Минское «Динамо» больше не аутсайдер. В чем секрет белорусской команды?

В прошлом сезоне минчане с тем же тренером замыкали турнирную таблицу, а сейчас находятся в лидирующей группе.

Минское «Динамо» стало самым настоящим открытием нынешнего сезона КХЛ. Никто не ожидал от подопечных Крэйга Вудкрофта, что они будут идти в топ-5 Западной конференции. С чем связан данный успех? Ведь в прошлом сезоне минчане с тем же тренером замыкали турнирную таблицу лиги.

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Система Вудкрофта заработала?

В прошлом сезоне все чуть ли не смеялись с пресс-конференций главного тренера минчан. Крэйг Вудкрофт постоянно говорил про какую-то систему, развитии и т.д. Можно было бы сказать, что прошлый год стал своеобразной подготовкой к нынешнему, но это не совсем так. Хотя бы потому, что практически на всех ведущих позициях играют другие хоккеисты.

Тренерский стиль канадца — быстрая и агрессивная игра. Она требует от игроков высокого индивидуального мастерства и хорошей физической подготовки. И если второе можно поставить слабой команде, то первое – нет. В прошлом году в «Динамо» играли совсем другие люди. Давайте посмотрим, кто тащит «Динамо».

Доминик Фурх Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Вратари:

Доминик Фурх – 20 матчей, 91.9%, 2.43КН

Дэнни Тэйлор – 6 матчей, 91.7%, 2.15КН

За последний рубеж в Минске отвечают чех Фурх и канадец Тэйлор, который скоро получит белорусский паспорт. Под рукой у Вудкрофта есть и молодые белорусы Толопило и Колосов. Они себя неплохо показали, пока первые двое болели коронавирусом. Некоторые даже задавались вопросом, зачем «Динамо» Фурх, но после последних матчей таких мыслей уже не возникает. Вратарь – очень важный компонент в успехе команды, пока на этом рубеже у белорусов проблем нет.

Защитники:

Бреннан Менелл – 24 матча, 21 (3+18) очко, +11

Райан Мерфи – 7 матчей, 5 (1+4) очков, +6

Среди защитников выделяются Бреннан Менелл и Райан Мерфи. Последний пришел в команду недавно. В первых матчах Мерфи был очень сырым, но дальше канадец стал показывать очень приличный уровень игры. Что касается Менелла, то минчан можно похвалить: они привезли в лигу очень классного плеймейкера. Еще один легионер Адам Альмквист не смог показать высокого уровня в атаке (всего 2 очка в 10 матчах), а не так давно он угодил в лазарет, где пробудет еще очень долго.

Нападающие:

Брэндон Козун – 24 матча, 26 (15+11) очков, +5

Райан Спунер – 23 матча, 25 (4+21) очков

Егор Шарангович – 31 матч, 22 (17+5) очков, +12

Шейн Принс – 25 матчей, 22 (12+10) очков, +11

Роб Клинкхамер – 16 матчей, 15 (9+6) очков, +1

Алекйсей Протас – 30 матчей, 10 (6+4) очков, +1

Вудкрофт любит тасовать звенья, но топ-6 выглядит примерно так. Обратите внимание, что почти все игроки набирают в среднем одно очко за матч. А лучшем снайпером команды является белорус Шарангович.

Егор Шарангович Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Лидеры по количеству голевых моментов:

Егор Шарангович – 97

Шейн Принс – 85

Райан Спунер – 55

Алексей Протас – 46

Брэндон Козун – 46

Артем Демков – 44

Роб Клинкхаммер – 42

Егор Шарангович – один из лучших арендованных хоккеистов в КХЛ. Статистика ясно показывает, что Шарангович является одним из самых опасных игроков не только минского «Динамо», но и всей лиги. В «Нью-Джерси» наверняка довольны игрой Егора. Вполне возможно, что уже совсем скоро мы увидим парня в рядах «дьяволов».

В прошлом сезоне минчанам не хватало одного сильного звена. Подписание Шаранговича, Козуна и Клинкхаммера решило эту проблему. Глупо называть прошлый провальный сезон подготовкой к этому, ведь на ведущих ролях играют совершенно другие люди.

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Эффект потолка зарплат

Все до сих пор спорят, дал ли пользу потолок зарплат. Скорее да, чем нет. Ведь нынешнее «Динамо» — отчасти результат этого нововведения.

А сколько вообще зарабатывают легионеры в «Динамо»? Самый высокооплачиваемый хоккеист – вратарь Доминик Фурх. Чех зарабатывает 35 млн рублей. Козун, Клинкхаммер, Спунер и другие иностранцы получают меньше 30 млн, а Шейн Принс и вовсе имеет скромные для легионера 18 млн Недавно в сети проскакивали заработные платы российских игроков «Динамо»: Горбунов (19 матчей, 4 (2+2) очка, +3) получает порядка 7,5 млн, а Кирилл Воронин (20 матчей, 9 (4+5) очков, +8) – 6 млн.

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Такие цифры вы не увидите в других клубах лиги. Не смотря на особое отношение к «Динамо» в Беларуси, у клуба есть определенные проблемы с формированием бюджета. Местные ребята играют за минимальные зарплаты по регламенту, а легионеры получают меньше чем в среднем по лиге.

Если бы не потолок зарплат, вряд ли мы увидели в Минске таких игроков, как Козун, Клинкхаммер или Спунер. Они оказались «ненужными» на рынке, и сейчас эти парни доказывают, что они могут играть на высоком уровне.

Крэйг Вудкрофт Фото: Ярослав Неелов, photo.khl.ru

Необычный хоккейный сезон сыграл на руку Минску?

Да. Если бы не проблемы со стартом сезона в Северной Америке, вряд ли минчане смогли бы собрать такой состав. «Динамо» — лидер в КХЛ по количеству арендованных игроков из-за океана: белорусы арендовали Мерфи, Колячонка, Лодню, Шаранговича, Сушко, Протаса. Да и условный Козун вряд ли бы пошел на серьезное снижение своей зарплаты и отправился бы играть в Швейцарию, если бы не проблемы в европйеских чемпионатах.

Как мы видим, успех «Динамо» кроется сразу в нескольких причинах. Стоит отдать должное менеджменту: они смогли выжить из сложившейся ситуации практически максимум. Но стоит понимать, что с нынешними финансовыми возможности каждый сезон быть на ходу не получится. А как мы помним, без топовых исполнителей Вудкрофту очень тяжело.