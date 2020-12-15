Агенты и зарплаты всех российских хоккеистов НХЛ. Полная информация

Рассказываем, сколько зарабатывают звёзды мирового хоккея и кто выбивает им гонорары.

Пока весь хоккейный мир с нетерпением ждёт старта нового сезона Национальной лиги, мы решили рассказать о заработках российских хоккеистов НХЛ (всех, у кого есть действующие соглашения в Северной Америке, пусть некоторые игроки нынче и находятся в аренде в клубах КХЛ). Кроме того, разговор пойдёт о тех, кто представляет интересы россиян за океаном и выбивает им жирные контракты. Проще говоря, о хоккейных агентах.

Без агента

н. Александр Овечкин («Вашингтон»), 35 лет. Зарплата в сезоне-2020/2021: $ 9,5 млн, общая сумма контракта: $ 124 млн за 12 лет, до 2021 года.

Звёздный капитан «Вашингтона» Александр Овечкин – один из немногих игроков НХЛ, который не пользуется услугами агента. Все свои вопросы, как и его партнёр по «Кэпиталз» Никлас Бекстрём, Ови решает сам. Разумеется, к определённой помощи юристов он прибегает, но в остальном лично договаривается о контракте и обсуждает сумму.

Дэн Мильштейн, Gold Star Sports Management Group

Чьи интересы представляет

н. Никита Кучеров («Тампа»), 27 лет. Зарплата в сезоне-2020/2021: $ 9,5 млн, общая сумма контракта: $ 76 млн за 8 лет, до 2027 года;

в. Андрей Василевский («Тампа»), 26 лет. Зарплата в сезоне-2020/2021: $ 9,5 млн, общая сумма контракта: $ 76 млн за 8 лет, до 2028 года;

з. Никита Зайцев («Оттава»), 29 лет. Зарплата в сезоне-2020/2021: $ 4,5 млн, общая сумма контракта: $ 31,5 млн за 7 лет, до 2024 года;

з. Никита Задоров («Чикаго»), 25 лет. Зарплата в сезоне-2020/2021: $ 3,2 млн, общая сумма контракта: $ 3,2 млн за 1 год, до 2021 года;

з. Владислав Гавриков («Коламбус»), 25 лет. Зарплата в сезоне-2020/2021: $ 2,8 млн, общая сумма контракта: $ 8,4 млн за 3 года, до 2023 года;

н. Владислав Наместников («Детройт»), 28 лет. Зарплата в сезоне-2020/2021: $ 2 млн, общая сумма контракта: $ 4 млн за 2 года, до 2022 года;

в. Илья Сорокин («Айлендерс»), 25 лет. Зарплата в сезоне-2020/2021: $ 2 млн, общая сумма контракта: $ 2 млн за 1 год, до 2021 года;

н. Илья Михеев («Торонто»), 26 лет. Зарплата в сезоне-2020/2021: $ 1,6 млн, общая сумма контракта: $ 3,29 млн за 2 года, до 2022 года;

н. Иван Барбашёв («Сент-Луис»), 24 года. Зарплата в сезоне-2020/2021: $ 1,5 млн, общая сумма контракта: $ 2,95 млн за 2 года, до 2021 года;

н. Михаил Григоренко («Коламбус»), 26 лет. Зарплата в сезоне-2020/2021: $ 1,2 млн, общая сумма контракта: $ 1,2 млн за 1 год, до 2021 года;

н. Александр Волков («Тампа»), 23 года. Зарплата в сезоне-2020/2021: $ 700 тыс., общая сумма контракта: $ 700 тыс. за 1 год, до 2021 года;

н. Александр Барабанов («Торонто»), 26 лет. Зарплата в сезоне-2020/2021: $ 925 тыс., общая сумма контракта: $ 925 тыс. за 1 год, до 2021 года;

н. Егор Коршков («Торонто»), 24 года. Зарплата в сезоне-2020/2021: $ 925 тыс., общая сумма контракта: $ 1,85 млн за 2 года, до 2021 года;

в. Алексей Мельничук («Сан-Хосе»), 22 года. Зарплата в сезоне-2020/2021: $ 925 тыс., общая сумма контракта: $ 1,85 млн за 2 года, до 2022 года;

з. Артём Зуб («Оттава»), 25 лет. Зарплата в сезоне-2020/2021: $ 925 тыс., общая сумма контракта: $ 925 тыс. за 1 год, до 2021 года;

з. Александр Романов («Монреаль»), 20 лет. Зарплата в сезоне-2020/2021: $ 894 тыс., общая сумма контракта: $ 2,7 млн за 3 года, до 2022 года;

н. Андрей Алтыбармакян («Чикаго»), 22 года. Зарплата в сезоне-2020/2021: $ 817,5 тыс., общая сумма контракта: $ 1,6 млн за 2 года, до 2022 года;

н. Василий Пономарёв («Каролина»), 18 лет. Зарплата в сезоне-2020/2021: $ 813 тыс., общая сумма контракта: $ 2,5 млн за 3 года, до 2023 года;

з. Артемий Князев («Сан-Хосе»), 19 лет. Зарплата в сезоне-2020/2021: $ 809 тыс., общая сумма контракта: $ 2,5 за 3 года, до 2023 года;

з. Николай Кныжов («Сан-Хосе»), 22 года. Зарплата в сезоне-2020/2021: $ 797 тыс., общая сумма контракта: $ 2,4 млн за 3 года, до 2022 года;

в. Василий Демченко («Монреаль»), 26 лет. Зарплата в сезоне-2020/2021: $ 792 тыс., общая сумма контракта: $ 792 тыс. за 1 год, до 2021 года;

н. Дмитрий Завгородний («Калгари»), 20 лет. Зарплата в сезоне-2020/2021: $ 787 тыс., общая сумма контракта: $ 2,4 млн за 3 года, до 2023 года;

в. Михаил Бердин («Виннипег»), 22 года. Зарплата в сезоне-2020/2021: $ 758 тыс., общая сумма контракта: $ 2,3 млн за 3 года, до 2021 года;

н. Семён Дер-Аргучинцев («Торонто»), 20 лет. Зарплата в сезоне-2020/2021: $ 757 тыс., общая сумма контракта: $ 2,3 млн за 3 года, до 2023 года;

н. Алексей Липанов («Тампа»), 21 год. Зарплата в сезоне-2020/2021: $ 747 тыс., общая сумма контракта: $ 2,3 млн за три года, до 2022 года;

з. Ринат Валиев, 25 лет – без контракта.

Общая сумма контрактов россиян на сезон-2020/2021: $ 50,2 млн

Общая сумма контрактов россиян за все сезоны: $ 357,5 млн

Дэн Мильштейн является самым весомым хоккейным агентом на рынке НХЛ из тех, кто работает с российскими хоккеистами. Причём в клиентах у Дэна как опытные, так и молодые игроки. Среди топ-клиентов Мильштейна можно выделить новоиспечённых обладателей Кубка Стэнли Никиту Кучерова и Андрея Василевского из «Тампы», защитников Никиту Задорова и Никиту Зайцева, форварда Влада Наместникова и других. В нынешнее межсезонье агент уже сделал новые контракты для Ильи Михеева, Влада Гаврикова, Влада Наместникова, Никиты Задорова. Кроме того, с Мильштейном работают защитник Даниил Чайка и форвард Родион Амиров. Оба пока выступают в КХЛ, но в будущем им пророчат звёздную карьеру в Северной Америке. Каждый год Мильштейн выставляет на драфт НХЛ около десяти россиян.

«Кучеров играл на уколах, в плей-офф у него было три травмы». Путь «Тампы» к Кубку Стэнли Агент Дэн Мильштейн – о триумфе «молний» в НХЛ и вкладе Кучерова, Василевского и Волкова в итоговый успех клуба.

Марк Гандлер и Тодд Даймонд, International Sports Advisors Co.

Чьи интересы представляют

з. Иван Проворов («Филадельфия»), 23 года. Зарплата в сезоне-2020/2021: $ 6,75 млн, общая сумма контракта: $ 40,5 млн за 6 лет, до 2025 года;

з. Дмитрий Орлов («Вашингтон»), 29 лет. Зарплата в сезоне-2020/2021: $ 5,1 млн, общая сумма контракта: $ 30,6 млн за 6 лет, до 2023 года;

з. Михаил Сергачёв («Тампа»), 22 года. Зарплата в сезоне-2020/2021: $ 4,8 млн, общая сумма контракта: $ 14,4 млн за 3 года, до 2023 года;

н. Артём Анисимов («Оттава»), 32 года. Зарплата в сезоне-2020/2021: $ 4,55 млн, общая сумма контракта: $ 22,75 млн за 5 лет, до 2021 года;

н. Павел Бучневич («Рейнджерс»), 25 лет. Зарплата в сезоне-2020/2021: $ 3,25 млн, общая сумма контракта: $ 6,5 млн за 2 года, до 2021 года;

н. Денис Гурьянов («Даллас»), 23 года. Зарплата в сезоне-2020/2021: $ 2,55 млн, общая сумма контракта: $ 5,1 млн за 2 года, до 2022 года;

н. Валерий Ничушкин («Колорадо»), 25 лет. Зарплата в сезоне-2020/2021: $ 2,5 млн, общая сумма контракта: $ 5 млн за 2 года, до 2022 года;

н. Андрей Свечников («Каролина»), 20 лет. Зарплата в сезоне-2020/2021: $ 925 тыс., общая сумма контракта: $ 2,8 млн за 3 года, до 2021 года;

н. Герман Рубцов («Филадельфия»), 22 года. Зарплата в сезоне-2020/2021: $ 894 тыс., общая сумма контракта: $ 2,7 млн за 3 года, до 2021 года;

н. Евгений Свечников («Детройт»), 24 года. Зарплата в сезоне-2020/2021: $ 874 тыс., общая сумма контракта: $ 874 тыс. за 1 год, до 2021 года;

з. Никита Охотюк («Нью-Джерси»), 20 лет. Зарплата в сезоне-2020/2021: $ 795 тыс., общая сумма контракта: $ 2,4 млн за 3 года, до 2023 года;

н. Иван Чехович («Сан-Хосе»), 21 год. Зарплата в сезоне-2020/2021: $ 777 тыс., общая сумма контракта: $ 2,4 млн за 3 года, до 2022 года;

н. Дмитрий Соколов («Миннесота»), 22 года. Зарплата в сезоне-2020/2021: $ 765 тыс., общая сумма контракта: $ 2,3 млн за 3 года, до 2021 года;

н. Виталий Абрамов («Оттава»), 22 года. Зарплата в сезоне-2020/2021: $ 731 тыс., общая сумма контракта: $ 2,2 млн за 3 года, до 2021 года.

Общая сумма контрактов россиян на сезон-2020/2021: $ 35,3 млн

Общая сумма контрактов россиян за все сезоны: $ 140,6 млн

Марк Гандлер – старожил агентского хоккейного цеха, работавший ещё с Алексеем Яшиным, Дарюсом Каспарайтисом, Андреем Николишиным и другими известными бывшими хоккеистами. В своё время Гандлер практически полностью контролировал московское «Динамо» (например, он увозил в Америку Королёва и Карповцева). Сейчас главными клиентами Гандлера являются Иван Проворов, Дмитрий Орлов и Михаил Сергачёв. Этот хоккейный агент известен своей любовью увозить за океан молодых, порой ещё не готовых для игры в Северной Америке ребят. Например, недавно он едва не увёз 16-летнего Ивана Мирошниченко. Русскоговорящий Гандлер и его партнёр Тодд Даймонд тоже специализируются по большей части на российских хоккеистах. Но есть в клиентах агентства и иностранцы. Например, братья Гранлунд, один из которых (Маркус) выступает в КХЛ за «Салават Юлаев».

Иван Проворов Фото: Chase Agnello-Dean/Getty Images

Пол Теофанос, Paul Theofanous/TMI, LLC.

Чьи интересы представляет

н. Артемий Панарин («Рейнджерс»), 29 лет. Зарплата в сезоне-2020/2021: $ 11,65 млн, общая сумма контракта: $ 81,5 млн за 7 лет, до 2026 года;

в. Сергей Бобровский («Флорида»), 32 года. Зарплата в сезоне-2020/2021: $ 10 млн, общая сумма контракта: $ 70 млн за 7 лет, до 2026 года;

в. Семён Варламов («Айлендерс»), 32 года. Зарплата в сезоне-2020/2021: $ 5 млн, общая сумма контракта: $ 20 млн за 4 года, до 2023 года;

н. Кирилл Капризов («Миннесота»), 23 года. Зарплата в сезоне-2020/2021: $ 925 тыс., общая сумма контракта: $ 1,85 млн за 2 года, до 2021 года;

н. Виталий Кравцов («Рейнджерс»), 20 лет. Зарплата в сезоне-2020/2021: $ 925 тыс., общая сумма контракта: $ 2,8 млн за 3 года, до 2022 года;

н. Михаил Мальцев («Нью-Джерси»), 22 года. Зарплата в сезоне-2020/2021: $ 809 тыс., общая сумма контракта: $ 2,4 млн за 3 года, до 2022 года;

н. Павел Шэн («Бостон»), 21 год. Зарплата в сезоне-2020/2021: $ 809 тыс., общая сумма контракта: $ 2,4 млн за 3 года, до 2022 года;

н. Владислав Котков («Сан-Хосе»), 20 лет. Зарплата в сезоне-2020/2021: $ 770 тыс., общая сумма контракта: $ 2,3 млн за 3 года, до 2023 года;

з. Никита Нестеров («Калгари»), 27 лет. Зарплата в сезоне-2020/2021: $ 700 тыс., общая сумма контракта: $ 700 тыс. за 1 год, до 2021 года.

Общая сумма контрактов россиян на сезон-2020/2021: $ 31,6 млн

Общая сумма контрактов россиян за все сезоны: $ 183,95 млн

Давно работает на рынке хоккейных агентов и Пол Теофанос. Например, именно он представлял интересы первого русского тафгая в НХЛ Андрея Назарова. Теофанос нелюдим, редко появляется в прессе, стараясь избегать лишних контактов. Среди топовых клиентов у американца греческого происхождения стоит отметить Артемия Панарина, Сергея Бобровского и Семёна Варламова. Именно Теофанос выбил для Панарина гигантский контракт с «Рейнджерс», по результатам которого Артемий стал самым высокооплачиваемым российским хоккеистом. Хороший контракт и у Сергея Бобровского во «Флориде», но в следующем сезоне голкиперу нужно серьёзно прибавлять в своей игре.

Если внимательно посмотреть, то по контрактам россиян конкретно на следующий сезон Гандлер немного обходит Теофаноса, однако по общей сумме контрактов Пол впереди благодаря огромным долгосрочным соглашениям Панарина с Бобровским и крупному соглашению Варламова. Впрочем, Марку через сезон делать контракт Андрею Свечникову. Сумма там будет явно приличная.

Сергей Бобровский Фото: Chase Agnello-Dean/Getty Images

Максим Моливер, Moliver Sports Management

Чьи интересы представляет

н. Евгений Кузнецов («Вашингтон»), 28 лет. Зарплата в сезоне-2020/2021: $ 7,8 млн, общая сумма контракта: $ 62,4 млн за 8 лет, до 2025 года;

н. Александр Радулов («Даллас»), 34 года. Зарплата в сезоне-2020/2021: $ 6,25 млн, общая сумма контракта: $ 31,25 млн за 5 лет, до 2022 года;

н. Евгений Дадонов («Оттава»), 31 год. Зарплата в сезоне-2020/2021: $ 5 млн, общая сумма контракта: $ 15 млн за 3 года, до 2023 года;

з. Егор Рыков («Рейнджерс»), 23 года. Зарплата в сезоне-2020/2021: $ 925 тыс., общая сумма контракта: $ 1,85 млн за 2 года, до 2021 года;

в. Игорь Шестёркин («Рейнджерс»), 24 года. Зарплата в сезоне-2020/2021: $ 925 тыс., общая сумма контракта: $ 1,85 за 2 года, до 2021 года.

Общая сумма контрактов россиян на сезон-2020/2021: $ 20,9 млн

Общая сумма контрактов россиян за все сезоны: $ 112,35 млн

У Максима Моливера не так много клиентов, но когда ты представляешь интересы Евгения Кузнецова и Александра Радулова, то этого вполне достаточно. Солидное соглашение с «Оттавой» подписал и форвард Евгений Дадонов. Совсем скоро переподписывать контракт Игорю Шестёркину. Учитывая, что Хенрик Лундквист покинул «Рейнджерс», в Нью-Йорке будет дуэт российских голкиперов Шестёркин – Георгиев.

Джей Пи Бэрри, CAA Sports LLC

Чьи интересы представляет

н. Евгений Малкин («Питтсбург»), 34 года. Зарплата в сезоне-2020/2021: $ 9,5 млн, общая сумма контракта: $ 76 млн за 8 лет, до 2022 года;

н. Никита Гусев («Нью-Джерси»), 28 лет. Зарплата в сезоне-2020/2021: $ 4,5 млн, общая сумма контракта: $ 9 млн за 2 года, до 2021 года;

н. Клим Костин («Сент-Луис»), 21 год. Зарплата в сезоне-2020/2021: $ 863 тыс., общая сумма контракта: $ 4,4 млн за 5 лет, до 2022 года.

н. Илья Ковальчук, 37 лет – без контракта.

Общая сумма контрактов россиян на сезон-2020/2021: $ 14,863 млн

Общая сумма контрактов россиян за все сезоны: $ 89,4 млн

Оставит ли влиятельный агент Джей Пи Бэрри форварда Илью Ковальчука в НХЛ? Большой вопрос, так как россиянин вполне может продолжить карьеру в России. Другой российский форвард – Евгений Малкин – является самым дорогостоящим и главным клиентом этого агента из компании CAA.

НХЛ или Россия? Где продолжат карьеру звёздные Ковальчук и Войнов Слухов много, но конкретики до сих пор нет. Разбираемся в ситуации.

Майк Льюит, Octagon Athlete Representation

Чьи интересы представляет

н. Владимир Тарасенко («Сент-Луис»), 29 лет. Зарплата в сезоне-2020/2021: $ 7,5 млн, общая сумма контракта: $ 60 млн за 8 лет, до 2023 года;

в. Александр Георгиев («Рейнджерс»), 24 года. Зарплата в сезоне-2020/2021: $ 2,4 млн, общая сумма контракта: $ 4,8 млн за 2 года, до 2022 года;

н. Алексей Торопченко («Сент-Луис»), 21 год. Зарплата в сезоне-2020/2021: $ 775 тыс., общая сумма контракта: $ 2,3 млн за 3 года, до 2022 года.

Общая сумма контрактов россиян на сезон-2020/2021: $ 10,7 млн

Общая сумма контрактов россиян за все сезоны: $ 67,1 млн

Майк Льюит – глава крупной агентской компании «Октагон». Его главный клиент – российский форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко, чьё соглашение с «блюзменами» будет действовать ещё три сезона. Льюит работает в паре с российским агентом Алексеем Дементьевым.

Владимир Тарасенко Фото: Bruce Bennett/Getty Images

«Вова никогда не переносит проблемы в хоккее на семью». Интервью с женой Тарасенко Яна Тарасенко откровенно рассказала о семейной жизни со звёздным форвардом «Сент-Луиса».

Крэйг Остер, Newport Sports Management Inc.

Чьи интересы представляет

з. Илья Любушкин («Аризона»), 26 лет. Зарплата в сезоне-2020/2021: $ 1 млн, общая сумма контракта: $ 1 млн за 1 год, до 2021 года;

н. Данил Юртайкин («Сан-Хосе»), 23 года. Зарплата в сезоне-2020/2021: $ 925 тыс., общая сумма контракта: $ 1,85 млн за 2 года, до 2021 года;

в. Иван Просветов («Аризона»), 21 год. Зарплата в сезоне-2020/2021: $ 809 тыс., общая сумма контракта: $ 2,4 млн за 3 года, до 2022 года.

У Крэйга Остера, представителя крупной североамериканской агентской компании «Ньюпорт», не так много россиян. Двое из них – защитник Любушкин и вратарь Просветов – являются хоккеистами из системы «Аризоны». Самым дорогим клиентом Остера стал шведский защитник «Сан-Хосе» Эрик Карлссон с контрактом в $ 92 млн за 8 лет.

Патрик Моррис, Newport Sports Management Inc.

Чьи интересы представляет

н. Никита Александров («Сент-Луис»), 20 лет. Зарплата в сезоне-2020/2021: $ 831 тыс., общая сумма контракта: $ 2,5 млн за 3 года, до 2023 года;

н. Александр Хованов («Миннесота»), 20 лет. Зарплата в сезоне-2020/2021: $ 812 тыс., общая сумма контракта: $ 2,4 млн за 3 года, до 2023 года;

з. Дмитрий Саморуков («Эдмонтон»), 21 год. Зарплата в сезоне-2020/2021: $ 619 тыс., общая сумма контракта: $ 2,5 млн за 3 года, до 2022 года.

Патрик Моррис – довольно крупный агент, партнёр Крэйга Остера по «Ньюпорту». Однако из россиян у Морриса всего три человека, да и те молодые Александров, Хованов и Саморуков. Игроки, на контракте которых большого процента не сколотить.

Дон Мин, Newport Sports Management Inc.

Чьи интересы представляет

в. Илья Самсонов («Вашингтон»), 23 года. Зарплата в сезоне-2020/2021: $ 925 тыс., общая сумма контракта: $ 2,8 млн за 3 года, до 2021 года;

з. Александр Алексеев («Вашингтон»), 21 год. Зарплата в сезоне-2020/2021: $ 863 тыс., общая сумма контракта: $ 4,4 млн за 5 лет, до 2023 года.

Ещё один представитель «Ньюпорта» в нашем списке, работающий с вратарём «Вашингтона» Ильёй Самсоновым и защитником «столичных» Александром Алексеевым. Мин очень давно занимается агентским бизнесом, а его самым прибыльным клиентом на сегодняшний день является форвард «Баффало» Джефф Скиннер.

Грегори Ландри, Newport Sports Management Inc.

Чьи интересы представляет

н. Егор Афанасьев («Нэшвилл»), 19 лет. Зарплата в сезоне-2020/2021: $ 817 тыс., общая сумма контракта: $ 2,4 млн за 3 года, до 2023 года.

Очередной представитель «Ньюпорта». За ним закреплён российский форвард из системы «Нэшвилла» Егор Афанасьев.

Кент Хьюз, Quartexx Management

Чьи интересы представляет

в. Антон Худобин («Даллас»), 34 года. Зарплата в сезоне-2020/2021: $ 3,3 млн., общая сумма контракта: $ 10 млн за 3 года, до 2023 года.

У Кента Хьюза всего один россиянин – голкипер «Далласа» Антон Худобин, подписавший новый трёхлетний контракт со «Старз». Кстати, раньше Худобин работал с ныне покойным агентом Гарри Гринстином. Наконец-то Антон получил достойное предложение на рынке ограниченно свободных агентов.

«Говорили, что я лентяй, тунеядец и раздолбай». Откровенное интервью с Худобиным Голкипер Антон Худобин – о переговорах с «Далласом», критике в свой адрес и причинах поражения от «Тампы» в финале Кубка Стэнли.

Джордан Ньюман и Джордж Базос, Edge Sports Management, LLC

Чьи интересы представляют

н. Максим Летунов («Сан-Хосе»), 24 года. Зарплата в сезоне-2020/2021: $ 700 тыс., общая сумма контракта: $ 700 тыс. за 1 год, до 2021 года.

Всего один россиянин в клиентах и у Джордана Ньюмана с Джорджем Базосом. Правда, зарплата у форварда Максима Летунова гораздо скромнее, нежели у голкипера Антона Худобина.

Шуми Бабаев, Shumi Agency

Чьи интересы представляет

н. Кирилл Максимов («Эдмонтон»), 21 год. Зарплата в сезоне-2020/2021: $ 773 тыс., общая сумма контракта: $ 2,3 млн за 3 года, до 2022 года;

н. Яков Тренин («Нэшвилл»), 23 года. Зарплата в сезоне-2020/2021: $ 725 тыс., общая сумма контракта: $ 1,4 млн за 2 года, до 2022 года.

Шуми Бабаев имеет лицензию в КХЛ и относительно недавно получил право на работу в НХЛ, поэтому большими связями за океаном ещё не оброс и солидную клиентскую базу не накопил. Планы у Бабаева большие, а сейчас он представляет интересы в Северной Америке у форвардов Максимова и Тренина.

Роберт Шпаленка, Sport Invest Hockey

Чьи интересы представляет

з. Александр Елесин («Калгари»), 24 года. Зарплата в сезоне-2020/2021: $ 925 тыс., общая сумма контракта: $ 1,8 млн за 2 года, до 2021 года;

в. Артём Загидулин («Калгари»), 25 лет. Зарплата в сезоне-2020/2021: $ 700 тыс., общая сумма контракта: $ 700 тыс. за 1 год, до 2021 года.

Чех Шпаленка тесно сотрудничает с российским агентом Дмитрием Заикиным. Именно Заикин представляет интересы Елесина и Загидулина в КХЛ, а в НХЛ с ними работает один из крупнейших чешских агентов.

Майкл Богдан, SM Sports Management Group

Чьи интересы представляет

з. Дмитрий Куликов («Нью-Джерси»), 30 лет. Зарплата в сезоне-2020/2021: $ 1,1 млн, общая сумма контракта: $ 1,1 млн за 1 год, до 2021 года.

Майкл Богдан – сын Сергея Богдана – русскоговорящий агент, представляющий интересы защитника Дмитрия Куликова, подписавшего контракт с «Нью-Джерси». Других активов у Богдана-младшего в НХЛ нет.

Марк Пурдон, OLP Sports

Чьи интересы представляет

н. Егор Соколов («Оттава»), 20 лет. Зарплата в сезоне-2020/2021: $ 818 тыс., общая сумма контракта: $ 2,4 млн за 3 года, до 2023 года.

Скромный агент, среди активов которого есть форвард из системы «Оттавы» Егор Соколов.