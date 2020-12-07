Состав сборной России на Кубок Первого канала. Многие из этих игроков могут поехать на ЧМ!

Кубок Первого канала – традиционный домашний турнир, на который, как правило, зовут сильнейших игроков, имеющихся в распоряжении сборной России. Сразу стоит отметить, что из-за травм в сборную не были включены некоторые лидеры – армейцы Антон Слепышев и Максим Шалунов, а также Эмиль Галимов из СКА. Этим хоккеистам необходимо пройти дополнительный курс восстановления.

Вратари

Александр Самонов, Михаил Бердин (оба – СКА), Иван Федотов («Трактор»).



С отъездом за океан Ильи Сорокина и Игоря Шестёркина получилось так, что все наши ведущие голкиперы выступают за океаном. В КХЛ сейчас выбор не такой очевидный. Так, выступавшие в сборной Эмиль Гарипов и Игорь Бобков не имеют постоянной игровой практики. Вызывавшиеся в команду ранее Иван Бочаров и Тимур Билялов не показали себя на международном уровне, да и в клубах выступают нестабильно. Александр Самонов после болезни довольно уверенно смотрится в СКА, Михаил Бердин усиленно тренируется после того, как вынужден был войти в сезон без подготовки, так как в тот момент все вратари «армейцев» выбыли из-за болезни.

Защитники

Рушан Рафиков, Алексей Марченко (оба — «Локомотив»), Данила Галенюк, Игорь Ожиганов, Виктор Антипин (все – СКА), Никита Лямкин, Дмитрий Юдин (оба – «Ак Барс»), Дмитрий Саморуков (ЦСКА), Егор Яковлев, Артем Минулин (оба – «Металлург» Мг).

Защитная линия – достаточно опытная. Почти все игроки имеют опыт выступления за национальную сборную. Дмитрий Саморуков ярко проявил себя на двух последних МЧМ, приехав из АХЛ, сходу влился в состав сильного ЦСКА. Алексей Марченко, Егор Яковлев и Виктор Антипин выступали на нескольких чемпионатах мира (первые двое – олимпийские чемпионы) и сейчас после некоторого спада вновь показывают свой лучший хоккей. При этом неожиданно не получил вызов в национальную команду один из сильнейших защитников лиги Богдан Киселевич.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Нападающие

Владимир Э.Ткачев, Андрей Кузьменко, Владислав Каменев, Антон Бурдасов, Кирилл Марченко, Иван Морозов (все – СКА), Вадим Шипачев («Динамо» М), Андрей Чибисов («Металлург» Мг), Сергей Толчинский, Денис Зернов (оба – «Авангард»), Егор Коршков («Локомотив»), Максим Мамин, Павел Карнаухов, Никита Сошников (все – ЦСКА), Дмитрий Воронков («Ак Барс»).

На КПК вызвано пять пятерок, это значит, что почти все игроки получат шанс сыграть на турнире. Особенно интересно будет последить за линиями атаки, где сыграют сразу три игрока 2000-го года рождения (2001 год примет участие в МЧМ и не сможет сыграть на турнире) – Дмитрий Воронков, Кирилл Марченко и Иван Морозов. Будет предоставлен шанс Андрею Чибисову. Штаб сборной ожидает яркую игру от петербуржской тройки Кузьменко, Каменева и Бурдасова, где центральный нападающий Каменев благодаря работе наконец начал прогрессировать после почти годового простоя из-за травмы, полученной в НХЛ. Для Бурдасова это, наверное, последний шанс показать себя в форме национальной команды. Предыдущие попытки форварда оказывались холостыми.

Лидером и капитаном сборной будет Вадим Шипачёв – единственный игрок из этой команды, кто родился в 80-х годах. Лидеру КХЛ по очкам нужно будет снова доказать, что он может быть эффективным и на международном уровне, чтобы суметь повести сборную не только на этапе Евротура (Шипачёв будет капитаном команды), но и на чемпионате мира.

Из тех игроков, кто не получил вызов, удивляет отсутствие Дамира Жафярова, Александра Кадейкина и Алексея Макеева. Зато получил приглашение Никита Сошников, который в нынешнем сезоне, мягко говоря, не блещет.

Кубок Первого канала – важный турнир с точки зрения подготовки к чемпионату мира. В этот раз это не только лозунг, но и реальность. Мы не можем ориентироваться на чемпионат НХЛ, который может начаться в феврале – тогда мы не увидим его игроков в мае. Если он не начнется, то кандидаты в сборную России из клубов Национальной хоккейной лиги будут долгое время без игровой практики – большинство игроков останутся без нее на срок больше года! В этой связи КПК-2020 обретает новое значение. Вызванные на него игроки должны сходу доказать, что их игра соответствует высокому международному уровню. Поэтому состав на Кубок Первого канала и собран с прицелом на участие в ЧМ.

Штаб сборной: глава штаба – Роман Ротенберг, главный тренер – глава штаба – Роман Ротенберг, главный тренер – Валерий Брагин , тренеры – Алексей Жамнов, Альберт Лещев, Александр Титов, Александр Бойков, тренер вратарей – Рашит Давыдов, тренер по физической подготовке – Александр Трошин.

Роман Ротенберг, глава штаба национальной сборной:



— Кубок Первого канала – традиционный домашний турнир, на который мы вызвали большинство сильнейших игроков, выступающих в России. Состав сбалансирован по линиям: при формировании мы учитывали клубные сочетания, возраст, индивидуальные результаты и показатели. У нас достаточно молодая команда, которая собрана с прицелом на подготовку к чемпионату мира, ее средний возраст – 25 лет. Вызванные игроки, штаб сборной, Федерация хоккея России сделают все возможное, чтобы болельщики почувствовали атмосферу праздника от игры национальной команды у нас дома.

Валерий Брагин, главный тренер национальной сборной:



— В команду вызваны три вратаря и пять пятерок, каждый из игроков получит шанс проявить себя. В команде хороший баланс между молодыми и опытными хоккеистами –четыре хоккеиста в составе – 2000 года рождения. Самый опытный игрок — Вадим Шипачев, он будет назначен капитаном команды. К сожалению, мы не досчитались нескольких ведущих игроков, которые выбыли из-за травм, но вызванные хоккеисты и система нашей игры должны в полной мере компенсировать эти потери.