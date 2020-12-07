Тренер-канадец заслужил доверия, а Хабаровск – главный офшор лиги? Что происходит в КХЛ

В новом выпуске нашей еженедельной рубрики подводим итоги очередной недели регулярки КХЛ.

Первое звено «Динамо» разыгралось. Надолго ли?

Мы много писали в этом сезоне о главной проблеме московского «Динамо» — ограниченность атакующего потенциала. За спинами хоккеистов первого звена – пропасть, и это часто подводит бело-голубых, так как Шипачёв и Ко не могут решать в каждом матче.



Эта проблема по-прежнему не решена. Да, в «Динамо» пытаются что-то придумать хотя бы со вторым звеном и меняют Пулккинена на Пяаярви. Неплохой обмен, но не думаю, что шведская связка Пяаярви – Линдберг оправдает высокие ожидания. Впрочем, посмотрим, зато сейчас, в начале декабря, необходимо констатировать, что наконец-то разыгралось то самое ведущее звено, на которое в бело-голубом клубе делали ставку ещё летом. Когда Кагарлицкий, Шипачёв и Яшкин в оптимальной форме, о какой-то недостаточной глубине состава «Динамо» даже не приходится вспоминать.

Крупный трейд без проигравших. Зачем «Локомотиву» Пулккинен, а «Динамо» Пяаярви? «Локомотив» получил чистого снайпера для решения проблем большинства, а «Динамо» недостающий элемент для топ-6.

Напомним, что Владимир Крикунов с начала регулярки использовал это сочетание, но быстро в нём разочаровался. Не было «химии», не было голов, страдал результат команды. Кагарлицкий пустился в путешествие по звеньям, а Шипачёв с Яшкиным воссоединились с Даниилом Тарасовым, в результате чего этот форвард сумел приблизиться к рекорду клуба в КХЛ

Даниил Тарасов вышел на чистое первое место в истории московского «Динамо» по голам в КХЛ

Спустя некоторое время Крикунов предпринял ещё одну попытку собрать тройку, которую летом называли потенциально лучшей в лиге. Потихоньку стало получаться, хоть и с переменным успехом. В середине ноября, например, динамовские лидеры «промолчали» три матча подряд, но затем вернулись и вышли на проектную мощность.



Сейчас у Кагарлицкого, Шипачёва и Яшкина оптимальное взаимодействие и идеальное распределение ролей. В этой тройке есть и чистый снайпер с потрясающим голевым чутьём, и великолепный распасовщик с уникальным видением площадки, и быстроногий мотор, отвечающий за динамику игры этой тройки. Лидеры «Динамо» наконец стали чувствовать друг друга, доминировать над соперниками, много забивать и делать результат для команды. Из последнего: первое звено вытащило для бело-голубых матч с «Локомотивом», устроило карнавал в Екатеринбурге и сломило сопротивление «Салавата» в Уфе.

Фото: photo.khl.ru

На командную игру тройки Шипачёва сейчас любо-дорого смотреть – мощь и эстетика в одном флаконе. Однако так ведь и должно действовать самое дорогое звено в лиге, причём на более-менее постоянной основе. В стабильности лидеров «Динамо» и заключается главная интрига. Если шипачёвцы сумеют избежать травм и дальше продолжат уничтожать защиту соперников, то мы забудем про самый разбалансированный состав в КХЛ. Если нынешний ряд перформансов лишь вспышка, то через неделю-другую придётся вновь поднимать тему динамовской глубины состава.

Год назад в «Автомобилисте» терпели кризис Мартемьянова. Сейчас доверия заслуживает и Питерс

«Автомобилист» закапывается всё глубже и глубже. Одна из самых симпатичных команд КХЛ образца первых двух месяцев регулярки потерпела уже 8 (!) поражений подряд и опустилась на шестое место Востока, откуда рукой подать до зоны сражений за плей-офф, где пока втроём воюют «Барыс», «Сибирь» и «Торпедо». Но хуже всего, конечно, игра уральцев. Вообще всё перестало работать: Коварж не выручает, оборона просто смешна, атака забыла про голы, про систему и структуру говорить не приходится. В некоторых матчах «Автомобилист» откровенно «плыл» после пары-тройки пропущенных ударов, а это показатель глубокого кризиса в команде.



Что делать уральцам? Не берусь советовать со стороны, а просто порассуждаю. Если в коллективе возник конфликт между игроками и тренерским штабом, как утверждают слухи, то нужно вмешиваться руководству и либо выгонять Питерса, либо защищать авторитет наставника и применять штрафные санкции к хоккеистам. В любом случае обстановка в коллективе должна быть стабилизирована сверху, и сейчас ещё не поздно принимать даже крайние меры без угрозы «слить» весь сезон.



Но, как мне кажется, слухи о внутренних противоречиях преувеличены. Конечно, в «Автомобилисте» есть недовольные, но как им не быть, если команда забыла про победы? Тут неизбежно, что кто-то загрустит, а кто-то психанёт и выскажется. И было бы странно, если бы все, наоборот, ходили спокойными и довольными. Спортивная злость уральцам необходима, но этого слишком мало. Конечно, нужны какие-то осязаемые изменения. Разрыв контракта с кем-то из проваливающих сезон игроков, перемены внутри тренерского штаба – всё ведь уже придумано.

«Автомобилист» разваливается, поражения ЦСКА – хороший знак для лиги. Что происходит в КХЛ Проблемы Питерса в Екатеринбурге, странная работа Скудры, гонка Шипачёва и Мозякина – выводы из матчей КХЛ.

Достаточно посмотреть, как в нынешнем сезоне клубы КХЛ выбирались из кризисов. В «Сибири» выгнали пару хоккеистов и заменили тренера по вратарям. В «Магнитке» усилили тренерский штаб. А в «Барысе» и вовсе не стали ничего менять, просто проявив терпение.



Да, в тех клубах, которые я привёл в пример, не было таких резких спадов, как у «Автомобилиста», но кресла под наставниками однозначно пошатывались. Однако я уже рассуждал о том, что в современной КХЛ стали в разы меньше прибегать к увольнениям тренеров по ходу сезона, находя альтернативные способы встряхнуть команду. Это очень правильная тенденция, и я надеюсь, что в «Автомобилисте» она продолжится.



Убрать Питерса сейчас будет очень глупо со стороны руководства. Мало того что канадцу предстоит выплатить огромную неустойку (контракт рассчитан на два года), так ещё и его увольнение будет выглядеть как расписка в собственной профнепригодности. В «Автомобилисте» сделали ставку на иностранного специалиста, на североамериканский стиль и должны были понимать, что на каком-то этапе Питерс столкнётся с трудностями в России. Будь то тренировочный процесс, быт, менталитет или что-то ещё. Возможно, сейчас Биллу нужно просто немного помочь.

Питерс: я думаю о работе, а не о том, что пишут в СМИ

Впрочем, пока никаких резких шагов в «Автомобилисте» и не предпринимают. В уральском клубе ещё в прошлом сезоне доказали, что умеют терпеть – помните, как екатеринбуржцы с Андреем Мартемьяновым проигрывали 12 из 14 матчей (7 – подряд) в сентябре-октябре 2019 года? Уральцы тогда и вовсе опустились на последнее место Востока, но затем сумели подняться и закончили регулярку в топ-4 конференции. А что было предпринято? Да ничего! Оказали доверие Мартемьянову да уволили одного из его помощников, отвечавшего за оборону.



Думаю, что и сейчас «Автомобилисту» должны помочь какие-то точечные изменения. Восемь поражений подряд – очень неприятно, но это не повод паниковать и отступать от выбранной стратегии.

Голдобин будет играть в «Амуре» или Хабаровск главный офшор КХЛ?

Судя по всему, Николай Голдобин вскоре покинет ЦСКА. Информацию о том, что «армейский» клуб собирается обменять хоккеиста, подтвердил агент Николая, а в прессе прошла информация, что форвард отправится в «Амур».

Напомним, что зарплата Голдобина – 50 млн рублей, контракт рассчитан до конца сезона-2021/2022. Возможно ли поверить, что «тигры», обладающие невысоким бюджетом, потянут это соглашение и Николай действительно останется играть в Хабаровске? Вряд ли. Куда очевиднее, что «Амур» становится неким офшором для богатых клубов КХЛ, через который можно легально «прогнать» активы и провести сделки. В Хабаровске уже «таяли» огромные контракты Сергей Плотникова, Максима Карпова и Ильи Каблукова, там же дешевел Наиль Якупов, но никто из этих хоккеистов не оставался на Дальнем Востоке, а переходил в топ-клуб, но уже на новых условиях. Прекрасная схема для обхода потолка, в которой «Амур» — лишь посредник, расторгающий контракты, заключённые до введения потолка зарплат, на денежную компенсацию, полученную от других клубов за обмены. У хабаровчан, кстати, есть своя выгода: в платёжке у них остаются некоторые суммы от больших договоров, что позволяет им дотягивать до пола зарплат.



Очень похоже, что сейчас по той же схеме пойдёт и контракт Голдобина. Вот только разница в том, что ЦСКА подписал Николая на 100 млн уже после введения реформы. И это говорит о том, что жёсткий потолок не избавит топ-клубы КХЛ от необдуманных решений и переплат. Вот за что Голдобину выписали такие деньги? Да, был одним из лучших в команде АХЛ, но больше ничего не добился и не показал, в «Ванкувере» в нём разочаровались.

«Контракт с Голдобиным — ошибка». Год назад он был не нужен «Ванкуверу», сейчас — ЦСКА Ещё один талантливый форвард не может найти себя.

Теперь разочаровались и в ЦСКА. Но в «армейском» клубе, давая Голдобину большой контракт, понимали, что в случае чего избавятся от него каким-либо способом. В КХЛ контракт – просто бумажка, не имеющая никакой юридической силы, с ней можно делать всё, что хочется. Разрывать в одностороннем порядке или включать в мутные схемы. И это одна из главных проблем нашей лиги, которую никто не спешит решать – клубы не несут ответственности за подписанные соглашения, даже в эпоху жёсткого потолка.



Будет и смешно, и грустно, если Голдобин действительно отправится в Хабаровск (на бумаге или реально), а затем окажется в каком-либо клубе с амбициями, но уже с переписанным контрактом. Это будет печальный сигнал о том, что ничего в КХЛ не меняется.

«Ак Барс» отпустил домой самого дорогого хоккеиста. Это человечный поступок

«Ак Барс» понёс неожиданную потерю: расположение клуба покинул один из старожилов казанской команды Джастин Азеведу. Канадец с португальскими корнями давно стал своим в столице Татарстана, несколько сезонов подряд являлся лучшим бомбардиром «Ак Барса», и даже в нынешнем чемпионате Джастин держал планку, хоть и стал существенно меньше забивать.



Что случилось с Азеведу? Семейные обстоятельства, но, понятное дело, никакой конкретики. Хочется только пожелать Джастину как можно быстрее решить свои проблемы в Канаде, а также отметить человечность руководителей «Ак Барса». Наверное, не так просто отпустить посреди сезона на неопределённый срок самого дорогого хоккеиста команды, лидера коллектива, но в казанском клубе даже не думали препятствовать ему.

Фото: photo.khl.ru

Вспоминается история из позапрошлого сезона с «Салаватом Юлаевым» и Линусом Умарком. Уфимский клуб тогда несколько раз отпускал шведа домой во время чемпионата по семейным обстоятельствам, а позже выяснилось, что Умарк улетал на родину поддерживать беременную супругу. Линус потом неоднократно отблагодарил «Салават» за понимание, выдав огненные плей-офф в 2019 и 2020 годах. Полагаю, что и Азеведу, если его ситуация не затянется и психологическое состояние будет восстановлено, оценит отношение «Ак Барса» и в кубковых матчах нынешнего сезона будет выкладываться за казанский клуб с удвоенной энергией. Хотя и раньше к самоотдаче и работоспособности Джастина не было никаких претензий.