 50% доходов от общей активности лиги. Фразы в стиле «Или заплатите сейчас, или придётся платить позже, но больше» не прозвучало, но смысл всех высказываний был именно таков. И несмотря на взаимные обиды, общее настроение сторон говорит о том, что компромисс будет достигнут, и сезон, в том или ином виде, состоится.
«Полной картины переговоров у меня нет, но, кажется, что вопрос о повышении эскроу уже отменён. Все понимают, что здесь игроки просто не могут согласиться, но говорить о новых отсрочках выплат они вроде бы согласны.
«Думаю, мы начнём в середине января. Все финансовые вопросы можно решить в несколько дней», — оптимистично заявил генеральный менеджер «Каролины» Дон Уодделл.
Играем под открытым небом?
Вместе с тем, усиливающееся распространение коронавируса и ужесточение правительственных мер по проведению массовых мероприятий, заставляет и владельцев, и хоккеистов всё больше нервничать. Уже сейчас понятно, что провести сезон без переносов, отмен и различных форс-мажорных обстоятельств будет невозможно. А четыре команды — «Питтсбург», «Лос-Анджелес», «Анахайм» и «Бостон» — рассматривают возможность проведения домашних матче на открытом воздухе. Речь идёт не о разовом мероприятии типа «Зимней классики», а вообще всех домашних игры под открытым небом. Звучит это, конечно, несколько фантастично, но в нынешние отчаянные времена возможно всё.
Фото: Brian Babineau/NHLI via Getty Images
Главным двигателем этой идеи выступил «Лос-Анджелес», поскольку компания, владеющая «королями», имеет в своём распоряжении стадион Dignity Health Sports Park, где играет футбольный «Гэлэкси». Руководство «Кингз» даже связывалось с боссами «Анахайма» для проведения каких-либо совместных акций, и похожий процесс обсуждения проходит так же в «Питтсбурге» и «Бостоне».
Матчи на открытом воздухе позволят привлечь болельщиков, но для осуществления этого плана требуется преодолеть огромное количество препятствий. По словам вице-комиссара НХЛ Билла Дэйли, матчи на открытых стадионах требуют многомиллионных затрат, а кроме этого, нужно согласие команд-соперниц. Анонимный опрос The Athletic показал, что некоторые клубы категорически против переключения между матчами на обычных стадионах и на открытом воздухе.
«Скажу честно: нынешние времена — самые тяжёлые в моей карьере», — сказал комиссар НХЛ Гэри Беттмэн в недавнем интервью Эллиотту Фридману. Пандемия способна разрушить любые, даже самые смелые и хорошо продуманные планы. И если есть какое-то слово, способное охарактеризовать состояние нынешнего заокеанского хоккея, то это будет надоевшее всем слово «Посмотрим».
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