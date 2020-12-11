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Умер хоккеист Артём Чернов. Что произошло, биография нападающего, его главные достижения

Умер хоккеист Артём Чернов
Сергей Емельянов
«Он был одним из самых талантливых хоккеистов 1982 года рождения». Не стало Артёма Чернова
Серебряный призёр юниорского чемпионата мира в составе сборной России и обладатель Кубка Гагарина с московским «Динамо» умер в 38 лет.
Хоккей / КХЛ 0

Днём 11 декабря пришла трагическая новость из мира российского хоккея. Светлана Кольцова, жена известного российского защитника Кирилла Кольцова, сообщила о смерти российского нападающего Артёма Чернова. Экс-форварда целого ряда клубов Континентальной хоккейной лиги не стало в возрасте 38 лет. Официальная причина кончины Чернова пока не сообщается, но известно, что Артём умер из-за проблем с сердцем. Вспоминаем биографию хоккеиста.

В возрасте 38 лет ушёл из жизни обладатель Кубка Гагарина в составе «Динамо» Артём Чернов

Серебро юниорского чемпионата мира 2000 года

Нападающий начал профессиональную карьеру в 1999 году в составе родного новокузнецкого «Металлурга», выступая до этого за его фарм-клуб (первые матчи во взрослом хоккее Чернов провёл уже в 15 лет). В своём дебютном сезоне на высшем уровне (1999/2000) хоккеист провёл на площадке 15 матчей, набрав 5 (2+3) очков. Успехи 17-летнего юниора не остались незамеченными тренерским штабом сборной России. Артём был включён в состав национальной команды для участия в юниорском чемпионате мира 2000 года, который проходил в Швейцарии.

Лучшим бомбардиром команды Андрея Пятанова стал форвард «Авангарда» Егор Шастин, набравший 11 очков на мировом первенстве. Чернов провёл на чемпионате мира 6 матчей, в которых забросил две шайбы и сделал две результативные передачи. Сборная России добралась до финальной встречи, где уступила команде Финляндии (1:3).

Драфт НХЛ, прорыв в «Кузне» и неудачный этап карьеры в «Авангарде»

Спустя несколько месяцев после завершения ЮЧМ-2000 Чернов был выбран на драфте НХЛ в пятом раунде под общим 162 номером клубом «Даллас Старз». Год спустя Артём принял участие в молодёжном чемпионате, проходившем в России. Наша молодёжная национальная команда провалила домашний турнир, заняв только лишь седьмое место. Неудачным образом сложился турнир и для Чернова, набравшего одно очко в семи матчах.

Но на клубном уровне до поры до времени дела хоккеиста складывались намного лучше. В сезоне-2000/2001 стал одним из самых результативных игроков «Кузни», набрав 32 (15+17) очка в 44 матчах. С того сезона прошло уже 20 лет, однако результат Артёма по настоящий момент является одним из лучших в истории российского хоккея для игроков, не достигших 20-летия. Казалось, что в нашем хоккее растёт настоящая суперзвезда, ведь на тот момент Чернову было только 18.

Переход в «Авангард» сопровождался большим скандалом – руководство омского клуба провело огромную работу, чтобы переманить талантливого юниора в свою систему. Но в стане «ястребов» развитие карьеры Артёма начало замедляться. Чернов провёл два средних сезона в главной команде омской системы, после чего чемпионат-2003/2004 отыграл в «Омских ястребах» (в то время так назывался фарм-клуб «Авангарда»).

Два года вне хоккея по медицинским показателям

После провала в «Авангарде» Чернов совершил краткосрочный вояж в «Спартак». В столичном клубе нападающий задержался всего на шесть матчей, после которых контракт с хоккеистом был расторгнут. Российский форвард отправился спасать карьеру в Беларусь, где два года подряд выигрывал чемпионат страны в составе минской «Юности». Более того, в 2006 году Артём стал лучшим бомбардиром чемпионата Беларуси, набрав 48 очков в 52 матчах регулярного чемпионата и добавив ещё 17 баллов в 11 встречах плей-офф.

Благодаря успехам в сопредельном государстве Чернов смог получить новый шанс в России. Сезоны-2006/2008 Артём на довольно высоком уровне провёл в ХК МВД. Однако в сентябре 2008 года пришла новость, что хоккеист вынужден приостановить карьеру из-за проблем со здоровьем. Сообщалось, что Чернов пропустит сезон по медицинским показателям.

«В настоящее время форвард проходит необходимый курс лечения, и врачи не могут назвать точные сроки выздоровления хоккеиста. В связи с этим Артём Чернов не внесён в официальный заявочный список ХК МВД на предстоящий хоккейный сезон», — говорилось в сообщении пресс-служба подмосковного клуба.

Кубок Гагарина в составе московского «Динамо»

Чернов вернулся в хоккей летом 2010 года, и помог ему в этом Олег Знарок. 6 августа 2010 года Артём заключил пробное соглашение с московским «Динамо», а спустя месяц подписал с клубом полноценный однолетний контракт, после чего был отправлен в тверское «Динамо» для набора формы. В составе клуба ВХЛ Чернов в 34 матчах набрал 25 (14+11) очков, а затем был вызван обратно в Москву.

Перед началом сезона-2011/2012 руководство «Динамо» приняло решение продлить соглашение с игроком, который в итоге внёс свой вклад в завоевание главного трофея Континентальной хоккейной лиги. В чемпионском сезоне Чернов являлся стабильным игроком ротации бело-голубых. Знарок охотно использовал российского форварда в различных звеньях, периодически предоставляя шанс хоккеисту поиграть даже в первой тройке нападения.

В регулярном чемпионате Артём провёл 36 матчей, в которых забросил шесть шайб и сделал семь результативных передач. В победном плей-офф Чернов сыграл всего один матч, но этого хватило, чтобы имя хоккеиста оказалось выгравировано на Кубке Гагарина. Нападающий принял участие в четвёртом матче финала плей-офф с «Авангардом» (1:2). Российский форвард открыл счёт в домашнем матче с «ястребами», но подопечные Раймо Сумманена сумели отыграться в основное время и добыть победу в овертайме. За камбэком своей команды в продолжении финальной серии Чернов уже наблюдал со стороны.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» московского «Динамо».

«Он всегда был добрым и отзывчивым человеком

Победа в плей-офф 2012 года так и осталась главным успехом в карьере Чернова. Говорилось, что форварда подвели проблемы с режимом, которые в том числе проявились и во время финала с «Авангардом». Как бы то ни было, в межсезонье динамовцы отказались от услуг хоккеиста, и за следующие восемь сезонов Артём сменил целый ряд команд. Он выступал за такие клубы, как «Торпедо», «Автомобилист», «Салават Юлаев», «Нефтехимик», «Витязь». Нигде Чернов не мог задержаться на продолжительный отрезок карьеры. В минувшем сезоне Артём защищал цвета родного «Металлурга». В регулярном чемпионате ВХЛ Чернов сыграл 46 матчей, набрав 22 (8+14) очка. Этот сезон оказался последним в карьере и жизни хоккеиста.

Хоккейный агент Юрий Николаев отреагировал на смерть Артёма Чернова

«От себя лично и от всего агентства Winners приношу глубокие соболезнования семье, близким, друзьям Артёма Чернова. Мне довелось долгое время представлять интересы этого игрока и могу с уверенностью сказать, что это был один из самых талантливых хоккеистов 1982 года рождения. Карьера Артёма складывалась по-разному, но он всегда был добрым и отзывчивым человеком, настоящим профессионалом своего дела», — сказал «Чемпионату» хоккейный агент Юрий Николаев.

«Чемпионат» выражает соболезнования родным и близким Артёма.

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