«Вова никогда не переносит проблемы в хоккее на семью». Интервью с женой Тарасенко

29-летний обладатель Кубка Стэнли в составе клуба НХЛ «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко (кстати, свой день рождения форвард отпраздновал накануне) продолжает восстанавливаться после операции на руке. В эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» жена российского хоккеиста Яна Тарасенко рассказала о самочувствии нападающего, поделилась некоторыми секретами семейной жизни, поведала об отношениях Владимира с детьми, своём занятии спортом и постоянном оптимизме.

«Я была искренне удивлена его мудростью и зрелостью»

— Быть женой хоккеиста – тяжёлая работа, особенно с тремя детьми. Как вы справляетесь?

— Я думаю, что быть женой и мамой троих детей в принципе не самая простая работа. Конечно, спортивный режим Вовы и его специфика влияют на наш образ жизни. К счастью, у меня есть няня и возможность работать из дома по достаточно гибкому графику. Плюс помогает старший сын. А сейчас, когда Вова дома, он очень большую часть заботы о детях берёт на себя.



— Как проходит восстановление Владимира, тяжёлой ли получилась операция на руке? Осталась ли обида на врачей, которые неудачно сделали предыдущую операцию?

— Восстановление проходит по графику, и Вова уже приступил к тренировкам на стадионе с командой. Но как вы знаете, большинство профессиональных спортсменов обычно не очень любят обсуждать свои травмы. Вова как раз относится к этому большинству. Ему совершенно не хочется тратить время на обиды и сожаления или на то, чтобы искать виноватых. Он искренне считает всех врачей, которые ему помогали, большими профессионалами и благодарен за их помощь. А сегодня у него одно желание — быстрее закончить восстановление и снова вернуться на лёд.

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— В своё время ныне покойный комментатор и эксперт Сергей Гимаев говорил, что Владимиру очень повезло с женой. Как вы помогаете мужу психологически, в быту? Поддерживаете его после неудачных игр или в трудные минуты?

— Одно из многих положительных качеств Вовы — он никогда не переносит проблемы в хоккее на семью, что бы ни происходило на льду. Конечно, это не значит, что ему не нужна поддержка. И она может выражаться по-разному в зависимости от ситуации — где-то нужна объективная критика, где-то — сочувствие, в какие-то моменты ему нужно просто не мешать и дать побыть одному. Здесь всё как в обычной семье — нужно просто чувствовать и уважать потребности друг друга.

— Владимир красиво за вами ухаживал? Чем он вас покорил?

— Вова умеет очень красиво ухаживать – начало наших отношений запомнилось мне огромным количеством букетов, которые курьеры ежедневно доставляли в любые точки города. Он в принципе и сейчас остаётся очень внимательным и романтичным. Но тогда меня поразило даже не это. Я была искренне удивлена его мудростью и зрелостью, которых обычно не ожидаешь увидеть в молодых людях его возраста. Для него всегда была важна семья, он всегда хотел детей и был готов проявлять заботу и брать ответственность.

«Он за всех детей чувствует одинаковую ответственность»

— Ваш муж выглядит идеальным отцом — это действительно так?

— Так считают все. Включая детей. Наверное, даже собака в нашей семье придерживается того же мнения (смеётся). Я, кстати, абсолютно не ревную, наоборот, меня это очень радует. Вова и правда прекрасный отец. У него отлично получается одновременно быть и добрым другом, и строгим папой. И в том, и в другом случае дети всё равно его обожают.



— А как Владимир строил отношения с вашим старшим сыном Марком?

— Мне кажется, им повезло друг с другом. Они оба открытые, общительные и добрые парни. Поэтому они быстро нашли общий язык, подружились буквально с первых минут и остаются лучшими друзьями до сих пор. Что, кстати, не мешает Вове быть требовательным к Марку тогда, когда это нужно. Просто потому что он за всех детей чувствует одинаковую ответственность и всем одинаково много даёт. Им с Марком легко вместе, у них масса общих интересов: начиная от хоккея и заканчивая компьютерными играми. При этом у Марка замечательные отношения с отцом, и его роль в своей жизни он прекрасно осознаёт. Но он, конечно, очень благодарен Вове за дружбу, поддержку и за то, как много он вложил в него за эти годы.

— Сейчас, когда хоккея нет и неясно, когда он будет, как разделяете семейные обязанности? Например, кто чаще готовит?

— Вова прекрасно готовит, но это не значит, что сейчас, когда свободного времени стало больше, он готовит с утра до вечера. У нас в семье мы вообще довольно просто относимся к готовке и не считаем это чьей-то прямой обязанностью. Ориентируемся по ситуации. Но могу сказать, что Вова чаще отвечает за завтраки, так как с утра маленький Артём всегда просит омлет именно у него. Ну и блюда из разряда особенных у Вовы получаются вкуснее, чем в ресторане.



— Ваша семья постоянно помогает больным детям в США. Вот и недавно Владимир перечислил несколько тысяч долларов на лечение травмированного хоккеиста. В России вы тоже занимаетесь благотворительностью?

— Мы стараемся помогать по мере сил и возможностей. Есть проекты, в которых мы участвуем публично, для того, чтобы привлечь внимание общественности к проблеме. А есть наши личные инициативы, которые мы стараемся не афишировать. История, которую вы упомянули, как раз-таки относится к таким случаям. Публичной она стала совершенно случайно. И когда мы помогаем сами для нас нет разницы, в какой стране находится человек, нуждающийся в помощи. Потому что мы делаем это не ради пиара или поддержки от какой-то аудитории. Наоборот, нам хочется, чтобы наши имена в этих случаях не фигурировали вообще.

«Стараюсь всегда придерживаться позитивного настроя и не обращать внимания на трудности»

— Вспомните чемпионский сезон. Игроки «Сент-Луиса» проигрывали, дрались на тренировках, с командой творился какой-то ужас, даже были слухи, что Владимира могут обменять, вы были беременны. Как ваша семья переживала это время?

— Знаете, видимо, в силу своих особенностей восприятия я запомнила тот период совершенно по-другому. Я помню, что были неудачи, но я верила в команду и в Вову и, как и в две предыдущие беременности, прекрасно себя чувствовала. Я вообще стараюсь всегда придерживаться позитивного настроя и не обращать внимания на трудности, а тем более не тратить время на чтение слухов, сплетен и «Твиттера». И ещё: я неисправимый оптимист.



— Когда «Сент-Луис» начал выигрывать и подниматься с последнего места, действительно появилась реальная надежда или это просто красивая история?

— У меня надежда была всегда. Это спорт, и истории многих клубов показывают, что, даже занимая последние места в определённые периоды сезона, можно собраться и выиграть кубок. И я почему-то была уверена, что это как раз наш случай (улыбается). Ещё в январе на одной из игр мы с Алексеем Дементьевым (известный хоккейный агент и друг семьи Тарасенко. – Прим. «Чемпионата») всерьёз обсуждали, что хоккеисты «Сент-Луиса» ещё станут чемпионами в этом сезоне. А январь был далеко не лучшим временем для команды. Тем не менее мы просто были уверены, что у ребят есть все шансы и они обязательно покажут, на что способны. Так оно и вышло.



— Уже привыкли к тому, что мужа бьют на площадке, что он может получить травму? Или волнуетесь каждый раз, как в первый?

— Вначале я, честно говоря, больше переживала из-за таких столкновений на льду. Но теперь я просто гораздо лучше понимаю физические возможности Вовы. Он реально крепкий парень с прекрасной подготовкой, до травмы регулярно занимался боксом. Так что переживать за него не стоит, у меня нет никаких сомнений, что Вова справится с абсолютно любой ситуацией.

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«Вова очень ответственно подходит к восстановлению от своей травмы»

— Как вообще ваша семья переживает это непростое коронавирусное время?

— Конечно, волнение не убрать никуда. Мы переживаем за ситуацию в целом, за бизнес, за людей в группе риска, за своих родных в России, за старшее поколение. Но, честно говоря, если бы не эти переживания, я могла бы сказать, что наш образ жизни на слишком сильно изменился. Мы и до коронавируса предпочитали проводить время вместе дома, только раньше это удавалось не так часто из-за плотного графика команды. Так что сейчас используем эту возможность по максимуму и с удовольствием. Но, конечно, нам всем не хватает хоккея.



— Как относитесь к победе Джо Байдена на президентских выборах в США и обвинениям республиканцев в том, что выборы были нечестными?

— Я придерживаюсь позиции, что религия и политика – это не лучшие темы для обсуждения. У меня, конечно, есть мнение по этому вопросу, но, наверное, будет лучше, если я оставлю его при себе.



— Вы не планировали в этом году приезжать в Россию? Решили остаться в США?

— У нас действительно не было таких планов. Причём это даже не связано с коронавирусом. Дело в том, что Вова очень ответственно подходит к восстановлению от своей травмы, и в этом году лечение стало самым важным пунктом в его графике. Все остальные дела — отпуска, поездки в Россию и прочее — мы перенесли бы в любом случае, чтобы не прерывать его реабилитацию.



— Модельный бизнес для вас позади, сейчас это просто хобби?

— Профессионально я работала моделью с 13 лет и до рождения первого ребёнка. Когда появился Марк, я поняла, что не готова совмещать материнство с жёстким графиком съёмок и перелётов. С тех пор принимаю участие в проектах как модель только ради удовольствия.

«Бо — безумно умная собака, настоящий боевой пёс»

— Вы часто выкладываете видео в «Инстаграме», где показано ваше активное занятие спортом. Регулярно поддерживаете себя в форме?

— Да, вот уже много лет я занимаюсь спортом регулярно. Когда муж спортсмен, выбора как-то не остаётся (улыбается). В последнее время я, правда, стараюсь менять подход к тренировкам, потому что когда много лет повторяешь одно и то же, это так или иначе начинает надоедать. В этом году я сосредоточилась на функциональном тренинге и направлениях, которые делают тело не только визуально красивым, но и гибким и сильным. И вот с pole-dance (танец на шесте. – Прим. «Чемпионата») в этом смысле мало что может сравниться.



Кстати, коронавирус лично для меня открыл новые возможности для занятий спортом. Именно в пандемию я возобновила занятия со своим первым преподавателем pole-dance из Новосибирска. Раньше я думала, что если уж она переехала в Лос-Анджелес, а я в Сент-Луис, то больше тренировать она меня не сможет. Оказалось, сможет, а локация не проблема, когда есть интернет.

— Это точно!

— Вообще, кто бы мог подумать, что у нас столько возможностей и что мы осознаём и начнём их использовать именно в карантин. Можно онлайн практиковать йогу с людьми, которые находятся в другой части света, можно учить английский с лучшими учителями и носителями языка, можно осваивать новые хобби и профессии, не выходя из дома. Можно всё, было бы желание!



— Какие у вашей семьи планы на Новый год и Рождество?

— Мы обожаем Рождество, и даже если бы не случилась ситуация с коронавирусом, мы бы всё равно обязательно отмечали его дома все вместе. Вова уже привык к роли Санты. С каждым годом и с каждым следующим ребёнком она у него получается всё лучше.



— Вы завели забавную собаку с необычными ушами. Что за порода, чья это была идея? Как зовут, если не секрет? Ваши дети, наверное, в восторге?

— Идея завести собаку появилась давно, инициатором был Марк. Он просил собаку лет с пяти. И мы вроде бы тоже были не против, но меня все пугали, что завести собаку всё равно что завести ещё одного ребенка. Тем более что я хотела именно такую серьёзную собаку с сильным характером. Решились мы в итоге как обычно спонтанно. Так у нас появился Бо. Имя, кстати, ему дали до нас, но поскольку для детей оно подошло идеально, выбирать другое мы не стали.

— Собака и правда очень красивая.

— Это немецкая овчарка. Безумно умная собака, настоящий боевой пёс, защитник и при этом прекрасно относится к детям. А уж дети готовы играть с ним с утра до вечера. Но у Бо плотное расписание, ведь он занимается с тренером три раза в неделю. В общем, о собаке могу говорить бесконечно, ни разу не пожалела, что она появилась у нас, и советую всем. Радости и позитива приносит столько, что и правда можно сравнить с ещё одним ребёнком.