«Рейнджерс» ждёт отличный сезон. Почему Панарин и компания будут одними из фаворитов НХЛ

Каждый год в НХЛ есть по крайней мере одна команда, которая проходит в плей-офф довольно далеко, несмотря на то что в предыдущем сезоне в розыгрыш Кубка Стэнли не попадала. Такими командами в последние сезоны были «Ванкувер» и «Филадельфия», «Каролина» и «Даллас», «Виннипег» и «Вегас». Значительный скачок в результатах и амбициях — дело привычное, и в предстоящем сезоне болельщики вправе рассчитывать на то, что прославленный «Нью-Йорк Рейнджерс» станет такой командой.

И вот почему.

Панарин и Зибанеджад — таланты мирового уровня

Собственно, тут и спорить не о чем. Артемий — одна из главных звёзд НХЛ, максимально техничный, яркий и динамичный нападающий, чей дебютный сезон в составе «синерубашечников» впечатлил практически всех. Панарин составил прекрасную связку с Микой Зибанеджадом, который и сам по себе является прекрасным хоккеистом (более 35 голов в каждом из последних трёх сезонов).



Если команда собирается бороться за Кубок Стэнли, то такие лидеры просто необходимы. Другое дело, что нужна необходимая глубина состава, и помимо звёзд очень важны звенья поддержке, но эту задачу можно решить. В том числе и за счёт недавней удачи «Рейнджерс» в драфт-лотерее.

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Лафренье — игрок, который может изменить судьбу клуба

Ничто не может изменить судьбу команды сильнее, чем звёздный хоккеист на контракте начального уровня. У «рейнджеров» таких теперь двое — это Каапо Какко и Алексис Лафренье, которого «синерубашечники» предусмотрительно не отпустили на молодёжный чемпионат мира. Конечно, далеко не каждый первый номер драфта становится суперзвездой, тем более сразу — для этого необходимо время, но потенциал у упомянутой молодёжи просто огромный. Если в число определяющих игроков вырвутся оба, это будет великолепным подспорьем для и без того неплохой атаки «Рейнджерс». Если хотя бы один — уже неплохо, поскольку даже не раскрывшийся талант является неплохим активом для обмена.



В каждом из ныне успешных клубов есть молодые игроки, которые выстрелили в свой первый или второй год в НХЛ: Андрей Свечников в «Каролине», Миро Хейсканен в «Далласе», Патрик Лайне и Кайл Коннор в «Виннипеге», Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль в «Эдмонтоне». Для «синерубашечников» наличие молодых игроков даёт возможность компенсировать выкупленные контракты, которые продолжают учитываться под потолком зарплат. Хенрик Лундквист, Кевин Шаттенкирк, Райан Спунер и Дэн



Жирарди совокупно «сжирают» почти $ 13 млн, хотя уже не играют за команду. Соответственно потолок зарплат для генменеджера «рейнджеров» Джеффа Гортона составляет не $ 81,5 млн, как для всех, а $ 63 млн.

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Шестёркин и Георгиев — два молодых вратаря

Лундквист уже не в Нью-Йорке, но за вратарскую позицию беспокоиться нет причин. Более того, голкиперы могут стать настоящей сильной стороной «Рейнджерс». И Георгиев, и особенно Шестёркин ещё молоды, но их нынешний опыт игры в НХЛ уже был многообещающим. Их прошлогодняя игра стала одной из главных причин, по которым команда вернулась в гонку за местом в плей-офф перед остановкой сезона.

Оборона — единственная проблема

Защитная линия может стать ахиллесовой пятой «Рейнджерс», но и здесь всё далеко не безнадёжно. Адам Фокс начал карьеру в НХЛ очень здорово и способен вырасти в элитного защитника уже совсем скоро, Тони Деанджело может здорово поддержать атаку, но за пределами этой связки начинаются проблемы.



Джейкоб Труба откровенно разочаровал, особенно если вспомнить его гигантский контракт на $ 8 млн за сезон, но от него болельщики вправе ждать возрождения. Возрастной Брендан Смит будет доигрывать свой 4-миллионный контракт, после чего клуб наверняка с ним расстанется. Джек Джонсон, давно переставший быть сильным защитником, не сможет решить ни одну из проблем обороны «рейнджеров», но в случае удачи не станет слабым звеном. Словом, здесь команде ещё есть над чем работать, и не самая сильная линия обороны делает ещё более важной игру вратарей.

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Новый формат дивизиона — на пользу

С одной стороны, названный новый состав дивизионов (который ещё не утверждён окончательно) не увеличивает шансы «Рейнджерс» на выход в плей-офф. Более опытные и возрастные соперники будут иметь преимущество на старте, но соседство с «Вашингтоном», «Питтсбургом», «Бостоном» и прочими серьёзными соперниками заставит команду быстрее возмужать и окрепнуть.

«Этот дивизион похож на старый добрый дивизион Патрика. Пока непонятно, будут ли матчи между «рейнджерами» и «Айлендерс» такими же напряжёнными без зрителей и сколько эмоций вызовет приезд Лундквиста с «Вашингтоном». В этом сезоне будет дополнительный фактор неизвестности, каждая команда адаптируется по-разному. Не похоже, что у «Рейнджерс» будет лёгкая жизнь, но это пока только предварительные прикидки», — отметил обозреватель New York Post Ларри Брукс.

Долгосрочные перспективы

Для «рейнджеров» они очень радужные, поскольку команда имеет все шансы на стремительный и яркий прогресс. Наблюдать за Панариным и компанией будет весело уже в предстоящем сезоне — есть все основания предполагать, что ньюйоркцы будут много и забивать, и пропускать. Решающим станет тот фактор, как быстро Какко, Лафренье, Шестёркин и Георгиев смогут самостоятельно решать исход матчей. Если это будет возможно уже в нынешнем регулярном чемпионате, то «Рейнджерс» наделает много шума.