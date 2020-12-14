«У России никаких шансов». Как Кузнецов проучил финна Ватанена за дерзкие слова

В сборной Финляндии смотрели на соперника из России свысока. По крайней мере некоторые её игроки. Капитан финнов Сами Ватанен ещё во время группового раунда дерзко заявил, что против его команды у России нет шансов. «Чемпионат» в преддверии МЧМ-2021 вспоминает памятные моменты прошлых турниров.

«Мы возьмём золото, шведы будут вторыми, а третьими либо канадцы, либо американцы. У России в этом году ничего не выйдет, они ведь из группы с третьего места выходят, значит, попадают в четвертьфинале на нас. А тут уж у России никаких шансов», — говорил финн.

Россия тогда, напомним, проиграла Канаде и Швеции, после чего одержала единственную победу над Норвегией и ещё даже не гарантировала себе выход в четвертьфинал. В общем, по русской традиции, запрягала крайне медленно. Предварительный этап наши завершили мощным разгромом чехов и в четвертьфинале попали на финнов, которые в своей группе выступили более чем уверенно, проиграв только американцам, да и то в овертайме.

Душа молодёжки. Кузнецов ставил на место дерзкого финна и забивал решающие голы Евгений «зажигал» на МЧМ, участвовал в перепалке с Ватаненом, а сейчас является неотъемлемой частью «Вашингтона».

Но если уверенность в своих силах вещь важная и нужная, то самоуверенность часто играет с людьми злую шутку. Тем более когда эту самоуверенность транслирует в раздевалке капитан команды. Ватанен дерзкими словами только раззадорил сборную России, которая к четвертьфиналу уже закончила запрягать и постепенно начала разгоняться.

Первый «привет» Ватанену прилетел в первом периоде, когда Россия открыла счёт. Финский защитник не просто был на льду, когда забивал Юрий Урычев, шайба попала в ворота рикошетом от его клюшки.

Русская «машина» хоть и начала катить, но ещё периодически глохла и проваливалась на ровном месте. У наших ребят шайба в ворота не шла, а у финнов проделывала это с аптекарской точностью – по голу за период. Ватанен тоже отметился – отдал передачу на третий гол Йоонасу Донскому.

За четыре минуты до конца счёт был 3:1, не в пользу России. И тут проснулась душа нашей команды – Евгений Кузнецов, который вытащил этот четвертьфинал практически в одиночку. Сначала сам «с мясом» запихал шайбу за ленточку. Через две минуты продрался сквозь трёх соперников, перед самыми воротами виртуозно «раздев» Ватанена. Сам не смог обыграть Йони Ортио, но оставил подарок на блюдечке с голубой каёмочкой для Максима Кицина. Вот вам, финны, и кузькина мать! Вот тебе, Ватанен, и второй «привет»!

Кузнецов: передайте привет Ватанену! Герой матча с Финляндией Евгений Кузнецов после матча передал привет Ватанену и рассказал, что, после чемпионата мира, сезон для него может быть закончен…

Решающий гол в овертайме забил, конечно, тоже Кузнецов. Хорошо смеётся тот, кто смеётся последним. «Вы не видели, кого из защитников мне удалось обыграть перед тем, как Кицын сравнял счёт? А, того самого Ватанена, который в интервью перед игрой нам шансов не оставил. Вы ему привет при случае передайте. Пусть он наши слова теперь почитает. У нас один Челябинск больше, чем вся их Финляндия. Он же не видел ничего. Вылез откуда-то, чушь какую-то говорит. Пусть играет лучше», — издевательски улыбался герой матча.

Финны уехали из Баффало несолоно хлебавши, а золото, которое Ватанен так уверенно отдавал своей команде, с боем, потом и кровью завоевала Россия, по ходу дела совершив ещё два невероятных камбэка.