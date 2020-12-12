Тренер «Салавата» — упрямец или заложник обстоятельств? Что происходит в КХЛ

После очередного игрового дня КХЛ делимся новой порцией наблюдений и выводов.

«Динамо» опять проиграло, когда промолчали лидеры. Почти 10 лет без побед в Магнитогорске!

Довольно интересно, что в хоккее иногда существуют неудобные соперники. Меняются игроки, тренеры, руководители и даже стадионы, а клуб А никак не может обыграть клуб Б. На днях очередное домашнее поражение от ЦСКА потерпел «Авангард» — омичи не знают домашних побед над «армейцами» с января 2013 года. Последним обыграть московский клуб при своих трибунах сумел главный тренер Петри Матикайнен, в составе ЦСКА тогда первый год проводил Александр Радулов – вот как давно это было!

Но ещё дольше длится серия неудач московского «Динамо» в выездных встречах с магнитогорским «Металлургом». Вчера подопечные Крикунова уступили 1:3, и это поражение стало десятым подряд для бело-голубых на «Арене-Металлург». Последним победу из сталелитейной столицы России увозил ещё Олег Знарок в октябре 2011 года.

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Но понятно, что всё это лишь забавная историческая закономерность, во многом основанная на случайности. Если же разбирать конкретно вчерашний поединок, то никак нельзя сказать, что «Динамо» проиграло только из-за традиции. «Металлург» показал очень качественный и сбалансированный хоккей, одержав великолепную командную победу. В начале встречи уральцы сумели прикрыть разыгравшихся в последнее время лидеров «Динамо», и действовали не от соперника, а от себя, то есть с позиции силы. Атаки у хозяев площадки получались осмысленнее и острее, и Егор Яковлев забросил довольно быструю шайбу, пробив дебютировавшего в составе «Динамо» Эмиля Гарипова.

К концу второго периода «Металлург» добился нужного результата, воплотив своё перманентное преимущество в мелочах ещё в два гола, но в третьем отрезке решил сыграть в откат. Вряд ли это была лучшая тактика, к тому же у «Магнитки» стала хромать дисциплина. «Динамо» имело все шансы повторить камбэк из матча с «Локомотивом», но очень самоотверженно сыграли защитники уральской команды, а Юхо Олкинуора был прямо-таки непробиваем. «Сухарь» у финна на 58-й минуте «украл» Владислав Ефремов, но 33 сэйва всё же сделали голкипера «Магнитки» лучшим игроком встречи.

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Бело-голубые вновь проиграли в том матче, где промолчало первое звено команды, а «Металлург» провёл очередной качественный поединок против топ-клуба. Пожалуй, перед плей-офф за команду Ильи Воробьёва должно быть спокойно.

«Торпедо» удивляет в декабре и вмешивается в расклад на Востоке

Ещё недавно, глядя на таблицу Востока, можно было прикинуть более-менее точный расклад на концовку регулярки. Был неоспоримый топ-6 («Ак Барс», «Авангард», «Металлург», «Трактор», «Салават Юлаев», «Автомобилист»), внутри которого команды борются за лидерство в конференции и дивизионе. Был пул аутсайдеров, у которых нет реальных шансов на плей-офф – «Куньлунь, «Нефтехимик», «Амур». А главная интрига гладкого чемпионата должна была завязаться в заочном споре «Барыса», «Торпедо» и «Сибири» за оставшиеся два места в кубковой восьмёрке.

Что изменилось сейчас? По большому счёту, диспозиция та же, однако разной длины серии неудач «Автомобилиста» и «Салавата» в совокупности с качественным рывком «Торпедо» (7 побед в 9 матчах) вносят в неё некоторые коррективы. Нижегородцы рвутся в топ-6! Прямо сейчас «Торпедо» на два очка отстаёт от «Автомобилиста» (правда, у уральцев есть один матч в запасе) и на один балл (если судить по потерянным) – от «Салавата». Уфимцев подопечным Дэвида Немировски в ближайшее время не достать, а вот обойти терпящий настоящее бедствие «Автомобилист» — не такая большая проблема. До перерыва на Кубок Первого канала екатеринбуржцы сыграют дома с «Магниткой», а «Торпедо» успеет прокатиться по маршруту Череповец – Рига. Думаю, что у «автозаводцев» высоки шансы уйти на паузу в первой шестёрке Востока.

Честно говоря, «Торпедо» удивляет в последнее время. Много раз было отмечено, что у этой команды есть стержень, есть характер, есть эмоциональная составляющая (пожалуй, лучшая в КХЛ), но вот стабильностью в Нижнем Новгороде при Немировски даже не пахло. Сейчас же «Торпедо» выдаёт солидную серию и забыло про провалы. Необычная картина, но не думаю, что нам придётся долго её наблюдать. У «автозаводцев», на мой взгляд, просто не хватит ресурсов и запаса прочности, чтобы удерживаться в топ-6 Востока во второй половине регулярки. А выпрыгивать из штанов ради этой цели тоже ведь совершенно бессмысленно. Восток – это не Запад, где седьмое и восьмое места гарантированно предоставляют отпуск, отсроченный на четыре-пять матчей. В этой конференции не угадаешь, на кого лучше выходить – на лидера дивизиона «Ак Барс», или на занявший четвёртое место «Трактор» или «Металлург». Нет никакой разницы.

Зато декабрьский спурт нижегородцев должен помочь им в достижении главной цели – попадании в плей-офф. Ещё недавно, как мы отмечали, «Торпедо» плотно конкурировало с «Сибирью» и «Барысом», сейчас же сумело оторваться от новосибирцев на четыре очка (и есть игра в запасе), от нурсултанцев – на пять, и здесь очень важна вчерашняя победа «автозаводцев» в столице Казахстана. Правда, у «Барыса» есть целых четыре матча в запасе относительно «Торпедо», но наивно предполагать, что нестабильный коллектив Юрия Михайлиса на сто процентов воспользуется своей форой.

«Салават» разучился забивать. В чём дело?

У уфимской команды продолжается кризис. Первое звено так наелось за полсезона, что у Хартикайнена, Маннинена и Гранлунда перестали получаться элементарные вещи, а больше у «Салавата» совершенно некому забивать. В пяти встречах у уфимцев только 3 шайбы, две из них за авторством Харти, ещё один гол в Хельсинки положил Лисовец. Нападающий не из первого звена последний раз забивал 28 ноября в ворота СКА, и это был Родион Амиров, находящийся сейчас в расположении молодёжной сборной России.

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Зависимость от лидеров таких масштабов – это большая проблема «Салавата». Да, вы можете возразить, что и в прошлые годы уфимцы исповедовали схожую тактику, и это не мешало им здорово выглядеть в плей-офф. Но, во-первых, рано или поздно наступит усталость металла и даже двужильный Хартикайнен не найдёт в нужный момент эмоций, чтобы опять тащить Уфу. А во-вторых – много ли добился «Салават», опираясь только лишь на свою первую тройку? Преображения в плей-офф – это здорово, но в столице Башкирии, кажется, рассчитывают на Кубок. А уставшие и вымотанные с первых же стадий плей-офф лидеры до него вряд ли доведут.

Теэму Хартикайнен Фото: РИА Новости

Если говорить о вчерашней игре «Салавата» с «Йокеритом», то в ней уфимцам сильно не повезло. Было много штанг, плюс Калниньш отыграл великолепно, сделав 39 сейвов. Однако я бы обратил внимание на позицию Томи Лямся, который ничего не хочет менять. Он и сам говорит: «Мы играем в тот же хоккей, как и всегда, просто не можем забить». И вновь даёт по 20 минут айстайма Хартикайнену, Гранлунду, Маниннену. Поразительное упрямство?

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Тренер верит в свою тактику (пускай она весьма бесхитростна) – это хорошо. Но не хочет менять её, когда она перестаёт работать, то есть показывает отсутствие гибкости – это вроде как плохо. С другой стороны, что такого может сделать Лямся, если у него в составе только три забивающих хоккеиста, а единственный игрок, вокруг которого можно было создать ещё одно ударное звено, закапризничал и убежал в другую команду? Если рассуждать таким образом, то можно сделать вывод, что у Лямся и вариантов-то нет для другого хоккея. И тогда уже финский тренер превращается из упрямца в заложника обстоятельств, а корень проблем «Салавата» приходится искать в работе менеджеров, не сумевших за столько времени решить проблему зависимости уфимской команды от одной тройки.

Глобального кризиса в «Салавате», конечно, нет. В паузе на этап Евротура уфимские финны отдохнут, а затем повторится всё, как встарь. Хартикайнен и Ко будут тащить «юлаевцев», проблема глубины состава будет замаскирована результатом. И только плей-офф покажет, правильно ли мы делаем, что говорим уже сейчас о болевых точках «юлаевцев», или же только зря сотрясаем воздух.