Мозякин — великий снайпер, который так и не сыграл в НХЛ. Почему?

Во время драфта 2002 года, который проходил в Торонто, у директора скаутской службы «Коламбус Блю Джекетс» Боба Страмма не было ни одной спокойной минуты. Он наткнулся на ослепительного, но невысокого хоккеиста из России, которого увидел во время одной из своих многочисленных командировок. Это было идеальное время, чтобы сделать «кражу» — девятый раунд. Одна проблема — у «Коламбуса» не было драфт-пика, чтобы выбрать.

Есть ещё порох в пороховницах. Как играют шесть главных ветеранов КХЛ в этом сезоне Ерёменко переписывает историю московского «Динамо», а Мозякин и Дацюк всё ещё ключевые фигуры для «Магнитки» и «Автомобилиста».

«Он был бы постоянным участником Матчей звёзд в НХЛ»

«Но я могу быть шилом в заднице. Я почти уверен, что почти все соперники знали, что у меня есть на примете парень, которого я очень хочу взять. Наш генеральный менеджер Дуг Маклин приобрёл мне выбор на драфте, но, возможно, сделал это только потому, что хотел заткнуть мне рот», — вспоминал Страмм. Маклин обменялся с «Флоридой» драфт-пиками в девятом раунде, отдав «пантерам» выбор на следующий год, а Страмм получил честь объявить самостоятельно, кого же он выбирает.

Под 263-м номером он назвал имя Сергея Мозякина, которого не выбрали на двух предыдущих драфтах, и который на тот момент играл за молодёжный состав ЦСКА. Мозякин никогда не надевал свитер «Коламбуса» и не был известен подавляющему большинству болельщиков «Блю Джекетс», но все сотрудники офиса «мундиров» качают головой и морщатся, когда слышат его имя. Всё потому, что Сергей стал великим снайпером в России, был доминирующим форвардом на протяжении двух десятилетий.



В НХЛ его часто сравнивают с Рэем Уитни — невысоким праворуким форвардом, обладавшим отменной техникой и голевым чутьём. Про Мозякина же говорят, что он был бы постоянным участником Матча всех звёзд. «Я бы сказал, что он входит в число трёх лучших снайперов, которых я когда-либо видел. Мози, без сомнения, попал бы на Матч всех звёзд НХЛ. У него такой же бросок, как у Артемия Панарина. Его природный талант в сочетании со стремлением побеждать — это сделало бы его великим игроком в НХЛ», — отметил бывший партнёр Сергея по «Магнитке» Войтек Вольски.

Почему он так и не сыграл в НХЛ?

Этот вопрос, глядя на великолепную карьеру Сергея, задают все. Однако какой-то одной причины здесь не найти.



Когда клуб НХЛ выбирает себе европейского хоккеиста вне первого раунда драфта, то ему, как правило, дают возможность расти и прогрессировать, играя у себя на родине, а любые планы перевезти его в Северную Америку относятся к перспективе 2-3 ближайших лет. Так было и с Мозякиным, поскольку все мысли руководства и тренерского штаба тогда занимал Рик Нэш — первый номер драфта-2002.



«Ни у одной из сторон не было необходимости заключать контракт», — вспоминает агент Дон Мин, чьё агентство представляло интересы Мозякина в Северной Америке. Сергею могли предложить только контракт начального уровня, который имел понижение на порядок в случае отправки в фарм-клуб. У самого форварда, вопреки обычаям, интереса к игре в НХЛ тоже никогда не было.

900 очков Мозякина в КХЛ – это круто. Доберётся ли звёздный форвард до 1000? Свои миллионы главный рекордсмен лиги давно заработал. Вопрос, осталось ли здоровье и желание играть дальше.

Через год после заокеанского драфта Мозякин стал заметным игроком в российской Суперлиге, набрав в 33 матчах 27 очков, и хорошо проведя концовку сезона. Она не осталась незамеченной за океаном, а на следующий год история повторилась — 45 очков в 40 встречах, после чего последовало приглашение в сборную России.



«Конечно, мы обсуждали вопрос о его приезде. Мы говорили об этом в начале каждого межсезонья. Но ходили слухи, что в то время в России он уже зарабатывал $ 3 млн, и я не думаю, что у нас для него было столько денег. Если вы помните, в те годы в НХЛ было не так много парней его роста», — говорил бывший помощник генменеджера «Коламбуса» Джим Кларк. Так или иначе, но на протяжении многих лет между Мозякиным и «Блю Джекетс» было удивительно мало контактов.



«Когда я получил серьёзную травму лица в начале моей карьеры, это было в 2002-2003 годах, то они прислали мне футболку «Коламбуса» и фотографию с пожеланиями поскорее выздороветь. Других контактов у меня с ними не было», — говорил год назад сам Мозякин в интервью The Athletic. Заокеанская сторона утверждает, что было ещё минимум две неформальных встречи.



Страмм, который сейчас на пенсии, вспоминает получасовой разговор с Сергеем через переводчика — якобы это было в 2002 году. «Мози был хардкорным человеком. У него была молодая семья, он только-только начал зарабатывать хорошие деньги. И я не думаю, что НХЛ была его мечтой. Тут не надо обижаться, такие парни есть. Он просто очень любил играть дома», — говорил Страмм.



Помощник генерального менеджера «Коламбуса» Джим Кларк в 2003 году отправился в Россию на встречу с Николаем Жердевым, и когда Кларк ждал Жердева после игры, то кто-то указал на Мозякина. Разговор с представителем «мундиров» оказался кратким. «Он сказал: «Привет, как дела?». Вот и всё. Он уже тогда был известным игроком в России», — отметил Кларк.

«Вечный» кандидат на переезд

В 2007 году в руководстве «Коламбуса» произошли перемены. Бывший генеральный менеджер Маклин был уволен, на его место пришёл Скотт Хоусон, который вспомнил про Мозякина. После сезона-2007/2008 он отправил тренера Кена Хичкока на чемпионат мира на разведку — Сергей тогда был суперзвездой, набравшей 66 очков в 57 матчах.

В Америке вспомнили о Мозякине. Он действительно мог стать звездой НХЛ? Лучшая лига мира осталась без одного из лучших игроков.

«Это был чертовски хороший игрок, но трудно оценить его индивидуально, поскольку они играли в классическом русском стиле — всей пятёркой», — сказал Хичкок. По воспоминаниям Хоусона, до переговоров о сроке контракта и его сумме дело даже не дошло, потому что Мозякин просто этого не хотел. Он не хотел ехать в НХЛ, что заокеанские боссы никак не могли взять в толк.



«Очевидно, другие команды тоже пытались с ним разговаривать, но результат был тем же. Потому что мы никогда не получали от других клубов НХЛ предложений о его обмене», — вспомнил Хоусон.



Ходили слухи, что Мозякин может оказаться в «Питтсбурге» после того, как туда перешёл другой уральский самородок — Евгений Малкин, но тогдашний генменеджер «пингвинов» Рэй Шеро опроверг эту информацию.



После прихода на пост босса «мундиров» финна Ярмо Кекяляйнена почти ничего не изменилось. Имя Мозякина иногда всплывало на планёрках с хоккейным отделом, но из идеи привезти его в Америку снова ничего не вышло. Удивительно, но права на Мозякина «Коламбус» сохраняет за собой по сей день.



«Сейчас Сергею в НХЛ было бы полегче, чем 10 лет назад, когда он был в расцвете. Но он, бесспорно, отличный хоккеист», — сказал Кекяляйнен. В последние годы НХЛ действительно изменилась, и не самые габаритные игроки могут не только выживать в этой лиге, но и быть звёздами. Если раньше заокеанские боссы бледнели, выбирая защитника ростом меньше 190 см, то теперь это не проблема.



В том же самом «Коламбусе» он мог составить связку с Сергеем Фёдоровым, который приехал в Огайо уже не таким свежим, каким был в «Детройте», но, возможно, легендарному центрфорварду не хватало именно такого талантливого соотечественника на фланге — вспомним, как зажгла в «Вашингтоне» тройка Фёдорова, Сёмина и Овечкина.



«Я сделал свою карьеру в России, и не думаю, что история приемлет размышления в стиле «что было бы, если»...» Я не вижу смысла обсуждать, что было бы, если бы я выбрал НХЛ. Могло быть лучше, могло быть хуже — мы никогда уже об этом не узнаем», — резюмировал сам Мозякин.