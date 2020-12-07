Канадцы считают Василевского лучшим. Рейтинг вратарей нового сезона НХЛ

Если вратарь это половина команды и самая важная позиция на льду, то рейтинг голкиперов — самый важный и определяющий. Пока лига и профсоюз договариваются о старте нового сезона, авторитетный канадский журнал The Hockey News составил свою версию хит-парада из 31 стартового вратаря команд НХЛ.

31. Коллин Делиа («Чикаго»)



Голкипер «Блэкхоукс» имеет «под капотом» опыт лишь 18 матчей НХЛ. Команда находится в стадии восстановления и перестройки, Малкольм Суббан — сменщик. Таковы реалии для «Чикаго» на сегодняшний день.

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30. Линус Улльмарк («Баффало»)



Неплохо себя проявил в качестве вратаря номер полтора в последние пару сезонов в «Баффало». Что он готов сделать, если «клинки» возложат на него большую нагрузку и ответственность? Пока непонятно.



29. Мартин Джонс («Сан-Хосе»)



Последние несколько сезонов побить Джонса в статистике не составляло особого труда — его показатели были одними из худших для стартовых голкиперов (3 гола в среднем за матч, 89,6% отражённых бросков в сезоне-2019/2020). Он будет сражаться за статус первого номера с бывшим стартёром «Миннесоты» Деваном Дубником.



28. Юусе Сарос («Нэшвилл»)



Сарос в последние пару сезонов успешно отвоёвывал стартовую позицию у Пекки Ринне во время плей-офф. Теперь ему предстоит доказать, что он на это способен в течение долгого времени.



27. Джонатан Куик («Лос-Анджелес»)



В последние пару лет Куик серьёзно сдал, в первую очередь из-за травм. Это сказалось на его атлетизме, что является значительной частью его стиля. Он стал играть хуже, но и команда тоже стала слабее.



26. Тристан Джарри («Питтсбург»)



В первой половине прошлого сезона он играл на уровне претендента на «Везину», но затем всё стало значительно хуже. Но «Питтсбург» уже достаточно впечатлился, чтобы оставить Джарри первым номером.

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25. Петр Мразек («Каролина»)



Он по-прежнему играет не слишком стабильно, чередуя полосы удачных и не очень удачных матчей, но постепенно стал более стабилен, чем раньше. Мразек эффективно работал в связке с Джеймсом Раймером, причём каждый пытается отвоевать своё игровое время, а тренерский штаб «Каролины» держит руку на пульсе.



24. Тэтчер Демко («Ванкувер»)



Если его выступление в плей-офф хоть сколько-нибудь является показателем, то вратарь будущего уже прибыл в расположение «Кэнакс». Если он дрогнет, то Холтби заменит его, чтобы компенсировать слабину.

23. Микко Коскинен («Эдмонтон»)



Он очень большой, и он помог укрепить вратарскую линию в «Ойлерз». Но действительно ли Коскинен является первым номером амбициозной команды, которая намерена далеко пройти в плей-офф?



22. Маккензи Блэквуд («Нью-Джерси»)



У «Нью-Джерси» было много проблем в прошлом сезоне, но Блэквуд не был одной из них. Ему нужно дать время, чтобы подняться в этом рейтинге.



21. Илья Самсонов («Вашингтон»)



Поскольку Брэйден Холтби переехал в «Ванкувер», то Самсонов — новый стартёр «Кэпиталз». Самсонов определённо готов к этой роли, ему просто нужно выйти и доказать свою состоятельность.

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20. Игорь Шестёркин («Рейнджерс»)



Вызванный в основу в середине сезона Шестёркин одержал 10 побед в 12 матчах, и этого было достаточно, чтобы доказать свой уровень и выгнать из Нью-Йорка Хенрика Лундквиста. Стоит ожидать, что через год он будет в этом рейтинге намного выше.

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19. Томас Грайсс («Детройт»)



После связок с Робином Ленером и Семёном Варламовым на Лонг-Айленде он хорошо усвоил обязанности вратаря на подхвате. Теперь у него появляется шанс забрать себе полноценный статус первого номера, но это будет только при условии, что он сдержит Джонатана Бернье, который был одним из немногих поставщиков хороших новостей для «красных крыльев» в прошлом сезоне.



18. Кэм Тэлбот («Миннесота»)



Последние два года он мучился из-за травм, поэтому его сопровождали постоянные взлёты и падения. Когда он здоров, Тэлбот может тащить команду на себе.



17. Сергей Бобровский («Флорида»)



Его первый сезон в «пантерах» был просто ужасен. Но Бобровский — двукратный обладатель «Везины», ему всего 32 года. Ставим на то, что он отыграется.

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16. Мэтт Мюррей («Оттава»)



Его больше нет в «Питтсбурге». Мюррей перешёл из команды, которая претендовала на Кубок Стэнли, в команду, которая восстанавливается сверху донизу. Но по крайней мере у «сенаторов» есть такой плюс, как молодость.



15. Фредерик Андерсен («Торонто»)



Он получает ещё одну возможность проявить себя, прежде чем контракт с «Мэйпл Лифс» истечёт. Если он перестанет пропускать лёгкие шайбы, то серьёзно поможет себе в этом.



14. Элвис Мерзликин («Коламбус»)



Будучи новичком, получил всеобщее признание в составе недооценённого дуэта с Йоонасом Корписало. Способен сыграть ещё лучше в своём втором сезоне.



13. Филипп Грубауэр («Колорадо»)



Ему было хорошо в «Колорадо», но Грубауэр страдал от травм. У «лавин» есть стремление к чемпионству, но на него не стоит смотреть, когда боевой единицей становится лишь третье звено, как это было в серии против «Далласа».



12. Семён Варламов («Айлендерс»)



Вы когда-нибудь замечали, что вратари в команде Барри Тротца, или, вернее, вратари, работающие с тренером голкиперов Митчем Корном, всегда обретают свою лучшую форму?

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11. Якоб Маркстрём («Калгари»)



Ему потребовалось несколько лет и пара команд, чтобы показать, что он может быть успешен в роли первого номера. Наградой для Маркстрёма стал хороший контракт ($ 6 млн в год) с одним из претендентов на Кубок Стэнли.

10. Джордан Биннингтон («Сент-Луис»)



Его невероятное восхождение от АХЛ до победы в розыгрыше Кубка Стэнли в 2019 году стало легендой. Он не может быть так же хорош на протяжении всей карьеры, но он должен стать намного лучше, чем был в прошлогоднем плей-офф (0 побед, 5 поражений, 85,1% отражённых бросков).



9. Робин Ленер («Вегас»)



Теперь он способен оправдывать свои и чужие ожидания, добиваясь отличных результатов. Но Ленер действительно огорчил агента Марка-Андре Флёри.



8. Дарси Кемпер («Аризона»)



За пару сезонов он прошёл путь от никому неизвестного запасного до кандидата на «Харт Трофи». Это был невероятный рост, и теперь основная задача — сохранить его.



7. Картер Харт («Филадельфия»)



Помните, как в последние пару десятков лет «лётчики» убивали себя, занимаясь поисками хорошего вратаря? Сейчас им не о чем беспокоиться.



6. Бен Бишоп («Даллас»)



Он великолепен, когда здоров — даже учитывая, что ему за 30 лет. К сожалению, травмы продолжают «кусать» Бишопа, и обычно это происходит во время плей-офф. Но не сказать, чтобы Антон Худобин на это жаловался.

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5. Джон Гибсон («Анахайм»)



В последние сезона он был лучшим в «Дакс», а иногда и просто единственным. Но если бы не было травм, Гибсон мог подняться в этом рейтинге выше.



4. Туукка Раск («Бостон»)



Неизменно один из лучших вратарей лиги, год за годом. Но стоит посмотреть, как он снова вольётся в коллектив после того, как покинул «пузырь» по семейным обстоятельствам.



3. Коннор Хеллебайк («Виннипег»)



Действующий обладатель «Везины» просто должен показать, что играет на том же элитном уровне. Нет причин предполагать, что он этого не сделает.



2. Кэри Прайс («Монреаль»)



В наши дни нет однозначно лучшего вратаря, но здоровый Прайс близок к нему, насколько это возможно.

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