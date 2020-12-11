Секстон или Песонен? «Сибирь» ждёт нового легионера, он должен затащить команду в плей-офф

Когда генеральный директор «Сибири» Кирилл Фастовский подписывал двухлетний контакт с нападающим Эриком О’Деллом, то не скрывал своего счастья и говорил, что 30-летний североамериканец — это «наш» игрок, о котором в клубе мечтали два года. Канадец, которого из-за чёрной густой бороды можно легко спутать с кавказским бойцом MMA, несколько лет тащил на своём горбу «Сочи», а в прошлом сезоне, во многом из-за травмы, смазал «регулярку» в «Магнитке» и весной покинул металлургическую житницу страны после откровенного провала в плей-офф.

Казалось, что Николаю Заварухину вполне по силам реанимировать О’Делла в Новосибирске и помочь ему вернуться на уровень двухлетней давности. Североамериканец здорово играет как на родной позиции в центре, так и комфортно чувствует себя на фланге и по трём сезонам в «Сочи» сложилось, что он нападающий без ярко выраженных слабых мест. Только в «Сибири» почему-то не обратили внимания на старые проблемы Эрика с плечом, которые дали о себе знать уже в начале октября, и в конце концов колоритный канадец наконец-то лёг под нож, а «Сибирь» на длительный срок потеряла пятого легионера.

Фото: hcsibir.ru

Оставаться на несколько месяцев без одного из лидеров для завалившей старт сезона «Сибири», прямо скажем, было бы самоубийством. Поэтому новосибирцы решили оперативно заменить О’Делла новым иностранцем, но не нашли варианта лучше, кроме как подписать ещё одного финна Пекка Йормакку, покинувшего Новосибирск всего спустя 9 матчей.



Для Фастовского с его вечно ограниченным бюджетом совершенно свободный финн на безрыбье возможно был одним из единственных вменяемых вариантов оперативно залатать дыру в составе. Однако летом Пекка остался без полноценной предсезонки и несколько месяцев сидел на каких-нибудь лакричных конфетах на родине и слабо верилось, что он «на долгой» сможет потянуть атлетичный хоккей Заварухина. Да и сам по себе финн никогда не был слишком мобильным нападающим, а для того, чтобы периодически выключаться и кататься на прямых ногах, компенсируя отсутствие скорости голевым чутьем, броском или руками, как это делает Юусо Пуустинен, у Йормакки банально не хватало мастерства. Вряд ли одна заброшенная шайба в девяти матчах — это то, что ждали в Новосибирске даже от растренированного легионера. В итоге улыбчивый финн продержался в «Сибири» чуть больше месяца и расторг контракт с клубом по обоюдному согласию сторон.

Фото: Юрий Кузьмин,photo.khl.ru

«Что не устроило «Сибирь» в Йормакке, кроме статистики? Кроме статистики, нас всё устраивало в Йормакке. Просто сейчас начали появляться варианты с игроками, которые в нашем понимании посильнее его. Понимание, кем заменить Йормакку, уже есть. Поэтому мы решили освободить место для нового иностранца», — сказал Фастовский в интервью «Чемпионату».

Ради кого «Сибирь» могла скинуть 30-летнего финна? Например, ради 32-летнего финна по имени Харри Песонен, который вчера расторг контракт с «Магниткой». В Магнитогорск действующий чемпион мира приезжал в статусе одного из лучших игроков чемпионата Швейцарии, а новый вице-президент «Металлурга» Сергей Ласьков прошлой весной бил себя в грудь и говорил, что «Магнитка» нашла топ-нападающего. Только в итоге подписание Песонена и его партнёра по золотой сборной Финляндии Юхо Ламмикко обернулось полным селекционным провалом, за который вменяют новому скауту уральцев Виктору Постникову. Сын легенды магнитогорского хоккея попросту переоценил возможности двух чемпионов мира.



В «Магнитке» на Песонена и Ламмикко рассчитывали в связке, но ни тот, ни другой и близко не стали нападающими, способными делать результат и тащить на себе команду. И как только на выход отправился куда более молодой Ламмико, неожиданно подписавший после провала в Магнитогорска контракт с солнечной «Флоридой», расторжение Песонена было делом времени. Опытный крайний нападающий вчистую провалил старт «регулярки», но в октябре выдал роскошную серию из 9 матчей, на которую у него и пришлось 10 из 14 очков в КХЛ. Тогда казалось, что финская машина наконец-то начала заводиться, но уже в конце того же месяца снова финн снова сел в лужу и за последние 14 матчей в «Металлурге» набрал всего одно очко.

Фото: Максим Шмаков, photo.khl.ru

В Магнитогорске связывают провал Песонена в первую очередь с тем, что он банально не смог адаптироваться к жизни в меланхоличном рабочем городке после нескольких сезонов в фешенебельной Швейцарии — контраст между Альпами и горой Магнитной оказался слишком резким. Не помогло даже присутствие в команде двух соотечественников, с которыми Харри долгое время делил один дом на троих. Окончательно же опытный финн утратил краски жизни, когда из-за болезни Ламмикко ему пришлось разъехаться с соотечественниками и перебраться в гостиницу. Однако зная, с какой любовью гендир «Сибири» относится к финнам, Песонен вполне может оказаться в куда более современном Новосибирске и вновь увеличить присутствие финской ОПГ до пяти человек. В столице Сибири Харри рискует остаться без плей-офф, но зато может получить шанс избавиться от репутации «легионера не уровня КХЛ».



Но более логичным смотрится вариант с переездом в «Сибирь» Дэна Секстона, который практически на сто процентов покинет «Автомобилист». Заварухин знаком с техничным вингером по работе в Екатеринбурге, наверняка успел за сезон «прощупать» его со всех сторон и вполне может попросить Фастовского привезти американца в Новосибирск. Учитывая, что сейчас в «Сибири» играют сразу четыре хоккеиста, работавших с ним в Екатеринбурге, Секстон вполне может надеть свитер со снежинкой.

Фото: Антон Басанаев, photo.khl.ru

Сейчас форвард по-прежнему находится на контракте с «Автомобилистом», но, по информации телеграм-канала «Хоккей без зрителей», екатеринбуржцы ищут варианты с обменом Секстона, который рискует в скором времени оказаться в списке отказов. Разумеется, забрать американца с действующим 45-миллионным контракт для «Сибири» будет крайне проблематично, даже несмотря на то что часть заработной платы ему уже выплачена «Автомобилистом». По регламенту, для того чтобы вытащить американца из списка отказов «Сибири» должна будет подписать контракт с Дэном на старых условиях. Но, во-первых, регламент КХЛ допускает изменение суммы и срока контракта по соглашению сторон, в случае выбора хоккеиста из списка отказов, а, во-вторых, новосибирцы могут просто дождаться полюбовного расставания Секстона с «Автомобилистом» и также попытаться подписать его до конца сезона на вменяемые деньги. Так что «приземлить» Секстона без чудовищной нагрузки на бюджет вполне реально.

В этом сезоне пока ещё нападающий «Автомобилиста» неожиданно стал «пропадать» и выдавать нулевые серии, хотя обычно проводил «регулярку» достаточно ровно и растворялся только в плей-офф. Расставшись с Секстоном, команда Питерса вряд ли потеряет в мастерстве. Особенно после переезда в Екатеринбург Сергея Шумакова. А вот в команде Николая Заварухина мастеровитых креативных нападающих уровня Секстона можно пересчитать по пальцам одной руки любой из Черепашек-ниндзя.



Возможен и вариант, при котором Фастовский привезёт Заварухину нового легионера извне. Провернуть подписание незасвеченного в КХЛ иностранца и открыть ему визу стало несколько сложнее из-за бюрократических проволочек и новых правил оформления документов, но сейчас всё это уже не отпугивает кахаэловские клубы от приобретения новых хоккеистов. Только есть ли смысл смотреть на европейский рынок, где всегда велик риск ошибиться, когда есть Секстон, уровень и способности которого прекрасно знакомы Заварухину?