Скандальный перелёт на МЧМ. Сборные не влезали в самолёт — зачем было так экономить?

Молодёжный чемпионат мира по хоккею ещё не начался, а турнир уже начали сопровождать скандалы. И если вирус, проникший в «пузырь» канадской сборной, массовое заболевание у шведов и непотребное поведение лидера словаков Максима Чайковски в двусторонке можно считать относительно мелкими неприятностями, то перелёт европейских команд в Эдмонтон обернулся настоящим скандалом для Международной федерации хоккея. Что же будет дальше?
Останемся в Гренландии
Изначально было запланировано, что сборные России, Финляндии и Швеции полетят в Канаду на одном чартерном самолёте из Хельсинки — это соответствовало всем нормам безопасности, а сразу после прилёта все команды должны отправиться в «пузырь» и сесть на четырёхдневный карантин. На бумаге всё выглядело разумно, но как только три сборных собрались в международном аэропорту в столице Финляндии, начались проблемы. Выяснилось, что команды и представители телекомпаний-вещателей, которые должны были лететь на этом же борту, просто не помещаются в самолёт.
Для перелёта Международная федерация хоккея почему-то заключила договор с малоизвестной польской чартерной авиакомпанией Enterair, которая предоставила для рейса самый популярный среднемагистральный самолёт «Боинг 737-800». Этот выбор уже должен был вызвать подозрение у всех менеджеров и логистов, к тому же маршрут, по которому этот чартер должен был лететь в Эдмонтон, оказался удивительным. На пути этого чартера было запланировано аж две (!) остановки, и если первый промежуточный пункт в Рейкьявике ещё можно объяснить дозаправкой, то зачем понадобилась вторая посадка в экзотическом местечке Кангерлуссуак в Гренландии, понять трудно.
Так или иначе, но достаточно быстро выяснилось, что три сборных не вмещаются в самолёт — вернее, не влезает объёмный хоккейный багаж. Сотрудники авиакомпании не придумали ничего лучше, как складывать баулы прямо в проходе в пассажирском салоне, но тут уже возмутились представители команд, заявив, что «на чемоданах» они не поедут.
«В какой-то момент в салон начали складывать баулы, хоккейное оборудование и другой багаж. Тогда мы организовали совещание с представителями сборных России и Швеции. Совместно было принято решение отказаться лететь на таком самолёте. Это вопрос безопасности и нарушение авиационных правил», — сказал генеральный менеджер сборной Финляндии Киммо Ойкаринен, а пресса этой страны тут же разразилась свойственными ей громкими заголовками.
«Поездка на МЧМ превратилась в фарс! В самолёт не помещаются люди и багаж. Стоило ли так экономить?», — с такими словами обратилась к читателям газета Iltalehti.
«Если он знал об этом два месяца назад, то почему ничего не сказал?»
Критические стрелы были направлены в адрес ИИХФ, представители которой не смогли нормально организовать достаточно несложный перелёт, не подумав о вместимости воздушного судна.
«Это было предсказуемо! Я два месяца назад говорил организаторам, что места для всех просто не хватит, потому что количество багажа уже тогда было точно подсчитано. Два последних дня я отчаянно пытался что-то изменить, разбирался с этим вопросом, но безуспешно. Теперь мы ждём грузовой самолёт, чтобы загрузить багаж в него», — гневно говорил всё тот же Ойкаринен.
Финский вице-президент ИИХФ Калерво Куммола огрызнулся на такой выпад, но получилось как-то неубедительно.
«Если он знал об этом два месяца назад, то почему ничего мне не сказал? Всё было легко исправить. Я не знаю, с кем Ойкаринен контактировал. Все наши организаторы уже давно находятся в Эдмонтоне и ждут приезда команд», — сказал Куммола, который, очевидно, совсем не был в курсе проблемы. К слову, именно Куммола — один из главных противников проведения взрослого ЧМ в Минске и представитель крайней антироссийской позиции. Почему он сам не знал о возможных проблемах с перелётом два месяца назад, Куммола умолчал.
Все три сборных коротали время в аэропорту, а финны пытались быстро договориться с авиакомпанией Finnair, стремясь отказаться от услуг оконфузившихся поляков. «Мы были на карантине в Финляндии, будем на карантине в Канаде. А теперь все наши вещи везут как попало, всё лежит и хранится неизвестно как. Я бы хотел, чтобы команды и игроков уважали, потому что мы стремимся как можно лучше подготовиться к турниру. В этом мы едины в своих позициях вместе со сборными России и Швеции. Никто не просит никаких чудес, но нужны просто достойные условия перелёта», — возмутился главный тренер финской команды Антти Пеннанен.
В итоге, вылет всех трёх команд оказался задержан более, чем на четыре часа. Часть багажа будет доставлена в Канаду грузовым самолётом, и этот ход также вызывает некоторые вопросы. Багаж при таком альтернативном варианте транспортировки также должен быть обработан антисептиками и пройти «карантин», поскольку существует пусть и небольшой, но всё же риск завезти заразу внутрь «пузыря» вместе с хоккейным скарбом.
«Приятно видеть, как три главных соперника делают что-то вместе, пусть для этого и пришлось торчать в аэропорту больше положенного», — отметил пресс-атташе сборной Швеции Линус Хьюгоссон.
А самое удивительное заключается в том, что те же самые проблемы с вместимостью самолёта возникли у трёх других сборных — Чехии, Словакии и Австрии, которые пытались загрузиться на аналогичный чартерный рейс в Вене.
Пожалуй, единственными, кто в этой ситуации не ныл и стоически перенёс все приключения, были россияне. Во время дозаправки в Исландии наши парни веселели себя и соперника, хором исполняя песню группы «Ленинград»
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