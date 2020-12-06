Игроки согласны на новые уступки — всё может решиться в ближайшие дни.

Отчаянные времена. НХЛ может начать сезон в январе и играть под открытым небом

В последние дни североамериканские инсайдеры поделились с болельщиками достаточным количеством новой информации о том, как проходят переговоры о старте нового сезона НХЛ. Всё выглядит в меру оптимистично, а умение лиги и профсоюза договориться, когда это больше всего необходимо, вызывает уверенность в том, что хоккей не будет отменён.

Вот краткие итоги последних дней переговоров.

— Первое января больше не является реалистичной датой начала сезона. Теперь стороны нацеливаются на старт в середине января. Для того, чтобы начать регулярный чемпионат 15 января, тренировочные лагеря должны открыться 1-2 января.

— Количество матчей в регулярном чемпионате составит 52 или 56 игр. И лига, и профсоюз предпочитают вариант с 56 матчами по очевидным финансовым причинам.

— Семидневные дополнительные сборы для семи команд, не участвовавших в плей-офф, ещё обсуждаются. Пока их ещё не утвердили окончательно, но НХЛ определённо хочет дать этим клубам («Анахайм», «Сан-Хосе», «Лос-Анджелес», «Оттава», «Детройт», «Баффало» и «Нью-Джерси») дополнительное время. Эти лагеря должны быть открыты в конце декабря.

— Поскольку пандемия не идёт на убыль, то возможны задержки и переносы относительно любого события — как старта чемпионата, так и отдельных матчей.

— Завершить сезон НХЛ непременно хочет до старта летних Олимпийских игр в Токио, а это значит, что Кубок Стэнли должен быть вручён в начале июля 2021 года. Главная причина спешки — телеканал NBC, который транслирует и хоккей, и Олимпиаду. Кроме этого, лига старается войти в обычный график к началу сезона-2021/2022, когда в НХЛ должен вступить 32-й клуб — «Сиэтл».

— Планы относительно согласия НХЛ на участие игроков в Олимпиаде-2022 в Пекине не изменились — лига хочет отправить своих хоккеистов на Игры. Это значит, что нужно планировать перерыв в расписании.

Посягнуть на святое ради денег. На свитерах команд НХЛ может появиться реклама Болельщики явно будут против, но заокеанская лига очень любит звонкую монету.

Игроки согласны на новые отсрочки выплаты зарплат

Что касается болезненного финансового вопроса, то здесь пока ничего не решено, но стороны продолжают вести переговоры. На данный момент в них нет никакого прогресса, однако прорыв может произойти в любой момент. Хоккеисты по-прежнему недовольны тем, что НХЛ требует фактического пересмотра договорённостей, достигнутых летом, когда игроки согласились на отсрочку выплаты части своей зарплаты, чтобы помочь владельцам клубов компенсировать часть убытков из-за отсутствия зрителей.

Новые требования НХЛ комиссар Гэри Беттмэн сформулировал предельно ясно: игрокам в любом случае придётся «подвинуться», поскольку они имеют право лишь на 50% доходов от общей активности лиги. Фразы в стиле «Или заплатите сейчас, или придётся платить позже, но больше» не прозвучало, но смысл всех высказываний был именно таков. И несмотря на взаимные обиды, общее настроение сторон говорит о том, что компромисс будет достигнут, и сезон, в том или ином виде, состоится.

«Полной картины переговоров у меня нет, но, кажется, что вопрос о повышении эскроу уже отменён. Все понимают, что здесь игроки просто не могут согласиться, но говорить о новых отсрочках выплат они вроде бы согласны.

«Думаю, мы начнём в середине января. Все финансовые вопросы можно решить в несколько дней», — оптимистично заявил генеральный менеджер «Каролины» Дон Уодделл.

Отмена сезона НХЛ выгодна и владельцам, и игрокам? Тонкости заокеанских контрактов Летом владельцы подмахнули договор, почти не глядя, а сейчас пришли в ужас.

Играем под открытым небом?

Вместе с тем, усиливающееся распространение коронавируса и ужесточение правительственных мер по проведению массовых мероприятий, заставляет и владельцев, и хоккеистов всё больше нервничать. Уже сейчас понятно, что провести сезон без переносов, отмен и различных форс-мажорных обстоятельств будет невозможно. А четыре команды — «Питтсбург», «Лос-Анджелес», «Анахайм» и «Бостон» — рассматривают возможность проведения домашних матче на открытом воздухе. Речь идёт не о разовом мероприятии типа «Зимней классики», а вообще всех домашних игры под открытым небом. Звучит это, конечно, несколько фантастично, но в нынешние отчаянные времена возможно всё.

Фото: Brian Babineau/NHLI via Getty Images

Главным двигателем этой идеи выступил «Лос-Анджелес», поскольку компания, владеющая «королями», имеет в своём распоряжении стадион Dignity Health Sports Park, где играет футбольный «Гэлэкси». Руководство «Кингз» даже связывалось с боссами «Анахайма» для проведения каких-либо совместных акций, и похожий процесс обсуждения проходит так же в «Питтсбурге» и «Бостоне».

Матчи на открытом воздухе позволят привлечь болельщиков, но для осуществления этого плана требуется преодолеть огромное количество препятствий. По словам вице-комиссара НХЛ Билла Дэйли, матчи на открытых стадионах требуют многомиллионных затрат, а кроме этого, нужно согласие команд-соперниц. Анонимный опрос The Athletic показал, что некоторые клубы категорически против переключения между матчами на обычных стадионах и на открытом воздухе.

«Скажу честно: нынешние времена — самые тяжёлые в моей карьере», — сказал комиссар НХЛ Гэри Беттмэн в недавнем интервью Эллиотту Фридману. Пандемия способна разрушить любые, даже самые смелые и хорошо продуманные планы. И если есть какое-то слово, способное охарактеризовать состояние нынешнего заокеанского хоккея, то это будет надоевшее всем слово «Посмотрим».