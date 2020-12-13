На МЧМ едет семь игроков СКА. Но лишь Шеховцов — воспитанник питерской школы

Вчера Федерация хоккея России выкатила список из 25 человек, которые вошли в заявку молодёжной сборной на МЧМ-2021 в Эдмонтоне. Состав команды Игоря Ларионова получился как никогда предсказуемым и впервые за последние несколько лет финальный ростер нашей команды можно назвать безапелляционным. Никого из заметных фигур тренерский штаб Ларионова мимо МЧМ «не прокатил». Хотя в эпоху Валерия Брагина таких историй хватало. Профессор в первый год работы главным тренером обошёлся без своего Ткачёва, Окулова или Чеховича.

Но первое, что могло броситься в глаза, увидев состав «молодёжки», это сразу семь хоккеистов из СКА — голкипер Ярослав Аскаров, защитники Кирилл Кирсанов, Егор Шеховцов и нападающие Василий Подколзин, Марат Хуснутдинов, Максим Грошев и Егор Спиридонов. Никогда в истории МЧМ армия парней Романа Ротенберга ещё не была настолько внушительной. Даже в 2018 году в Баффало ездило только пять представителей СКА. Только можно ли назвать нынешний десант питерским? Вот тут вопросы.

Фото: fhr.ru

Ярослав Аскаров — родился в Омске, начинал заниматься хоккеем в школе «Авангарда» и переехал в Санкт-Петербург пять лет назад.



Кирилл Кирсанов — воспитанник тверского хоккея, подарившего стране Илью Ковальчука, а игроком юниорской сборной 2002 года защитник стал ещё в системе подольского «Витязя».



Марат Хуснутдинов — ещё один топовый нападающий, которого в московских «Белых Медведях» вырастил печально известный тренер Никиты Гусева и Никиты Кучерова Геннадий Курдин. Играть за «юниорку» Сергея Голубовича классный двусторонний центр начинал так же, как и Кирсанов, будучи хоккеистом «Витязя».



Василий Подколзин — тоже выпускник «Белых Медведей». Только играл капитан «молодёжки» в команде 2001 года у Игоря Декина, за которым в своё время уехал всё в тот же Подольск, а в Петербург перебрался только в 2018 году.



Максим Грошев — родом из небольшого татарстанского городка Агрыз, из которого транзитом через Ижевск оказался в «Нефтехимике» и дебютировал в КХЛ всего в 17 лет. В СКА Грошев перешёл всего за месяц до МЧМ.



Егор Спиридонов — продукт школы магнитогорского «Металлурга», которого новый вице-президент «Магнитки» Сергей Ласьков отдал летом «армейцам», чтобы получить взамен Сергея Плотникова.



Получается, что единственным чистым воспитанником СКА в команде Игоря Ларионова можно назвать только петербуржца Егора Шеховцова, не поднимавшегося на Кубке Карьяла выше третьей пары. И вряд ли его после турнира в Финляндии можно было назвать железобетонным игроком основы. После попадания в финальную заявку Артемия Князева и Яна Кузнецова, Шеховцов почти стопроцентно поедет в Эдмонтон седьмым защитником. Тем не менее тренерский штаб предпочёл взять на подстраховку именно защитника СКА, никогда не привлекавшегося в сборную 2001 года, а не того же Ивана Рогова, уже играющего в «Северстали» у Андрея Разина.



Однако оголтело обвинять в том, что Ларионов взял петербуржца вместо серебряного призёра последнего ЮЧМ, играющего в КХЛ, нельзя по двум причинам. Во-первых, Шеховцов тоже стабильно играет с мужиками в Вышке и даже выходят в СКА-Неве на большинство. Во-вторых, он мог банально выиграть конкуренцию у Рогова на сборе в Новогорске. Определённый протекционизм в отношении игроков СКА в сборной, разумеется, есть, но можно ли достоверно говорить о нём конкретно в случае с попаданием в состав Шеховцова? Вопрос скорее риторический.

Фото: ska.ru

Косвенно подтвердить версию о попадании Егора в сборную благодаря клубной прописке можно, вспомнив тот факт, что сейчас СКА по всем фронтам ведёт холодную войну с «Авангардом». О напряжённых отношениях менеджеров, не так давно деливших одну VIP-ложу и болевших за СКА, знают практически все. Открыв в Омске лучшую за Уралом хоккейную академию, «Авангард» моментально включился в скупку талантов и разрушил монополию питерцев на лучших юниоров страны.

Система СКА, которую санкт-петербургские менеджеры самопровозгласили лучшим местом для развития молодёжи, пока попросту не выдаёт собственных местных воспитанников, которые способны стать звёздами хотя бы на уровне КХЛ.



«В клубе очень хорошо взялись за внедрение молодёжи в основной состав. Понятно, что переход Мичкова и Иванова — вопрос не ближайшего будущего, а отдалённой перспективы. Но если через пару-тройку лет им начнут доверять так же, как тем же Галенюку, Марченко, Подколзину и Морозову, позитивный результат обязательно будет. Хотя здесь хочется, чтобы подтягивали и питерских уроженцев, а не только иногородних. Думаю, пример Барабанова показал, что в своём городе у СКА тоже есть из кого делать больших мастеров», — сказал не так давно бывший главный тренер «молодёжки» Рафаил Ишматов.

Фото: Илья Смирнов, photo.khl.ru

В Санкт-Петербурге, когда речь заходит о воспитанниках, действительно могут назвать только Александра Барабанова, ставшего единственным доморощенным хоккеистом, пробившимся в состав газового топ-клуба, и рассказывают, как прекрасен построенный не так давно центр подготовки «Хоккейный город». «Авангард» же регулярно поставляет для сборной качественных омичей, которых воспитывают с нуля. Пусть сейчас «ястребы» и стали пользоваться теми же методами, что и «армейцы», аккумулируя в Омске всю талантливую молодёжь из азиатской части страны. Петербуржца уровня Чинахова в системе СКА попросту нет и в ближайшее время вряд ли появится. Для боссов СКА отсутствие местного таланта, хотя бы уровня Барабанова, — настоящая головная боль.



В «молодёжке» «Авангарда» совсем скоро не только дебютирует капитан сборной U17 Иван Мирошниченко, но и растут талантливые омские пацаны Руслан Газизов и Глеб Трикозов. И пока Большой брат российского хоккея не может похвастаться воспитанниками подобного уровня, а отсутствие на МЧМ хотя бы одного санкт-петербургского воспитанника вполне способно подмочить созданную репутацию «лучшей системы для развития молодёжи». Сейчас школа СКА работает скорее на поставку игроков для «Сочи», чем для сборной. В Санкт-Петербурге могло быть больше своих местных парней, если бы руководство «армейцев» вело себя чуть терпеливее и относилось к их развитию куда более трепетно. Но иногородние таланты мгновенно вытесняют петербуржцев типа Михаила Мальцева и Андрея Алтыбармакяна, способных при должном уровне доверия вырасти в качественных игроков топ-клуба.