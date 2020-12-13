Бывший одноклубник Овечкина влип в историю. Шлем Холтби оскорбил чувства индейцев

Этот человек гордился тем, что поддерживал меньшинства и ратовал за равенство.

Бывший одноклубник Александра Овечкина по «Вашингтону» голкипер Брэйден Холтби ещё не сыграл за «Ванкувер Кэнакс» ни одного матча, но успел отметиться двумя «вирусными» историями, которые с большим оживлением обсуждают заокеанские болельщики. В ноябре он оказался в затруднительном положении из-за того, что пытался провезти через границу между США и Канадой двух черепах — на них у вратаря не было документов. Черепах, которых зовут Хани и Мейпл, стали жертвой бюрократии в американской федеральной Службе охраны дикой природы, но, в итоге, благополучно добрались до Канады.

Теперь же случилась скандальная история с его новым шлемом, который оскорбил чувства индейцев.

Культурное присвоение

Перейдя в «Кэнакс», Холтби решил логично заказать новый дизайн своего шлема и обратился к известному дизайнеру Дейву Гуннарсону, который специализируется на таких заказах. В качестве одной из главных тем дизайна стала громовая птица (Тандербёрд), и это был кивок в сторону коренного населения Западного побережья Северной Америки. Среди коренных народов существует миф о громовой птице, которая летает над горами к океану, чтобы поймать косаток своими огромными когтями. Казалось, что это идеальный сюжет для вратаря, который должен ловить шайбы, а заодно удачная возможность проявить свою лояльность местным аборигенам (а мы знаем, что Холтби, как постоянный гость на гей-парадах, любит её проявлять).

Однако вышла неудача, и возникла она из-за национальности художника, изготавливавшего маску. Швед Гуннарсон — известный в своём деле человек, который разработал множество дизайнов, в том числе и для бывших ванкуверцев Эдди Лака и Якоба Маркстрёма. Но аборигены возмутились тем, что швед просто скопировал их рисунок с громовой птицей, не являясь представителем коренного народа.

«Если этот вратарь хочет использовать этот вид искусства на своем шлеме, правильным решением было бы просто обратиться к художнику из числа представителей коренных народов и поручить ему сделать это», – сказал оформитель из Торонто Джей Соул, которого поддержали участники общественных организаций аборигенов.

По его мнению, когда такие работы создаются художниками не из числа представителей коренных народов, это оказывает «катастрофическое влияние» на экономику сообщества. «Местные художники пытаются заработать себе на жизнь своей работой. А когда такие заказы отдают за границу, для них это просто катастрофа», — сказал Соул.

Роберт Филипс, политический руководитель саммита коренных народов, также выразил свое неодобрение. «Сразу же возникают мысли о культурном присвоении. Когда мы видим маску, хотя она выглядит великолепно, один из первых вопросов, который вы задаете, будет кто ее сделал», — отметил Филипс. О том, могут ли местные художники изготовить дизайн для вратарской маски без привлечения специалистов из некоренных народов, он умолчал.

Всё из-за спешки

Сконфуженный Холтби быстро удалил посты из соцсетей с изображением нового шлема поспешил принести извинения. Он заявил, что не будет использовать этот шлем в новом сезоне.

«Хочу принести свои извинения каждому, кого я обидел. Я не хотел этого и извлёк ценный урок из того, что случилось. Уверен, что я стану лучше после этого и впредь буду делать то, что помогает сообществу. Дизайн маски пришлось делать второпях из-за неопределённости с началом сезона. Следующий дизайн мы будем разрабатывать вместе с художником, который будет представителем коренных народов. Мне бы хотелось создать маску, на которой были бы отражены культура и история этого региона», — сказал Холтби.

Он не забыл упомянуть, что во время выступления за «Кэпиталз» неизменно поддерживал сообщества ЛГБТ и темнокожих, стараясь сделать мир вокруг более инклюзивным.

«Именно так наша семья смотрит на мир. Мы верим в равенство и правильное обращение с людьми. Я ещё недостаточно хорошо знаю Ванкувер, но я так живу, так искренне считаю. Мы просто хотим создать лучший мир для своих детей, для будущих поколений, насколько это возможно», — сказал голкипер.

«Блэкхоукс» вынудят изменить название? Борцы с расизмом против знаменитого индейца Чёрный Ястреб был великим индейским воином. Но теперь это кого-то оскорбляет.

После нескольких волн весенне-летней истерики, когда по североамериканскому континенту прошли протесты против расовой несправедливости, тема коренных народов снова вышла на первый план. Стоит напомнить, что летом дошло до того, что футбольный клуб «Вашингтон Редскинз» (краснокожие) и «Кливленд Индианс» (индейцы) начали пересматривать свои названия, а шведская «Фрёлунда» отказалась от индейца на логотипе. Однако больше всех досталось «Чикаго Блэкхоукс», который обвинили в неуважении именно за отказ пересмотреть эмблему и нежелание отказываться от «чёрного ястреба».

В 2019 году Центр американских индейцев Чикаго прекратил все связи с хоккейным клубом, заявив, что не будет сотрудничать с организацией, которые поддерживают нездоровые стереотипы при помощи атрибутики и названия. «Наша позиция ясна. Мы хотим, чтобы логотип «Чикаго Блэкхоукс» изменился. Для нас это один из наших дедов. Вы бы сделали такое с фотографией вашего дедушки? Положили бы её на коврик в комнате и стали бы танцевать на нём? Для нас это оскорбительно», — говорилось в записке центра.

Возможно, если заказать у них изготовление баннера для центрального круга с изображением символа «Чикаго», позиция центра изменится, ведь это уже не будет оказывать «катастрофическое влияние» на местную экономику.