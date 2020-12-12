«Где мои деньги?!». Как великий Лемье на спор забил гол прямо со вбрасывания

Журналист Марк Мэдден подкалывал Супер Марио, что у того никогда не получится это сделать. И дошутился.

«Где мои деньги?», — кричал Марио Лемье в раздевалке. Он только что выиграл спор, забросив шайбу прямиком со вбрасывания. Человеком, с которым он заключил пари, был ведущий местной радиостанции Марк Мэдден.

Началось всё с того, что Мэдден в своих радиоэфирах стал подкалывать Марио за то, что тот не прекращает попыток забросить шайбу со вбрасывания. «Я высмеивал его попытки и сказал, что это единственная вещь, на которую он не способен. Однажды Лемье подошёл ко мне, посмотрел прямо в глаза и спросил: «Ты правда считаешь, что я не смогу это сделать? Давай поспорим?». Я согласился на пари и предложил ставку в 66 баксов. Он ответил, что это слишком мало, и повысил ставку до 6600 долларов. Главным условием было, что до конца сезона он должен забить прямо со вбрасывания. Как только он серьёзно настроился это сделать, это стало лишь вопросом времени. Впрочем, как и всё в его карьере».

«Такой игрок никогда не родится снова». Удивительное возвращение Марио Лемье в хоккей Пропустил почти четыре года, не говорил о возвращении даже детям, а когда вышел на лёд (35 лет) – снова творил чудеса.

Лемье на тот момент было уже 37 лет. Он уже успел побороть рак, завершить карьеру, войти в Зал хоккейной славы, купить «Питтсбург» и вернуться в хоккей в 2000 году. На момент знаменитого спора ему было 37 лет, а он всё ещё был одним из лучших в НХЛ. К матчу с «Баффало» он лидировал в гонке бомбардиров, имея в активе 56 очков в 32 встречах.

В той игре он набрал 4 (1+3) очка, а его гол стал победным. Надо сказать, что «Питтсбург» переживал не лучшие времена. Яромир Ягр уже покинул команду, Сидни Кросби ещё даже не вышел на драфт, команда чертовски много проигрывала и практически не давала поводов для радости. Тем памятнее было очередное волшебство Супер Марио.

Итак, третий период, счёт 2:2. Лемье выходит на вбрасывание в чужой зоне. Он проиграл все восемь вбрасываний до этого момента, а против него выходит один из лучших игроков лиги по этому показателю Крис Грэттон.

Но Лемье сразу решил, что попытается нанести бросок с точки, и именно в этот момент все звёзды сошлись. Едва шайба коснулась льда, Лемье ударил по ней клюшкой. Она пролетела между ног Грэттона, задела конёк защитника Алексея Житника и скользнула в «домик» вратарю Мике Норонену.

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Лемье победно вскинул руки и посмотрел наверх, ища глазами Мэддена в ложе прессы. Он выиграл пари. Конечно, он сделал это не с первой попытки. В предыдущем матче с «Калгари» Лемье был максимально близок к тому, чтобы забить со вбрасывания, но попал в штангу. После игры он в шутку изобразил перед журналистами сердечный приступ, который, должно быть, случился в тот момент у Мэддена.

Лемье не упустил случая подколоть журналиста и после победы в споре: «Разве мы спорили на $ 6600? По-моему, на $ 66 тысяч».

Был лучшим, даже когда не мог играть в полную силу. Почему Лемье круче Овечкина и Кросби Он не смог до конца реализовать свой потенциал и всю карьеру преодолевал невозможное. Но даже тогда он доминировал.

«Понадобилось несколько лет и кучу попыток, это было нелегко сделать. Сегодня всё совпало, так что моему другу придётся раскошелиться», — сказал Марио после победы над «Баффало». Его партнёры не скупились на комплименты. «Никогда такого не видел», — говорил вратарь «Питтсбурга» Юхан Хедберг. «Он потрясающий. Как вообще он так умудрился?», — вторил ему нападающий Михал Шивек.

Лучше всего сказал тренер «Баффало» Линди Рафф: «Это было очередное волшебство от Марио».

Мэдден, конечно, сдержал слово и пожертвовал в благотворительный фонд Лемье $ 6600. Правда, для этого ему пришлось запустить в своей радиопередаче кампанию по сбору средств. Больше он с Лемье не спорил.