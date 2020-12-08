Шумакова опять «меняют» из «Авангарда». Очередной слух или на этот раз правда?

В очередном матче регулярки КХЛ «Авангард» обыграл «Автомобилист». Омичи отдали сопернику инициативу, сыграли вторым номером, сделав ставку на свои великолепные спецбригады, систему обороны, вратаря и реализацию моментов. В результате «Автомобилист» больше владел шайбой, перебросал хозяев в два раза, но уступил. В девятый раз подряд.
Но не продолжение антирекордной серии «Автомобилиста», и не перипетии игры стали главной темой после этого матча. На просторах интернета появилась информация, что форвард «Авангарда» Сергей Шумаков, не попавший на эту встречу в состав, будет обменян как раз в «Автомобилист» и чуть ли не улетит из Балашихи со своим новым клубом на продолжение выездной серии.
Что тут сказать? Уже не в первый раз инсайдеры «обменивают» Шумакова из «Авангарда». Можно вспомнить, как перед прошлым дедлайном Сергея сватали в «Салават», а перед началом нынешнего чемпионата слухи отправляли Шумакова в московское «Динамо». Оба раза информация не подтвердилась, что, конечно, снижает степень доверия к новой порции инсайдов о нападающем. Однако могу с уверенностью сказать, что все эти новости появлялись не на пустом месте, и очень похоже, что сейчас слух может стать официальной информацией.
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Сергей Шумаков – ярчайший хоккеист, великолепный мастер и лидер «Авангарда» в двух последних плей-офф. При этом не секрет, что у него очень непростой характер, и это игрок настроения. На подъёме он неудержим, однако в плохие времена Шумакова лучше не выпускать на площадку. Он не принесёт никакой пользы, потеряется, а то и вовсе навредит.
Думаю, болельщики «Авангарда» уже успели насладиться зигзагами Шумакова. В плей-офф-2019 он был лучшим снайпером «ястребов», а в начале следующего сезона потух, загрустил и выдал грандиозный отрезок, по ходу которого забил один гол в 26 (!) матчах. Тогда и поползли первые слухи об обмене Шумакова из омской команды, но Сергей никуда не ушёл, а сразу после дедлайна предстал совсем другим человеком и хоккеистом. В начале 2020-го он был главным бомбардиром и снайпером «Авангарда», истинным воином и сердцем клуба.
Летом пошли новые качели, Шумаковым интересовалось «Динамо», но сделка не срослась, и в начале регулярки Сергей вновь был одним из лучших хоккеистов «Авангарда». Но потом форвард опять впал в апатию, которую усугубило жёсткое столкновение с Григорием Паниным в одном из матчей.
Шумаков пропустил почти месяц, а вернулся бледной тенью себя самого: почти полное отсутствие эмоций и голевых моментов, 2 (0+2) очка в 10 матчах, игра в невидимку на площадке, куча технического брака, невезение. Знаете, я даже ждал того момента, когда появится новый слух про обмен Сергея. И вот он наступил.
Можно заметить любопытную деталь – в «Авангарде» Шумаков всякий раз «зажигался» после того, как появлялись инсайды о его уходе из стана «ястребов». Так, может быть, это руководство омского клуба так «будит» Сергея через неофициальные источники? Всё возможно.
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Но вот вам факт: у Шумакова уже давно весьма сложные отношения с Бобом Хартли. Канадец, у которого тоже тот ещё характер, не привык нянчиться с хоккеистами, а к Сергею, как все знают, нужен особенный подход. Хартли это не устраивает, равно как и периодические эмоциональные провалы Шумакова. Я ещё летом писал, что Сергей точно не принадлежит к числу тех хоккеистов, за которых Хартли в «Авангарде» будет держаться. Так что будет неудивительно, если очередная депрессия форварда стала последней каплей.
Есть и ещё одна информация от «источников, знакомых с ситуацией». Согласно ей, Шумаков и сам больше не хочет оставаться в «Авангарде» и готов к уходу. При этом приоритетом для форварда является «Магнитка», в «Металлурге» тоже хотят видеть Сергея, но сейчас у магнитогорцев нет места под потолком зарплат. Сделку по приобретению Шумакова «Металлург» планирует провернуть в межсезонье, когда Сергей станет неограниченно свободным агентом.
А пока нападающий принадлежит «Авангарду», он может быть обменян. В том числе и в «Автомобилист». Это, кстати, уже косвенно подтвердил его агент Шуми Бабаев. В Екатеринбурге Шумаков сможет сменить картинку, перезагрузиться и помочь уральской команде выйти из затяжного пике. У «Автомобилиста» сейчас тоже нет места для контракта с Шумаковым, но в клубе действительно ищут варианты обмена сразу четырём хоккеистам, чтобы разгрузить платёжку.
Переход Шумакова в «Автомобилист» может быть взаимовыгодной встряской, взаимопомощью игрока и клуба друг другу на этом временном отрезке.
Но всё же до официального объявления о сделке я бы не стал слепо доверять всему, что пишут. Понятно, что она очень возможна, но состоится ли обмен, а если состоится, то какую примет окончательную форму – этого ещё не знает никто.
- 8 декабря 2020
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