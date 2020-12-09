«Западу нужно выйти из ИИХФ и создать новый альянс!» Финны требуют хоккейную революцию

Главе Международной федерации хоккея Рене Фазелю не позавидуешь. Отмена чемпионата мира весной 2020 года — главной финансовой «кормушки» ИИХФ — больно ударила по интересам его организации. Надежды на то, что турнир полноценно состоится в 2021 году, стремительно тают, поскольку пандемия не желает сдаваться, а ограничительные меры по всему миру вводятся с новой силой. Вся Европа ополчилась на Беларусь и президента страны Александра Лукашенко, что добавило головной боли хоккейному ведомству, поскольку к коронавирусу серьёзно прибавились и политические проблемы — сыграть в Минске будет проблематично. В дополнение ко всему 70-летний лидер ИИХФ заболел ковидом сам.

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Фазель упустил шанс оставить ЧМ в Беларуси?

8 декабря Фазель объявил об этом, констатировав, что болезнь сорвала его рабочий визит в Беларусь, где он хотел встретиться с Лукашенко лично и обсудить текущую ситуацию. Вместо Минска Фазель будет вынужден остаться дома минимум на 10 дней, и когда Рене сможет в следующий раз запланировать разговор с президентом Беларуси, неясно — в рабочем графике политиков сложно найти время, международные поездки затруднены, а политический шум вокруг Лукашенко только нарастает.

«На прошлой неделе ИИХФ запросила и получила разрешение на встречу с президентом Беларуси Александром Лукашенко, чтобы обсудить многочисленные вопросы, связанные с чемпионатом мира по хоккею 2021 года, проведение которого запланировано в Минске и Риге.

Я вместе с генеральным секретарем ИИХФ Хорстом Лихтнером планировал сегодня отправиться в Минск, чтобы обсудить с президентом Беларуси вопросы безопасности, влияющие на подготовку к турниру, а также обвинения в адрес президента Белорусской ассоциации хоккея с шайбой Дмитрия Баскова и текущую ситуацию с COVID-19 в стране.

Однако во время теста, проведённого перед вылетом, мы были проинформированы, что у нас обоих положительный результат. Офис ИИХФ работает удалённо, и мы не ожидаем, что среди сотрудников офиса появятся новые случаи. Мы с Лихтнером в течение следующих десяти дней будем находиться в изоляции дома.

Встреча с президентом Беларуси отложена до дальнейшего уведомления. В результате этого положительного теста виртуальная встреча с национальными ассоциациями -членами ИИХФ, запланированная на эту пятницу, также будет отложена», — отметил Фазель в официальном заявлении. Лукашенко, в свою очередь, на днях тоже досталось — на него наложил санкции МОК, против которого президент пообещал подать в суд.

«Придёт время принять самое последнее финальное решение — переносить турнир или нет, но наша цель – поехать в Беларусь. Я надеюсь, что со временем ситуация успокоится и белорусские власти найдут выход из нынешней ситуации. Мы оставили время для того, чтобы принять решение. Мы планируем поехать в Беларусь, чтобы пообщаться там с людьми», — цитирует Фазеля ТАСС, но времени у швейцарца, на самом деле, в обрез.

По словам его заместителя Калерво Куммолы, окончательное решение о том, состоится ли перенос ЧМ из Минска, нужно принять не позднее января. Фазель не любит торопиться и предпочитает ждать до последнего, но такой подход в данном случае сделает невозможным перенос и подготовку проведения белорусской части турнира в другой стране. Оставить всё, как и было намечено, означает попасть под огромное давление со стороны общественного мнения и европейских чиновников. Фазель, которого и так недолюбливают за тесные связи с Россией, запросто может стать персоной нон-грата.

Попросту говоря, Фазель практически упустил шанс оставить ЧМ-2021 в Беларуси. Вернее, этого шанса его лишил коронавирус.

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Не допустить заразу в «пузыре»

Вместе с тем тучи сгущаются и над проведением молодёжного чемпионата мира, который должен стартовать через две недели в Эдмонтоне. Пока вслух об отмене МЧМ никто не говорит, но ухудшающаяся эпидемиологическая ситуация заставляет думать о такой мере, как о вполне реальной. Любой положительный тест на «корону» оставляет человека за бортом поездки на МЧМ, и это уже поставило под удар сборную Швеции, где болеют 4 игрока и главный тренер Томас Монтен.

Проблемы шведов остались бы важными только для них, если бы не особенности нынешней логистики, поскольку уже в ближайшее воскресенье в Эдмонтон должен вылететь чартер с игроками на борту. И лететь этим рейсом должны не только «три короны», но и сборные Финляндии и России. Соответственно есть риск заразиться уже на борту и, что ещё хуже, привезти заразу в канадский «пузырь».

Не сыграют на МЧМ-2021 из-за коронавируса:



Швеция: н. Карл Хенрикссон, з. Вилльям Валлиндер, н. Альбин Греве, н. Вилльям Эклунд, главный тренер

Германия: н. Лукас Райхел, н. Нино Киндер. Швеция: н. Карл Хенрикссон, з. Вилльям Валлиндер, н. Альбин Греве, н. Вилльям Эклунд, главный тренер Томас Монтен Германия: н. Лукас Райхел, н. Нино Киндер.

«Каждый, кто садится в самолёт, должен быть здоров. Все команды уже находятся в изоляции и проходят тесты. Инфекции, обнаруженные в шведской команде, показывают, что серьёзные меры абсолютно оправданы», — сказал руководитель молодёжной сборной Финляндии Паси Ярвинен. В его команде заболевших нет — все хоккеисты трижды сдали тесты, но перелёт, с точки зрения потенциального заражения, является самым уязвимым моментом.

Кроме этого, непростая ситуация и в самой Канаде — последнее время оттуда поступали тревожные новости. Вся сборная «кленового листа» находится на карантине, поскольку в «пузыре» канадцев в Ред-Дире обнаружили коронавирус, и пока североамериканцы не могут тренироваться все вместе. В целом по Канаде зарегистрировано 415 тысяч случаев заражения, а в провинции Альберта, где находится Эдмонтон, — около70 тысяч, и это число постоянно растёт (в самом Эдмонтоне фиксируется по 1900 заболевших ежедневно при населении города около 1 млн человек).

Дисциплинарные меры при нарушении правил «пузыря» в Эдмонтоне очень серьёзные, так что даже горячие молодые головы должны трижды подумать, прежде чем совершить что-то противоправное. Первые четыре дня все сборные будут безвылазно сидеть в своих номерах, а если кто-то решит покинуть комнату, последует штраф размером в 3500 евро и немедленное изгнание из «пузыря», причём добираться на родину провинившийся будет за свой счёт.

Что касается Фазеля, то он не планировал ехать в Эдмонтон, но забот у организаторов и без него будет хоть отбавляй. Понятно, что главная задача сейчас — предотвратить заражение и накрыть все приехавшие сборные стерильным «колпаком». Но если вирус всё же проскочит, что вполне возможно, глядя на канадцев и шведов, то всё может обернуться непредсказуемым образом.

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«Финляндия, Швеция, США и Канада должны выйти из ИИХФ»

В дополнение ко всему продолжают «раскачивать лодку» наши северные соседи — финны. На прошлой неделе обозреватель издания Ilta-Sanomat Веса Рантанен в своём подкасте выразил очень интересное мнение, призвав выступить строем против Фазеля.

«Чемпионат мира в Беларуси, где не соблюдаются права человека, является главной международной темой уже несколько месяцев. Предлагаю Финляндии, Швеции, Канаде и США, а также другим крупным хоккейным странам, которые привержены ценностям западной демократии, сформировать свой собственный альянс и выйти из нынешней Международной федерации хоккея. Эта организация не может проводить чёткое различие между демократией и диктатурой», — отметил Рантанен.

Россия в данном списке «приверженцев западным ценностям» упомянута не была, но и так понятно, в чей адрес (помимо Беларуси) была выпущена эта шпилька. До ЧМ-2023, который должен пройти в Питере, осталось не так уж много времени. И пусть хоккейная революция и создание ИИХФ-2 пока остаётся лишь в воображении журналистов из страны Суоми, удивляться в нынешнее безумное время становится всё труднее.