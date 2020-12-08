Отец 9 детей и певец гимна остался без работы. Клуб НХЛ уволил его из-за маски

Сезон ещё не успел начаться, а «Ванкувер», который в предстоящем сезоне должен быть командой, претендующей на многое, подарил болельщикам несколько прекрасных новостей. Сначала голкипер «Кэнакс» Брэйден Холтби повеселил всех, когда ему с большим трудом удалось пересечь границу Канады, поскольку он вёз с собой черепах. А затем владелец «Ванкувера» взял и уволил исполнителя гимна, который выступил против мер, которые предписывают власти провинции Британская Колумбия в плане здравоохранения и пандемии. О последнем случае стоит рассказать подробнее.

«Можно поддерживать беспорядки, если это в рамках общественного мнения»

Певца гимна зовут Марк Донелли, и у него девять (!) детей. Он известен тем, что в 2014 году во время исполнения гимна споткнулся о ковровую дорожку и упал, но не упустил ни одного слова, несмотря на падение. Доннелли уже давно планировал выступить на митинге в знак протеста против ограничений из-за COVID-19. Марк, работающий на играх «Кэнакс» с 2001 года, спел гимн Канады на протестах в центре Ванкувера, и именно это заставило хоккейный клуб выступить с заявлением, в котором сообщалось об увольнении Доннелли. Причём увольнение было проделано с особым цинизмом: владелец «Ванкувера» Франческо Аквилини объявил об этом… в «Твиттере».

В ответ на это Доннелли открыл огонь, обвинив «Кэнакс» в цензуре.

«Он может совершить прыжок напрямую в НХЛ». Что говорят в Канаде об игре Подколзина Фанаты «Ванкувера» недовольны игровым временем россиянина в СКА, но в клубе на этот счёт не беспокоятся.

«Спортивные деятели, артисты, политики и так далее могут выступать за всё, если это поддерживает мейнстрим общественного мнений. Вы можете поддерживать беспорядки, грабежи, разрушение средств к существованию и репутации. Но стоит занять позицию вопреки мейнстриму, и оказывается, что вы достойны увольнения или того хуже», — сказал Донелли, которого быстро поддержала местная пресса.



«Он потерял работу из-за исполнения гимна! Он работал в клубе 20 лет, но был уволен, исполнив «О, Канада!» на митинге против ношения масок», — возмутилась газета Vancouver Sun, но общественное мнение в этом случае не было услышано.



Генеральный директор «Кэнакс» Трент Кэрролл добавил, что Доннелли «действовал независимо» и «не представлял «Вавнквер Кэнакс» на этом мероприятии», и что их хоккейная организация призвала «всех носить маски» и выполнять «медицинские приказы провинции Британская Колумбия». К слову, меры по изоляции не один Донелли называет драконовскими.



«Я считаю это просто тиранией. То, что изначально подавалось как 15-дневный спринт, превратилось в 10-месячный адский марафон, где финишная черта смещается всё дальше и дальше», — смело заявил Донелли.

«Есть голы, а есть магия, которую творит Буре». Одна из лучших шайб в истории НХЛ Момент из предсезонки, который невозможно забыть. В Америке его крутили по ТВ чуть ли не каждый час.

Бить можно, петь — нельзя

Сможет ли певец вернуться в «Ванкувер», если клуб пойдёт на попятную? В конце концов, в «Кэнакс» вернулся даже Тодд Бертуцци, искалечивший Стива Мура в печально знаменитом инциденте. Но к ковид-диссидентам в Америке нынче относятся даже строже, чем к людям, совершившим уголовное преступление.



«Это невозможно переоценить. Донелли — трижды идиот. Он же знал, какую это вызовет реакцию у «Ванкувера». В конце концов, 8 лет назад он выступил на митинге против абортов на ступенях художественной галереи Ванкувера, и тогда это не вызвало никаких последствий.



Но у меня есть вопрос: что, если бы Элиас Петтерссон, Куинн Хьюз или Бо Хорват решили присутствовать на нынешнем митинге против коронавируса? Разве Аквилини аннулировал бы стандартные контракты с игроками и уволил бы их тоже? Конечно нет. А если бы он это сделал, вы можете себе только представить, какой поднялся бы крик. Контракты с игроками гарантированы», — отметил обозреватель The Hockey News Кен Кэмпбелл.



Он тоже привёл в пример случай между Бертуцци и Муром, обвинив «Ванкувер» в двойных стандартах. 8 марта 2004 года Бертуцци был обвинён в нападении с причинением телесных повреждений, затем он признал себя виновным после заключения сделки о признании вины с прокуратурой. Он получил условное освобождение и отбыл наказание, которое включало 80 часов общественных работ и один год испытательного срока. Примерно через полгода Аквилини купил «Ванкувер», и у хозяина не было проблем с тем, чтобы Бертуцци вернулся в игру.



Марк Доннелли не заслуживает того, чтобы его изображали как мученика — он знал, на что шёл. Но заслуживает ли он потери работы из-за того, что появился на митинге в «эпоху большой нелюбви»? Западная демократия в очередной раз показала свой жуткий оскал. И эти люди требуют перенести чемпионат мира из Минска из-за несоблюдения прав человека.