Рекорд посещаемости и победы над финнами. История Зимней классики на Кубке Первого канала

Только Кубок Первого канала обрёл традицию – проводить один из матчей сборной России на футбольном стадионе в Санкт-Петербурге, — как планы нового сезона перекроил 2020 год. В этом неснежном, но морозном декабре «Зимней классики» не будет. Надеемся, это временно и в следующем году хоккей снова приедет на Крестовский остров. А пока вместе с Федерацией хоккея России и «Балтикой» вспоминаем, какими были матчи прошедших лет.

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45 дней на организацию первой «Классики»

Удивительно, но первую «Зимнюю классику» в Санкт-Петербурге организовали всего-навсего за 45 дней! Заручились поддержкой финской сборной, получили согласие «Зенита» на использование стадиона. Время было подходящее: футбольный чемпионат в середине декабря как раз уходил на перерыв, и работа закипела.



«Мы давно обсуждали этот вариант с партнёрами. Это большие инвестиции, необходимо было найти спонсоров, посчитать всю экономику. Мы решили не откладывать на следующий год. Могли бы отложить, чтобы собрать ещё больше людей, но нам не дали на это возможности. Поэтому мы всё сделали правильно. За неделю бы не собрали, а за 45 дней было достаточно.

Фото: fhr.ru

Финны сегодня предложили вообще полностью сыграть Кубок Первого канала на «Газпром Арене». Они настолько все были удивлены, потому что мы запустили проект только два месяца назад. Организовать такое мероприятие за такое короткое время – это тоже мировой рекорд», — рассказывал после первой игры Россия – Финляндия первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг.

«Можем и с Канадой сыграть, и 120 тыс. собрать». Ротенберг – о нашем хоккее В будущем хоккей может стать частым гостем на «Газпром Арене».

Закрытая крыша

Крыша «Зенит-Арены» консервируется на зиму, но даже если бы можно было её открыть, в ФХР этого делать не собирались. Опасались непредсказуемой питерской непогоды и беспокоились за здоровье игроков. Но оно, наверное, и к лучшему. Во-первых, можно было не переживать за качество льда, во-вторых, видимость и телекартинка были отличными. И в-третьих, на стадионе была комфортная температура как для игроков, так и для зрителей. Кутаться в шарфы и натягивать пониже шапки было совершенно необязательно.



Так «Зимняя классика» не попала в списки матчей под открытым небом, но главное не это, а впечатления и интерес болельщиков. На игру пришли и много людей, которые нечасто появляются на хоккее.

Фото: fhr.ru

Российский рекорд и две строчки в топ-10 по посещаемости в мире

Финляндия – ближайший хоккейный сосед России, один из лидеров мирового хоккея. К тому же в прошлом финны устраивали свою «Зимнюю классику» в рамках Евротура, соперником тогда была тоже Россия. В 2012 году на олимпийском стадионе в Хельсинки наша сборная одержала победу со счётом 2:0 при температуре "-16" градусов.



«Зимняя классика» в Санкт-Петербурге установила рекорд посещаемости хоккейных матчей в России. Предыдущее достижение было установлено в 1957 году, когда на финал чемпионата мира СССР – Швеция собралось 55 тыс. болельщиков. В 2018 году за игрой с трибун наблюдали 71 381 человек, а в 2019-м цифра была чуть скромнее, но всё равно внушительная – 67 877 человек.

Карнавалу быть! Россия вынесла финнов на глазах у 71 000 зрителей! Команда Ильи Воробьёва выиграла Кубок Первого канала, а на футбольном стадионе в Питере собрался аншлаг.

Если говорить о мировой статистике, то «Классика»-2018 стала пятой в истории по посещаемости, «Классика»-2019 расположилась на 10-й строчке.

Несмотря на опасения относительно того, что с верхних ярусов будет невозможно разглядеть маленькую шайбу и даже игроков, видимость была замечательная. А для удобства в четырёх углах стояли огромные экраны, где крутили трансляцию и повторы. Но самое важное – на арене царила волшебная атмосфера праздника.

Посвящение Тарасову

Кубок Первого канала – это не просто домашний этап Евротура. Он проходит накануне дня рождения отечественного хоккея, который отмечают 22 декабря. А «Зимняя классика»-2018 была посвящена 100-летию со дня рождения легендарного тренера Анатолия Тарасова. В честь двух знаменательных событий матчи на «Зенит-Арене» предваряют красочные ледовые шоу, рассказывающие об истории отечественного хоккея.

Фото: fhr.ru

Каким был хоккей?

В 2018 году сборную России тренировал Илья Воробьёв, и на Кубке Первого канала команда радовала болельщиков яркими победами. Сначала героически спасались с 0:2 (и спаслись) со шведами, затем громили чехов, а на закуску – финнов. «Классика»-2018 стала восклицательным знаком в конце турнира: искромётный хоккей, пять заброшенных шайб, ни одной пропущенной – сборная России уверенно выиграла Кубок Первого канала.

В 2019 году такого же успеха добиться не удалось, хотя одна традиция и была соблюдена – финны снова остались с «баранкой». Турнир сборная России провела очень неровно: начала с поражения от шведов, во втором матче с чехами вела 2:0, но упустила преимущество и вымучила победу только по буллитам.

Фото: fhr.ru

«Зимняя классика» в хоккейном плане на сей раз не сверкала, как новогодняя ёлка. Россия выиграла благодаря дублю Антона Слепышева и «сухарю» Ильи Сорокина, но игра по большей части была сонной и невыразительной. Годом ранее было гораздо веселее, да и Кубок Первого канала тогда остался дома, а в 2019-м достался шведам.

Состав сборной России на Кубок Первого канала. Многие из этих игроков могут поехать на ЧМ! Бурдасов и Сошников получили шанс показать себя на Кубке Первого канала, а Жафяров, Кадейкин и Макеев остались без вызова.

Какой будет сборная в этом году, нам только предстоит узнать. Сейчас её тренирует Валерий Брагин, но на первый этап Евротура ездила молодёжка, так что в Москве состоится дебют Валерия Николаевича во главе национальной команды. Мы же будем верить в её успех.