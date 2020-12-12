Тренер «Салавата» — упрямец или заложник обстоятельств? Что происходит в КХЛ

После очередного игрового дня КХЛ делимся новой порцией наблюдений и выводов.
«Динамо» опять проиграло, когда промолчали лидеры. Почти 10 лет без побед в Магнитогорске!
Довольно интересно, что в хоккее иногда существуют неудобные соперники. Меняются игроки, тренеры, руководители и даже стадионы, а клуб А никак не может обыграть клуб Б. На днях очередное домашнее поражение от ЦСКА потерпел «Авангард» — омичи не знают домашних побед над «армейцами» с января 2013 года. Последним обыграть московский клуб при своих трибунах сумел главный тренер Петри Матикайнен, в составе ЦСКА тогда первый год проводил Александр Радулов – вот как давно это было!
Но ещё дольше длится серия неудач московского «Динамо» в выездных встречах с магнитогорским «Металлургом». Вчера подопечные Крикунова уступили 1:3, и это поражение стало десятым подряд для бело-голубых на «Арене-Металлург». Последним победу из сталелитейной столицы России увозил ещё Олег Знарок в октябре 2011 года.
Но понятно, что всё это лишь забавная историческая закономерность, во многом основанная на случайности. Если же разбирать конкретно вчерашний поединок, то никак нельзя сказать, что «Динамо» проиграло только из-за традиции. «Металлург» показал очень качественный и сбалансированный хоккей, одержав великолепную командную победу. В начале встречи уральцы сумели прикрыть разыгравшихся в последнее время лидеров «Динамо», и действовали не от соперника, а от себя, то есть с позиции силы. Атаки у хозяев площадки получались осмысленнее и острее, и Егор Яковлев забросил довольно быструю шайбу, пробив дебютировавшего в составе «Динамо» Эмиля Гарипова.
К концу второго периода «Металлург» добился нужного результата, воплотив своё перманентное преимущество в мелочах ещё в два гола, но в третьем отрезке решил сыграть в откат. Вряд ли это была лучшая тактика, к тому же у «Магнитки» стала хромать дисциплина. «Динамо» имело все шансы повторить камбэк из матча с «Локомотивом», но очень самоотверженно сыграли защитники уральской команды, а Юхо Олкинуора был прямо-таки непробиваем. «Сухарь» у финна на 58-й минуте «украл» Владислав Ефремов, но 33 сэйва всё же сделали голкипера «Магнитки» лучшим игроком встречи.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.
Бело-голубые вновь проиграли в том матче, где промолчало первое звено команды, а «Металлург» провёл очередной качественный поединок против топ-клуба. Пожалуй, перед плей-офф за команду Ильи Воробьёва должно быть спокойно.
«Торпедо» удивляет в декабре и вмешивается в расклад на Востоке
Ещё недавно, глядя на таблицу Востока, можно было прикинуть более-менее точный расклад на концовку регулярки. Был неоспоримый топ-6 («Ак Барс», «Авангард», «Металлург», «Трактор», «Салават Юлаев», «Автомобилист»), внутри которого команды борются за лидерство в конференции и дивизионе. Был пул аутсайдеров, у которых нет реальных шансов на плей-офф – «Куньлунь, «Нефтехимик», «Амур». А главная интрига гладкого чемпионата должна была завязаться в заочном споре «Барыса», «Торпедо» и «Сибири» за оставшиеся два места в кубковой восьмёрке.
Что изменилось сейчас? По большому счёту, диспозиция та же, однако разной длины серии неудач «Автомобилиста» и «Салавата» в совокупности с качественным рывком «Торпедо» (7 побед в 9 матчах) вносят в неё некоторые коррективы. Нижегородцы рвутся в топ-6! Прямо сейчас «Торпедо» на два очка отстаёт от «Автомобилиста» (правда, у уральцев есть один матч в запасе) и на один балл (если судить по потерянным) – от «Салавата». Уфимцев подопечным Дэвида Немировски в ближайшее время не достать, а вот обойти терпящий настоящее бедствие «Автомобилист» — не такая большая проблема. До перерыва на Кубок Первого канала екатеринбуржцы сыграют дома с «Магниткой», а «Торпедо» успеет прокатиться по маршруту Череповец – Рига. Думаю, что у «автозаводцев» высоки шансы уйти на паузу в первой шестёрке Востока.
Честно говоря, «Торпедо» удивляет в последнее время. Много раз было отмечено, что у этой команды есть стержень, есть характер, есть эмоциональная составляющая (пожалуй, лучшая в КХЛ), но вот стабильностью в Нижнем Новгороде при Немировски даже не пахло. Сейчас же «Торпедо» выдаёт солидную серию и забыло про провалы. Необычная картина, но не думаю, что нам придётся долго её наблюдать. У «автозаводцев», на мой взгляд, просто не хватит ресурсов и запаса прочности, чтобы удерживаться в топ-6 Востока во второй половине регулярки. А выпрыгивать из штанов ради этой цели тоже ведь совершенно бессмысленно. Восток – это не Запад, где седьмое и восьмое места гарантированно предоставляют отпуск, отсроченный на четыре-пять матчей. В этой конференции не угадаешь, на кого лучше выходить – на лидера дивизиона «Ак Барс», или на занявший четвёртое место «Трактор» или «Металлург». Нет никакой разницы.
Зато декабрьский спурт нижегородцев должен помочь им в достижении главной цели – попадании в плей-офф. Ещё недавно, как мы отмечали, «Торпедо» плотно конкурировало с «Сибирью» и «Барысом», сейчас же сумело оторваться от новосибирцев на четыре очка (и есть игра в запасе), от нурсултанцев – на пять, и здесь очень важна вчерашняя победа «автозаводцев» в столице Казахстана. Правда, у «Барыса» есть целых четыре матча в запасе относительно «Торпедо», но наивно предполагать, что нестабильный коллектив Юрия Михайлиса на сто процентов воспользуется своей форой.
«Салават» разучился забивать. В чём дело?
У уфимской команды продолжается кризис. Первое звено так наелось за полсезона, что у Хартикайнена, Маннинена и Гранлунда перестали получаться элементарные вещи, а больше у «Салавата» совершенно некому забивать. В пяти встречах у уфимцев только 3 шайбы, две из них за авторством Харти, ещё один гол в Хельсинки положил Лисовец. Нападающий не из первого звена последний раз забивал 28 ноября в ворота СКА, и это был Родион Амиров, находящийся сейчас в расположении молодёжной сборной России.
Зависимость от лидеров таких масштабов – это большая проблема «Салавата». Да, вы можете возразить, что и в прошлые годы уфимцы исповедовали схожую тактику, и это не мешало им здорово выглядеть в плей-офф. Но, во-первых, рано или поздно наступит усталость металла и даже двужильный Хартикайнен не найдёт в нужный момент эмоций, чтобы опять тащить Уфу. А во-вторых – много ли добился «Салават», опираясь только лишь на свою первую тройку? Преображения в плей-офф – это здорово, но в столице Башкирии, кажется, рассчитывают на Кубок. А уставшие и вымотанные с первых же стадий плей-офф лидеры до него вряд ли доведут.
Теэму Хартикайнен
Фото: РИА Новости
Если говорить о вчерашней игре «Салавата» с «Йокеритом», то в ней уфимцам сильно не повезло. Было много штанг, плюс Калниньш отыграл великолепно, сделав 39 сейвов. Однако я бы обратил внимание на позицию Томи Лямся, который ничего не хочет менять. Он и сам говорит: «Мы играем в тот же хоккей, как и всегда, просто не можем забить». И вновь даёт по 20 минут айстайма Хартикайнену, Гранлунду, Маниннену. Поразительное упрямство?
Тренер верит в свою тактику (пускай она весьма бесхитростна) – это хорошо. Но не хочет менять её, когда она перестаёт работать, то есть показывает отсутствие гибкости – это вроде как плохо. С другой стороны, что такого может сделать Лямся, если у него в составе только три забивающих хоккеиста, а единственный игрок, вокруг которого можно было создать ещё одно ударное звено, закапризничал и убежал в другую команду? Если рассуждать таким образом, то можно сделать вывод, что у Лямся и вариантов-то нет для другого хоккея. И тогда уже финский тренер превращается из упрямца в заложника обстоятельств, а корень проблем «Салавата» приходится искать в работе менеджеров, не сумевших за столько времени решить проблему зависимости уфимской команды от одной тройки.
Глобального кризиса в «Салавате», конечно, нет. В паузе на этап Евротура уфимские финны отдохнут, а затем повторится всё, как встарь. Хартикайнен и Ко будут тащить «юлаевцев», проблема глубины состава будет замаскирована результатом. И только плей-офф покажет, правильно ли мы делаем, что говорим уже сейчас о болевых точках «юлаевцев», или же только зря сотрясаем воздух.
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