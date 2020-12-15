Вратарь «Автомобилиста» «наехал» на свою команду. В провале виноваты все, кроме Коваржа!

Обычные хоккейные болельщики много бы отдали за то, чтобы кто-то из их любимой команды по ходу сезона честно высказался о происходящем. Без учтивостей, корпоративной этики и пустых фраз. Но так делать не принято. Любое интервью, разумеется, становится достоянием общественности, каждое слово быстро доходит до руководства, одноклубников или тренеров (даже если они не читают прессу), а интерпретировано оно может быть по-разному. Поэтому спортсмены, имеющие действующий контракт, обычно отделываются общими, дежурными фразами или говорят подчёркнуто поверхностно и позитивно, когда дело доходит до обсуждения ситуации в их команде. И всё это не из-за неуважения к журналистам или болельщикам, а по той причине, что спикеру ещё работать в этом коллективе.

Поэтому такое интервью, как дал Якуб Коварж коллегам из Sport24 – настоящая сенсация, яркий мазок кистью по унылому холсту политкорректности нашего хоккея. Чешский вратарь прямо по ходу сезона высказался честно, прямо и без купюр. Кто-то готов выразить ему респект за откровенность, но мне показалось, что Коварж в этом интервью повёл себя некрасиво. Он как бы самоустранился от проблем «Автомобилиста», назначил виноватыми всех вокруг, заставил себя пожалеть и поставил под сомнение профессионализм коллег. Судите сами.

«Автомобилист» прервал кошмарную серию! Не могли выиграть целый месяц Машина Билла Питерса наконец-то завелась. Помог непредсказуемый отскок от лицевого борта и недонастроенность «Магнитки».

В самом начале интервью Коварж несколькими фразами обесценил всю значимость победы «Автомобилиста» над «Магниткой», а ведь её болельщики екатеринбургской команды ждали месяц. «У «Магнитки» просто не получалось забить, а на первые две шайбы в пустые ворота отдал пас их вратарь. За счет этого мы и вышли вперед — 2:0. Остальные голы мы забили в большинстве. Короче говоря, все четыре шайбы получили в подарок от «Магнитки». Если бы не удача, кто знает, как бы эта игра закончилась», — Коварж признал, что «Автомобилисту» просто повезло. Допустим, так и было, но разве это мнение должно быть публичным? И будет ли оно нормально воспринято партнёрами, которые заставляли «Металлург» ошибаться и работали в большинстве?



Дальше Коварж развенчивает миф о том, что у опытнейшего Павла Дацюка огромный авторитет в хоккейной раздевалке. «Паша — не тот лидер, который при каждом поражении будет вставать и что-то говорить», — сказал Якуб. А затем добавил, что у «Автомобилиста» в принципе нет в команде духовных вожаков. По-моему, это больше тема для разбора полётов за закрытыми дверьми, когда каждый член команды имеет полное право высказаться, в том числе и с резкой критикой моральных качеств одноклубников. Коварж вынес проблему на всеобщее обозрение, но кому теперь, кроме соперников уральского клуба, поможет озвученный факт, что у «Автомобилиста» нет стержня?

Дацюк — главная звезда КХЛ прямо сейчас. В 42 года он продолжает творить на льду Самый титулованный хоккеист лиги набрал мощный ход. Похоже, это только начало.

Затем разговорчивый чех рассуждает о причинах провала. Коварж делает виноватым календарь, волей которого, по мнению Якуба, бдительность «Автомобилиста» в первой четверти регулярки была усыплена слабыми соперниками, а потом сплошным рядом пошли «лучшие клубы лиги». Но это ведь не так! Да, у уральцев были матчи с «Куньлунем» без иностранцев, «Нефтехимиком» и коронавирусным «Салаватом», но это только четыре игры. Помимо них на старте сезона «Автомобилист» обыграл «Трактор» (дважды), «Спартак», «Авангард», «Магнитку», «Барыс» — неужели это тоже команды ВХЛ? К чему это публичное принижение заслуг собственных партнёров, которые делали хоккей «Автомобилиста» одним из самых симпатичных в осенней части регулярки?

Да и тренерам пассаж Коваржа вряд ли понравится. Между строк читается критика подготовительного процесса команды от Билла Питерса, который не смог предупредить функциональную яму «Автомобилиста», не просчитал все риски. Скорее всего, так и есть, но почему же дальновидный Коварж, у которого, в отличие от Питерса, богатый опыт выступлений в КХЛ, не подсказал своему коучу нюансы нашей лиги? Или же, по мнению Коваржа, вратарь команды может лишь срывать покровы в интервью, а в коллективе в его компетенции – молчать в тряпочку и устраняться от проблемы? Всегда думал, что у опытных профессиональных хоккеистов всё наоборот.

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«Дыра в обороне», «никакой дисциплины и физподготовки», «наш уровень намного ниже соперников» — Якуб не стеснялся в выражениях, перечисляя слабые места «Автомобилиста» в нынешнем сезоне. При этом ни разу Коварж не признал, что его игра была далека от идеала и тоже «помогла» уральцам войти в это глубокое пике. Напомню, что Якуб зарабатывает 90 млн. рублей за сезон – это больше всех в «Автомобилисте», да и вообще

третья зарплата во всей КХЛ. Хорошо, он не причисляет себя к лидерам команды в раздевалке, потому что вратарь (спорная позиция), но на льду-то тащить за такие деньги Коварж просто обязан! Но Якуб не только не выручал – он вообще провёл свой худший отрезок за всё время в КХЛ. И вовсе не потому, что у «Автомобилиста» слабая защита – все мы прекрасно видели, сколько «дешёвых» голов запустил чех в нынешнем чемпионате. Но вместо признания собственных ошибок (раз уж пошли такие откровения) Коварж лишь призвал пожалеть себя: «Очень просто все валить на вратаря или какого-то игрока. Если посмотреть на голы, которые мы пропускали за последний месяц… Даже Третьяк бы вспотел, если бы попробовал за нас поиграть».

То, что Коварж выступил так остро и резко, может быть, и неплохо для нынешнего «Автомобилиста». Но риторика чеха вызывает вопросы. В провале команды виноваты все – тренеры, защитники, календарь, но только не он сам. Вот это я прекрасно понял из интервью.

А по-настоящему взбодрить команду, как предполагают некоторые коллеги, такими словами у Коваржа не получится. Не думаю, что в коллективе «Автомобилиста» (теперь сомневаюсь, что он вообще есть), оценят этот эталонный вынос сора из избы и вдруг засовестятся, найдут лидера, закроют все дыры и заиграют так, что чешскому вратарю с самым большим окладом в команде не придётся потеть. Да скорее парни на Коваржа в ответ «наедут», тем более, есть за что! Вот только вряд ли публично.

Думаю, что теперь в руководстве «Автомобилиста» просто обязаны напомнить Якубу очевидные вещи. Про корпоративную этику, про «мы одна команда» и про уважение к партнёрам, которое хотя бы публично надо всё-таки соблюдать. А если ты главная звезда команды, то доказывать это нужно исключительно на льду.