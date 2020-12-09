Дрались на льду и даже в раздевалках. Самый грубый матч в истории НХЛ (419 минут штрафа)

Матч между «Оттавой» и «Филадельфией» 5 марта 2004 года начался довольно буднично, но закончился хаосом и стал самым грубым в истории НХЛ. 409 штрафных минут в одном только третьем периоде и рекордные 419 минут штрафа за всю игру – дрались все, включая вратарей и даже журналистов. Адреналин лился из ушей, на скамейках практически не осталось игроков, а в раздевалках началась весёлая вечеринка.

Предыстория

«Филадельфия» и «Оттава» не испытывали друг к другу нежных чувств. Во-первых, «Сенаторз» два года подряд выбивали «лётчиков» из плей-офф, заложив основу для вражды. В регулярке «Флайерз» тоже долго не могли обыграть «сенаторов», держа в уме вполне вероятную новую встречу в плей-офф, команда Кена Хичкока хотела изменить эту тенденцию.

Во-вторых, в предыдущей очной встрече, которая прошла менее чем за неделю до этого, нападающий «Оттавы» Мартин Гавлат засадил клюшкой по лицу Марку Рекки, за что был удалён до конца игры, а впоследствии получил два матча дисквалификации, но «Филли» этого было мало.

«Однажды кто-нибудь утрёт ему нос. Игроки сами должны об этом позаботиться», — заявил Хичкок после матча. «Ему стоит остерегаться», — пригрозил Рекки.

Гавлат отсидел дисквалификацию и вернулся в состав «Оттавы» к следующему матчу с «Филадельфией». Забавно, что именно он в итоге ни с кем не подрался – Хичкок после первой же драки отправил его в штрафбокс отсиживать штраф за другого игрока.

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Драки стенка на стенку, игру останавливали четыре раза

«Филадельфия» добилась своего – пропустив на пятой минуте, хозяева взяли дело в свои руки и забили четыре шайбы подряд, а в середине третьего периода вели 5:2. Но на самом деле счёт в той игре был неважен – и те, и другие после матча чувствовали невероятный подъём и бурю эмоций. Что именно послужило причиной первой драки, никто, кажется, так и не понял, но она запалила фитиль непрекращающейся бойни стенка на стенку.

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Сначала сошлись Дональд Брашир и Роб Рэй – известные тафгаи. Затем Брашир, уезжая в раздевалку, кинулся на защитника Брайана Потье, и разверзлись врата ада. Даниил Марков дрался с Тоддом Симпсоном, Бранко Радивоевич с Шоном ван Алленом, вратарь «Оттавы» Патрик Лалим не остался в стороне и вызвал на бой визави Роберта Эша. «Это я начал драку. Зачем? А вы прошлый матч помните?» — объяснял довольный Брашир журналистам.

«Всё началось с драки Брашира и Рэя, но это была обычная драка. А потом Брашир толкнул Потье, Симпсон кинулся на его защиту, и все сцепились друг с другом. Потом приехал Лалим, и началось форменное безумие», — вспоминал игрок «Оттавы» Уэйд Редден.

Когда судьи кое-как остановили побоище, то ещё долго разбирались, кого и на сколько минут удалять. Доходило до смешного – часть игроков позвали обратно на лёд из раздевалки, потому что диктор не успевал объявлять штрафы. «Кто-то зашёл в раздевалку и сказал: «Симмер, тебе не дали удаление, можешь идти играть дальше». И я пошёл обратно на скамейку, хотя уже снял налокотники и наплечники. Сижу на скамейке, вдруг подъезжает лайнсмен и говорит: «Какого чёрта ты тут сидишь? Давай-ка, проваливай отсюда», — рассказывал Симпсон.

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Не успели судьи возобновить игру, как начались новые драки. Игроки уже всё понимали и были настолько возбуждены, что только и ждали своей очереди выйти на лёд. Те, кто уже вышел из игры, тоже рвались посмотреть на шоу.



«Когда началась следующая драка, мы стояли между раздевалкой и скамейкой. Это было против правил, и в итоге пришла полиция, отвела нас в раздевалку и дежурила снаружи, чтобы мы снова не вышли», — рассказывал Марков. Просмотр концовки матча продолжился уже у экрана телевизора, вновь прибывших встречали радостными похлопываниями по плечам.



«Всё настолько вышло из-под контроля, что было уже весело. Сидишь ты в раздевалке, и игроки всё приходят и приходят, и начинается пижамная вечеринка. Все в диком возбуждении, орут: «Боже мой, это невероятно!», «Ты это видел?». Эмоции ещё долго не утихали, мы были похожи на маленьких счастливых ребятишек. Было очень круто», — говорит Рэй. Напомним, его «Оттава» проиграла 3:5, но до счёта к тому моменту никому не было дела.

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После матча

Драки стенка на стенку прекратились только тогда, когда драться было уже некому. На скамейке «Оттавы» осталось 3 человека, у «Филадельфии» — 4, ещё по три на льду. За 32 секунды чистого времени было выписано 395 минут штрафа из 419 за всю игру. Это побило предыдущий рекорд НХЛ по штрафу, установленный в 1981 году (406 минут в матче «Миннесоты» с «Бостоном»).

Но мощнейший запал никуда не делся, и стычки продолжились после финальной сирены. Генменеджер «Филадельфии» Боб Кларк рвал и метал из-за того, что опытные бойцы «Оттавы» вызывали на бой соперников, которые, по сути, не умели драться. Он пытался прорваться в раздевалку «Сенаторз» и поговорить с глазу на глаз с тренером Жаком Мартеном. «Конечно, я бы не стал его бить, я же не дурак. Но я хотел посмотреть ему в лицо и потребовать объяснений», — позже говорил Кларк. Но кто знает, что было бы, если бы его вовремя не остановили.

Журналист Энтони Сан Филиппо, освещающий игры «Филадельфии», рассказал, что враждебная атмосфера захлестнула даже репортёров: «До сих пор это мой любимый матч регулярки, на котором я работал. Всё было круто – и сама игра, и то, что было после неё. Боб Кларк пытался вызвать Жака Мартена на бой в подтрибунном помещении. Журналисты дрались в раздевалках.

Это было всеобщее помешательство. Брашир пытался вернуться на скамейку, когда его выгнали со льда, стоял в проходе и орал на кого-то. Как будто фильм «Щелчок» стал реальностью, полный отпад!».

«Дикий, дикий Запад», — резюмировал Кен Хичкок.