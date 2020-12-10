Кажется, сезон НХЛ скоро начнётся! Болельщиков ждёт канадский «дивизион смерти»

Про деньги уже не говорят, оставив всё как было. Но распределение команд получится необычным.

Ничего ещё не высечено на камне, как любят говорить американцы. Это значит, что любые детали ещё могут измениться, но общие черты предстоящего сезона в НХЛ уже становятся явными.

Канадскому дивизиону — быть

Комиссар НХЛ Гэри Беттмэн наконец-то прокомментировал то, что все уже давно обсуждали — состав новых дивизионов, которые придётся создать в предстоящем дивизиона.

«Есть ещё много вещей, которые нам необходимо сделать, чтобы вернуть игру. Увы, сезон из 82 матчей невозможен, и у нас есть объективные трудности с пересечением границы между США и Канадой. Сейчас невозможно ездить туда-сюда, как это было раньше, поэтому нам необходимо перестроиться. Вероятно, нам придётся создать канадский дивизион, а все остальные команды останутся на территории США», — сказал комиссар.

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Другого выхода у лиги просто нет, поскольку правительство Канады уже отклонило просьбы баскетбольного «Торонто Рэпторз» и футбольного «Торонто Блю Джейс» об особом статусе при выезде за пределы страны. Пересекать границу, не отбыв карантин, не получится, поэтому все 7 канадских клубов НХЛ будут играть только друг с другом.



Согласно информации от инсайдера The Athletic Пьера Лебрюна, состав всех 4 дивизионов может выглядеть следующим образом.



Дивизион 1: «Нью-Йорк Айлендерс», «Баффало Сэйбрз», «Бостон Брюинз», «Вашингтон Кэпиталз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Питтсбург Пингвинз», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Филадельфия Флайерз»;



Дивизион 2: «Детройт Ред Уингз», «Каролина Харрикейнз», «Коламбус Блю Джекетс», «Миннесота Уайлд», «Нэшвилл Предаторз», «Тампа-Бэй Лайтнинг», «Флорида Пантерз», «Чикаго Блэкхоукс»;



Дивизион 3: «Анахайм Дакс», «Аризона Койотс», «Вегас Голден Найтс», «Даллас Старз», «Колорадо Эвеланш», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс», «Сент-Луис Блюз»;



Дивизион 4: «Ванкувер Кэнакс», «Виннипег Джетс», «Калгари Флэймз», «Монреаль Канадиенс», «Оттава Сенаторз», «Торонто Мэйпл Лифс», «Эдмонтон Ойлерз».



Таким образом, в первом дивизионе мы увидим смесь прежних команд Атлантического и Столичного дивизионов, во втором к базовому количество команд из Восточной конференции добавятся западные «Миннесота», «Нэшвилл» и «Чикаго», а в дивизионе номер три будут представлены команды Среднего Запада и Тихоокеанского побережья.



Для некоторых команд такой расклад по дивизионам будет откровенно неудачным — в первую очередь это касается «Нью-Джерси» и «Баффало», номинально слабейших команд первого дивизиона. Для «Сент-Луиса» играть с командами из Калифорнии и не играть против «Миннесоты» и «Чикаго» — откровенный минус. В то же время есть и довольные новой комплектацией — например, «Коламбус» может считать удачным временный побег от части команд Столичного дивизиона.



Что касается канадского подразделения, то борьба там будет очень упорной, поскольку лишь «Оттава» на бумаге выглядит чуть слабее остальных. В долгосрочной перспективе подобный эксперимент вряд ли будет приемлем (большой разброс по географии и часовым поясам), но на нынешний сезон создание канадского дивизиона вызовет повышенный интерес — это будет настоящий «дивизион смерти».

Обязательная вакцинация и возможность льготного выкупа контракта

Что касается сроков и старта сезона, то здесь тоже всё становится чуть более понятным. Лига и профсоюз ориентируются на начало регулярного чемпионата 13 января. Для того, чтобы это стало возможным, тренировочные лагеря должны открыться не позднее 3 января, а 7 команд, не участвовавших в плей-офф, могут открыть двери тренировочных лагерей на несколько дней раньше. Первоначально говорилось о дополнительной неделе для них, но игроки не захотели начинать заезжать на сборы в Рождество.

Капризов и Гурьянов должны стать звёздами. 6 игроков НХЛ, от которых ждут прорыва Двое россиян могут затмить многих возрастных заокеанских героев — осталось лишь реализовать потенциал.

Обязательное тестирование на коронавирус начнётся 26 декабря, а составы команд могут быть расширены с 23 до 26 человек (основной состав) и дополнительно включать четырёх запасных. Запасные, вероятно, будут получать зарплату уровня АХЛ, но жить и получать суточные на уровне НХЛ. При этом в феврале может стартовать регулярный чемпионат АХЛ, и тогда американские команды этой лиги смогут выполнять привычную функцию фарм-клубов.



Регулярный чемпионат будет состоять из 56 матчей. Формат плей-офф и сроки его начала, дата дедлайна, даты драфта и открытия рынка свободных агентов пока не определены.



«Нам чуть-чуть рассказывали в общих чертах. Сделают пять-шесть хаб-сити – «пузырей», будет четыре дивизиона, возможно, один из них чисто канадский. И мы будем играть только внутри своего дивизиона, по пять-шесть матчей между собой. Выглядеть это будет примерно так: прилетаем в один из хабов, играем три встречи за пять дней с какой-либо командой как гости, возвращаемся в Даллас. Затем летим в другой хаб, там играем с той же командой, но уже в роли номинальных хозяев. Получается серия из шести матчей, и так с каждым клубом из дивизиона», — сказал голкипер «Старз» Антон Худобин в интервью «Чемпионату».

Посягнуть на святое ради денег. На свитерах команд НХЛ может появиться реклама Болельщики явно будут против, но заокеанская лига очень любит звонкую монету.

«Обсуждение деталей безопасности включает опцию, согласно которой любой игрок или член персонала команды может добровольно отказаться от участия в сезоне из-за угрозы заражения коронавирусом. Ещё один обсуждаемый вариант — это обязательная вакцинация для каждого. Когда вакцина станет доступна для НХЛ и хоккеистов, будет ли она обязательной? Это ещё предстоит обговорить», — отметил обозреватель TSN Даррен Дрегер.

«Профсоюз игроков НХЛ открыт к обсуждению опции, согласно которой каждой команде НХЛ будет предоставлена возможность льготного выкупа одного игрока перед стартом сезона. Генеральные менеджеры могут быть в этом заинтересованы, поскольку потолок зарплат остался на прежнем уровне. В любом случае, это интересный момент», — добавил коллега Дрегера Фрэнк Серавалли.



Оставшиеся в Европе игроки НХЛ уже спешно пакуют чемоданы и отправляются в Северную Америку, а большинство уже это сделали. «Да, большинство наших игроков уже на месте. В зале можно заниматься не больше 6 игрокам, а на льду не должно быть более 12 человек, но это уже позволяет нормально тренироваться. Посмотрим, будет ли лига придерживаться одного плана на весь сезон, или что-то поменяется, когда, например, будет доступна вакцина», — резюмировал нападающий «Каролины» Себастьян Ахо.