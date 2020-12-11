«В сборной парням разрешено то, что в клубах иногда запрещают». Как Россия готовится к МЧМ

Уже через два дня молодёжная сборная отправится в Канаду на чемпионат мира, который стартует 25 декабря, а сегодня состоялась большая пресс-конференция, на которой на вопросы журналистов ответили главный тренер команды Игорь Ларионов, глава штаба сборной, первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг и президент ФХР Владислав Третьяк, а также игроки команды.

Подколзин — о МЧМ-2021: знаю свои ошибки, давно сделал выводы из прошлых турниров

«Подколзин – капитан команды, у него высокие амбиции, он пример для всех ребят»

Главный тренер молодёжной сборной России Игорь Ларионов рассказал, почему именно Василий Подколзин выбран капитаном, о процессе формирования звеньев и важности того, что в сборной надо раскрывать лучшие качества игроков и не запрещать им импровизировать.



— Традиция нашей команды, которая идёт из СССР, — передача опыта, который есть нашего хоккея, то есть у «Красной машины» — советской и российской сборной. Это вещи, которые необходимо ребятам услышать, зарядиться энергией успеха, который у нас есть и был. Мы верим в то, что он будет. Ребята горят желанием себя проявить в Эдмонтоне. Тренерский штаб верит в команду, надеемся показать хоккей хорошего уровня и верим в успех.



— Почему пригласили ребят, которые были вызваны после оглашения расширенного состава?

— Планировалось, что Князев будет участвовать в Кубке Карьяла, но у него были положительные тесты. Что касается Жеренко, то нам был необходим ещё один вратарь, который добавил бы конкуренции в этой позиции. Все игроки и персонал проходят полный курс сбора и дают нам приятную головную боль по выбору ребят, которые отправятся на чемпионат мира.



— Капитаном будет Подколзин?

— Василий – капитан команды, он уже третий год в молодёжной сборной, знаем его качества как лидера. У него высокие амбиции, он пример для всех ребят. Это мастер и человек, который тащит всех вперёд. Ассистентов выберем, когда приедем в Эдмонтон. Василий – большой профессионал, довольны его работой на этом сборе. Приятно видеть его нацеленность и отдачу на каждой тренировке, это заводит ребят, и это очень хороший знак.



— Гуськов на днях подписал контракт с ЦСКА. Какие шансы у него были попасть в команду, если бы это произошло раньше?

— Рад, что Матвей связал ближайшие три года с ЦСКА, здесь у него будет возможность расти дальше. Нет смысла говорить о том, что не случилось, потому что это случилось слишком поздно. Желаю ему успехов.



— Насколько отличается ситуация у Фирстова и Кузнецова, которые провели всего два матча в этом сезоне?

— В Сочи эти ребята проявили себя очень сильно. Потом они вылетели в Америку, где тренировались, участвовали в товарищеских матчах. Эти два матча они отыграли сильно. Пандемия повлияла на всех, но я очень доволен и тем, и другим и их физическим состоянием. Ребята борются за место в составе, показывают те качества, которые необходимы команде. Я в них верю.

«Есть мысли, которые мы хотим довести до конца, чтобы у России был не топ-6, а топ-12»

— Как будут выглядеть первые два звена на данный момент?

— Пока у нас пять звеньев, это даёт возможность оценивать каждого игрока и звено. Процесс продолжается, есть мысли, которые мы хотим довести до конца, чтобы было не топ-6, а топ-12. Если говорить о четвёртом звене, где играет Бардаков и Спиридонов, они доминируют на тренировках. Хорошо, когда в команде есть ребята, которые умеют и атаковать, и обороняться, играть на команду. Безусловно, есть лидеры, но сейчас сложно сказать, кто будет играть в топ-6 или топ-4.



Исходя из Кубка Карьяла, есть понимание того, что связка Хуснутдинов – Подколзин работает очень здорово. Связка Сафонов – Чинахов тоже блестяще работает, пока смотрим, кто с ними будет играть на фланге, и ищем в том числе и план Б, если надо будет что-то поменять. У нас очень интересная команда в плане мастерства, таланта, импровизации, рабочей этики, это позволяет нам варьировать состав чуть ли не каждый день. Важно, что ребята сыгрались, но в любом сочетании они играют здорово. Жалоб ни у кого нет, все показывают достойный хоккей. Состав звеньев будет решаться в первых двух товарищеских матчах, где мы дадим всем ребятам проявить себя, чтобы вступить в чемпионат в матче с Америкой 25 декабря в оптимальном составе, чтобы начать свой поход за золотом.

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— Правый край – объективно сильная сторона: Подколзин, Амиров, Чинахов. Уже опробовали кого-нибудь на другом фланге?

— Безусловно пробовали. Игра требует агрессивности, активного отбора с места потери шайбы. Чем больше мы играем в атаке, тем больше играем на победу и на то, чтобы вся команда двигалась. Все ребята играют там, где подсказывает ситуация. Вопрос фланга – это только расстановка на вбрасывании, задача стоит так, чтобы был полный контроль шайбы, компактная оборона и атака. Тренерский штаб доволен последними тренировками. Проработаны многие элементы, которые поначалу были шероховатыми. Всегда нужно терпение, чтобы ребята начали играть друг на друга, и игра смотрелась гармонично, эффективно и была менее энергозатратной. Шайба двигается быстрее, чем ноги, соперникам сложнее всего это остановить.

«Не имеем права забирать у ребят лучшие качества. Из-за них они и попали в сборную России»

— У вас возникали вопросы с тем, как работать с игроками после коронавируса?

— Вопрос больше касается медперсонала. Мы не можем выпустить ребят на лёд без полного обследования. Ребята все играли в клубах, был полный мониторинг каждого игрока. Мы получаем информацию от докторов, по последним тестам ребята находятся в очень хорошей форме, довольны по всем показателям. Ребята приехали в полном порядке, и за время лагеря стали крепче и быстрее. Мы провели правильный сбор, у нас не было контакта ни с кем, отрепетировали пузырь, который будет в Эдмонтоне, была правильная дисциплина. Вся команда чистая, все сдали по три отрицательных теста. Судя по настрою ребят, все готовы и в полном порядке.



— Импровизация на МЧМ будет позволена так же, как в Хельсинки?

— Импровизация – глубокое слово. Чемпионат мира – это другое давление, другой интерес. Весь мир будет сидеть у телевизоров. Но есть моменты, которые ребята знают. Игра в обороне – это ключевое, каждый знает, что он должен делать. Атака – это игра друг на друга, командная игра во главе угла. Всё остальное, что они умеют делать, что мы им позволяем делать, это они умеют делать лучше всех – показывают свой энтузиазм, талант. Возможно, в их командах им иногда это запрещают, у нас это разрешено. Мы видим каждого парня, который технически хорошо обучен. Нужна небольшая поправка, чтобы ребята не боялись и вошли в турнир с уверенностью. Эта вера друг в друга, в команду позволит играть в хоккей, который вы видели на Кубке Карьяла. Думаю, будет даже интереснее, потому что прошедшие две недели помогли ребятам почувствовать себя. Мы эти качества у ребят не забираем, не имеем права, потому что из-за этих качеств они и попали в команду.

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«Задача всегда одна – золото. Мы собрали лучших, но шапкозакидательства быть не должно»

Президент ФХР Владислав Третьяк рассказал о поставленных задачах на турнир.

— Пристальное внимание всех россиян будет приковано к этому ЧМ, это будущие звёзды мирового хоккея. Наша команда усиленно готовилась к турниру, мы с Романом Борисовичем Ротенбергом сегодня встречались с командой, обговорили все нюансы, поставили задачу, рассказывали им, как мы в своё время, «Красная машина», завоёвывали медали. Команда в хорошем настроении, хорошо готова физически. Мы пожелали им успехов, надеемся, что они вернутся с победой.



Задача всегда одна – золото. Мы сегодня много говорили о команде, дисциплине, выполнении тренерского задания. У меня опыт большой, и победы были, и поражения. Разобрали все нюансы, чтобы ребята понимали, что каждый матч – это финал, и надо уважать соперника. Всегда нацеливаем игроков только на победу, а там турнир расставит всё по своим местам.



Каждый раз у нас была сильная команда, только не всегда выполняла задачу. У этой команды есть особенность, она прошла этап Евротура и удивила болельщиков. Эти ребята могут играть на самом высоком уровне против взрослых сборных Швеции, Финляндии. У прошлых команд такого опыта не было. Мы собрали всех лучших, но шапкозакидательства не должно быть.

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«У сборной нет проблем никаких проблем с коронавирусом, мы на позитиве»

Первый вице-президент ФХР, глава штаба сборной России Роман Ротенберг рассказал о ситуации в сборной с коронавирусом, об условиях «пузыря» в Эдмонтоне и о тёплой атмосфере в команде.



— Команда две недели отлично поработала, мы использовали все самые современные методики. Мы постоянно на связи с тренерским штабом, общаемся по всем деталям с ребятами. В команде у нас тёплая семейная атмосфера.



Мы не смотрим на то, что происходит в других командах в связи с коронавирусом. В прессе бывает много фейковых новостей, но мы исходим только из своей ситуации. Мы не можем разглашать внутреннюю кухню сборной, но могу сказать по факту: у сборной России нет никаких проблем. Для нас важно, чтобы на турнире были все лучшие сборные, но на мировую ситуацию мы повлиять не можем.

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У нас есть регламент, по которому едет 25 человек на турнир, и мы по нему действуем. Перед отъездом будет объявлен финальный список. У нас сейчас 29 человек, останется 25, состав прямо перед вылетом определит тренерский штаб. Могу в целом описать наш подход к формированию состава. Наш штаб держит руку на пульсе постоянно и изучает последнюю информацию. Всё определяет тренировочный процесс. Все игроки, которые были вызваны, вызваны по спортивному принципу.

Я не был в «пузыре» в НХЛ, но то, что мне рассказали наши игроки, – это высочайший уровень организации. На МЧМ будут те же условия, замечательные условия проживания, питания, досуга. Это будет целый город чистой зоны. У нас полное понимание, что всё будет безопасно, там ещё и великолепная арена в Эдмонтоне. Мы эту арену во многом брали в пример при проектировке арены в Питере. Для игроков это будет великолепный опыт. Есть пример команд, которые сплотились в «пузыре» и выиграли Кубок, сборной России нужно последовать этому примеру.



Мы изучаем все самые современные вакцины, смотрим, следим. Но нет никаких исследований, как вакцины влияют на тело, физику, психологию спортсмена. Наверное, это будет уже в следующем году, и тогда мы, может быть, подумаем о вакцинации. Мы сейчас не можем рисковать, и ещё раз повторюсь: у нас нет никаких проблем с коронавирусом.



У нас все игроки и члены нашей сборной тестировались постоянно в своих клубах, практически ежедневно разными лабораториями. Сейчас в сборной они тоже тестируются регулярно. Нет никаких предпосылок, чтобы возникли неприятные ситуации. Нет никаких проблем, мы на позитиве.