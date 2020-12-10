«Если не подерётесь, в Чехов не возвращайтесь». Омское побоище глазами тафгая «Витязя»

Через чеховский «Витязь» начала 2010-х прошло немало тафгаев – Гиллис, Мирасти, Яблонски, Веро, Грэттон. И все они любят вспоминать, как играли в КХЛ, дрались на льду и отдыхали на даче владельца клуба. Не исключено, что где-то что-то приукрашивают. Недавно свои истории о «Витязе», Артемии Панарине и знаменитом омском побоище в подкасте Spittin’ Chiclets рассказал Джош Грэттон.

«Для босса «Витязя» мы были живыми игрушками»

«Я устал от того, что меня просят драться в АХЛ, появился вариант с Россией, поехать драться за «Витязь». Деньги были хорошие, хоккей тоже, а вот город – полный отстой. Для босса мафиози, который нас привёз, мы были живыми игрушками. Если он хотел, чтобы мы дрались, мы дрались. На самом деле, сущее безумие.



К примеру, мы проигрываем по ходу матча, а его друзья сидят в ложе наверху. В перерыве или прямо во время игры он спускался к нам и начинал кричать: «Джош, подерись с вратарём!», это значит, что в следующей смене ты должен снести вратаря и подраться с ним. А если откажешься, тебе не заплатят».

9 лет грязному побоищу в Омске. Как «Витязь» «наказывал» «Авангард» Чеховские хоккеисты вели себя, как гопники, но у них были свои причины. Всё происходило на глазах у Панарина.

Побоище в Омске

«Однажды мы устроили драку стенка на стенку в Омске, был мощный бой. Владелец «Витязя» позвонил нам с утра, его друг хотел увидеть по телевизору большую драку. На стартовое вбрасывание вышел я, Дарси Веро, такого плана ребята. Кажется, шайба ещё не успела коснуться льда, как мы уже сбросили краги и стали чистить морду ребятам как полоумные. Полная жесть.



После этого меня дисквалифицировали то ли на 15, то ли на 20 матчей. Нам оставалось играть 21 матч, меня отстранили на 20 матчей (на самом деле Грэттон получил 15 матчей дисквалификации, но не играл в следующих 20. – Прим. «Чемпионата») и два с половиной месяца умоляли меня сыграть в том последнем матче.



Но мне всё равно платили зарплату, потому что я сделал именно то, что мне сказали сделать. Назаров сказал: «Босс сказал, что если вы не подерётесь, в Чехов можете не возвращаться». Так что у нас не было выбора».

«Только приехал в Россию, и меня сейчас подстрелят». Похождения канадского тафгая в КХЛ Джереми Яблонски вспоминает драку в Магнитке, жёсткие конфликты с тренером, Поветкина и привычку русских плевать на правила.

Русский газ

«Да, русским газом я постоянно дышал. Когда нам его давали, босс всегда кричал: «Джош, тебе двойную дозу!» Когда я приехал летом домой, то выглядел как Иван Драго. Было два вида газа – первый в виде капельницы, а вторым мы дышали в маске перед матчами. В капельницах были самые разные коктейли, это точно.



У врача был большой чемодан, который он таскал на выезды. Вечером накануне матча тебе давали дозу. Все в лиге это делали, так что если бы ты отказался, то, получается, играл бы хуже других. Да и выбора у нас не было, просто надо было это делать.



После газа я усталости вообще не чувствовал. Вроде бы он насыщал кровь кислородом, что-то то такое. Но некоторые игроки в КХЛ были просто зверьми, думаю, они сидели на газе лет с шести».

«В деревне у босса были павлины и ручные волки». Гиллис — об удивительной жизни в России Бывший тафгай «Витязя» вспомнил русскую баню, своего шефа и его друзей — героев войны. Ему всё понравилось.

«Сказал боссу, что забил 20 голов, хотя забил 2. Он отстегнул мне по тысяче баксов за гол!»

«Иногда босс заставлял нас тусоваться с ним, возил к себе в деревню, где у него было огромное имение. Мы там тусили два дня, когда Канада выиграла Олимпиаду, а Кросби забил победный гол. Босс нас не отпускал, мы пытались уехать, но вырубились, а когда проснулись, он вместе с Брэндоном Сагденом пошёл на улицу стрелять из ружья. А я сидел в ванной и блевал, потому что бухал там, как не в себя. На следующее утро просыпаюсь, деревни не знаю, непонятно, как вообще оттуда уехать. Босс зовёт, говорит: «Продолжаем», и начинает снова бухать. Чокнутый мужик.



Как-то, когда я снова ушёл в ванную, босс спросил Веро, сколько голов он забил в этом сезоне. Не знаю, что тот ответил. Потом спросил Саймона, тот сказал, что 10. Потом он стукнулся ко мне в ванную и говорит: «Гретц, когда выйдешь, скажи, что кучу голов забил».



Выхожу я, босс мне тот же вопрос задаёт, а я отвечаю, что забил 20 голов. Тогда он выносит огромную пачку денег и отстёгивает мне по тысяче баксов за каждый гол! У меня на тот момент было два гола, а он думал, что 20! Мне дали 20 тысяч баксов наличкой! Ему было всё равно, как там на самом деле, главное – драки. Было смешно».

«Не предполагал, что Панарин станет настолько крутым. А сейчас он один из лучших в НХЛ»

«Панарин в «Витязе» был хорош, но я и представить не мог, каких высот он достигнет. В 18 он был кожа да кости, потом его взяли на молодёжный чемпионат мира, кажется, Россия в том году выиграла золото. Остаток сезона он провёл невероятно круто.



Но он оказался намного лучше, чем я думал. Всегда говорю друзьям, хорошо, что я не скаут, потому что я и не предполагал, насколько крутым он станет. А сейчас он один из лучших игроков НХЛ».