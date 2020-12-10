Кузьменко забил издевательский гол броском между ног! Кошмар «Автомобилиста» продолжается

«Автомобилист» приехал на очередную игру регулярки КХЛ в Санкт-Петербург с тяжёлым грузом в виде девяти поражений подряд, зато с Сергеем Шумаковым. Уральцам было жизненно необходимо прервать ужасную серию в Северной столице, а экс-форварду «Авангарда» — выйти из затяжной депрессии. При идеальном для болельщиков «Автомобилиста» сценарии возрождение Шумакова должно было начаться как раз в матче со СКА и привести к первой за практически месяц победе любимой команды.

Каменский: стиль «Автомобилиста» хорошо подходит Шумакову, в «Авангард» он не вписывался

Но «армейцы», разумеется, были против такого кино. СКА проводил первый матч после нелепого домашнего поражения от худшей команды КХЛ и жаждал реабилитироваться перед своими болельщиками.

Чья мотивация была сильнее? Очень быстро выяснилось, что локальный конфуз зацепил СКА гораздо больше, чем «Автомобилист» — глобальный кризис. Злые петербуржцы порхали над домашним льдом, лихо комбинировали и упоённо давили соперника всеми звеньями, а уральцы, такое ощущение, вышли позориться.

Давно не приходилось видеть в КХЛ такого тотального доминирования одной команды над другой. Причём нельзя сказать, что СКА в первом периоде был невероятен – «армейцы» просто играли с хорошим настроением и на высоких скоростях. Но «Автомобилист» буквально стоял. Игроки уральцев выглядели совершенно разобранными, инертными, вялыми, потерявшими всякий интерес к происходящему. Словом, такими же, как Сергей Шумаков в последних матчах за «Авангард».

В первом периоде больше всего было жаль Якуба Коваржа. Чех, и без того нещадно критикуемый, вынимал одну за другой шайбы из своих ворот, но в каком эпизоде его можно было обвинить?

Вот три игрока «Автомобилиста» смотрят, как Степан Старков расстреливает ворота с пятачка, забивая свой первый гол за СКА. Вот Марченко спокойно дают добивать с близкого расстояния. А вот Ткачёв завозит в пустые ворота третью шайбу, после разрывающей всю оборону передачи Кемппайнена. Правда, Владимир забил всё-таки коньком, поэтому гол отменили, но эта комбинация очень чётко отражала суть происходящего в этот вечер в Санкт-Петербурге.

Любопытно, что после этого «Автомобилисту» удалось забить в одной из редких атак: за своими воротами ошибся Антон Белов, и Алексей Макеев с Павлом Дацюком разыграли изящную «двоечку». Казалось бы, вот он шанс проснуться! Но уральцы как будто даже не подумали приободриться и продолжили унижаться. Кемппайнен и Вей дважды реализовывают большинство, после чего Коварж сам уезжает на скамейку запасных, не желая больше принимать участие в этом позорном спектакле. Владимир Галкин стоит «сухим» меньше минуты, быстро пропуская от Антона Бурдасова. И 5:1 после первого периода! Кошмар «Автомобилиста» принимал всё новые формы.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Думаю, никто не верил, что уральцы смогут отыграться. «Автомобилисту» нужно было хоть как-то сохранить лицо и не рассыпаться в оставшееся время матча окончательно. В принципе, это получилось, хотя понятно, что и СКА существенно расслабился. Так, петербуржцы очень вальяжно подошли к реализации большинства во втором отрезке, хотя этого добра было навалом. На 26-й минуте Алексей Василевский схватил 5+20 за блокировку (пострадал Миро Аалтонен), двухминутные штрафы получали Белоусов и Мэйсек, но в результате СКА в большинстве умудрился пропустить. В контратаке «Автомобилиста» отличился проваливающий сезон Джефф Плэтт. Интересно, этот гол повлияет на намерения уральского клуба обменять канадского белоруса?

Но вновь, как и в первом периоде, заброшенная шайба не смогла зажечь искру у «Автомобилиста». Через 22 секунды после гола Плэтта шикарный, издевательский гол соорудил Андрей Кузьменко, у которого на чужом пятачке было время просунуть себе клюшку между ног и спокойно расстрелять ворота Галкина. Новичку «Автомобилиста» Хольцеру только и оставалось, что от бессилия толкать ликующего форварда на лёд.

Права на видео принадлежит ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

На третий период обе команды вышли доигрывать. Но если в исполнении СКА такая тактика выглядела нормально, то от «Автомобилиста» следовало ждать чего-то большего. Однако уральцы смирились с очередным безвольным поражением. Которое стало десятым (!) подряд. Тут уж хочешь-не хочешь, а задумаешься о смене главного тренера, который, видимо, оказывается не способен хотя бы призвать к совести своих хоккеистов. Пауза на этап Евротура, которую в Екатеринбурге ждут с нетерпением, возможно, поможет клубу в плане физики, но что делать с характером, с отношением игроков к делу? Словом, менеджерам уральского клуба сейчас не позавидуешь.

Никак не помог в Петербурге своей новой команде и Шумаков. Сергей вышел в звене с Холландом и Голышевым, получил 16 минут игрового времени, но, не приглядываясь, обнаружить его на площадке можно было только в конце встречи, когда у «Автомобилиста» получилась редкая позиционная атака, в которой Шумаков играл роль дирижёра. Но к голу это не привело, так что безочковая серия Сергея достигла девяти матчей.

В третьем отрезке СКА сыграл экономично, но сумел закончить встречу так же, как начать – издевательским голом. Это Владимир Ткачёв всё же сказал своё слово, замкнув передачу Швеца-Рогового в пустые ворота.

7:2. Безоговорочная победа СКА и безропотное поражение «Автомобилиста». Что делать уральскому клубу? Этого, наверное, сейчас не знает никто.