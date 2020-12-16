Ларионов взял на МЧМ хоккеиста, о котором мало знают в России. Кто такой Михаил Абрамов

Признайтесь честно, часто ли вы слышали имя и фамилию Михаила Абрамова до объявления состава молодёжной сборной России на МЧМ? Воспитанник «Спартака» стал одним из четырёх легионеров команды Игоря Ларионова, но кажется, что из всей четвёрки «североамериканцев» в России знают о нём меньше всего. Если о Василии Пономарёве вы могли услышать после золотого для нашей «юниорки» мемориала Глинки или после скандала с несостоявшимся переходом в «Авангард», а Владислава Фирстова и Яна Кузнецова знают, как юниоров, которые выбрали нетипичный путь для развития, уехав в американскую NCAA, то 19-летнего москвича можно, пожалуй, назвать ноунеймом. Кто же такой Михаил Абрамов?

Не самый габаритный центральный нападающий, в своё время перебравшийся из школы «Спартака» в ЦСКА, летом 2018-го оказался перед типичным выбором каждого талантливого российского юниора — остаться развиваться в России и играть в МХЛ или уехать в Северную Америку. В итоге Абрамов решил, что перед драфтом будет полезнее поиграть в Канаде, и был выбран на импорт-драфте CHL «Викториавиллем» из юниорской лиги Квебека.

Фото: Dave Reginek/NHLI via Getty Images

После отъезда за океан на Абрамове, как это иногда бывает, крест не поставили, но вот с поездкой на ЮЧМ нынешний помощник Профессора Владимир Филатов его прокатил, хотя до этого периодически вызывал форварда на товарищеские матчи команды U18. И, если бы Ларионов не взял Абрамова в Эдмонтон, то крупнейшим турниром Михаила за сборную 2001 года рождения так и остался позапрошлый мемориал Глинки, на котором доминировал Василий Подколзин. Но даже не увидев Абрамова на последнем ЮЧМ, «Торонто» не побоялся потратить на Михаила свой четвёртый пик два года назад на драфте. Почему же «Мэйпл Лифс» решили взять очередного русского нападающего?

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Во-первых, Абрамов — роскошный плеймейкер, который прекрасно видит площадку и играет чаще на партнёров, чем на себя. Североамериканские скауты часто хвалят Михаила за скорость принятия решений, а также умение сыграть креативно и нетривиально. Неудивительно, что в «Викторивиалле» Абрамов первый центр, который во многом определяет игру не только звена, но и всей команды. И при всём этом он практически не передерживает шайбу, зная, когда лучше повозиться самому, а когда отдать партнёру. Забавно, но после первого сезона в Квебеке местные специалисты отмечали, что Михаилу даже нужно добавить здорового эгоизма и больше бросать самому. Даже несмотря на то что, когда Абрамов только приехал в Канаду, его бросок ничем особенным не выделялся.



«Он очень напоминает мне Никласа Бэкстрёма на младшем уровне. У него всегда будет больше передач, чем голов. Но ему нужно немного больше доверять своему броску, потому что у него он действительно хорош», — говорил о россиянине тогдашний главный тренер «Викториявилля» Луи Робитайл.

В прошлой регулярке Михаил стал действительно намного больше бросать, чем в своём дебютном сезоне и, судя по всему, качественно прокачал кистевой бросок. Если открыть его прошлогодние хайлайты, то можно увидеть, как здорово он умеет прятать бросок под защитника. Вряд ли кого-то можно удивить историей, что Абрамов во время одной из безголевых серий оставался после тренировок и до изнеможения работал над броском. Но для североамериканцев даже такой банальный момент свидетельствует о трудолюбии хоккеиста.



Во-вторых, у Михаила классное катание. У него нет запредельной скорости, как у условного Мэттью Барзала, но обыгрывает соперников он не за счёт рук, а именно благодаря ловкости, юркости и общей подвижности. При этом Абрамов не «рвёт» ногами, а реально катит и набирает скорость благодаря поставленной технике катания.

Фото: Dave Reginek/NHLI via Getty Images

Прошлый сезон, который в Квебеке не был доигран из-за коронавируса, талантливый центр завершил первым бомбардиром «Викториавилля», а в марте подписал трёхлетний контракт новичка с «Торонто». При этом впервые в расположение «Мэйпл Лифс» Абрамов приезжал ещё в 2019-м, сразу после драфта: попасть в тренинг-кемп не получилось из-за проблем с визой, зато москвич чуть позже сыграл «Торонто» на турнире новичков в Мичигане против «Детройта» и произвёл неплохое впечатление на главного тренера «листьев» Шелдона Кифа. А в этом сезоне Михаил и вовсе был выбран капитаном клуба из Квебека. И это при том, что европейцы становятся капитанами в CHL в исключительных случаях.



Вряд ли сейчас кто-то решится оценивать перспективы 19-летнего центра, не игравшего даже в АХЛ, в команде с невероятно талантливым нападением и сумасшедшей конкуренцией. Но сам Абрамов летом рассказывал, что рад оказаться именно в системе «Торонто» и мечтает когда-нибудь сыграть в звене с Мэттьюсом и Марнером.

Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Летом Ларионов брал Абрамова в Сочи на первый сбор молодёжки, а после успел посмотреть проспекта «Торонто» на Sochi Hockey Open, где воспитанник «Спартака» два раза играл роль первого центра сборной. Назвать его 7 (3+4) очков, набранных в матчах против ступинского «Капитана», одетого в форму «Сочи», и второе место в списке бомбардиров молодёжки показательными язык не поворачивается. Летом Профессор чётко дал всем легионерам понять, что если у них не будет игровой практики, то не будет и шансов на поездку в Эдмонтон. Но благо для Абрамова, юниорская лига Квебека стала единственной в CHL, не побоявшейся начать сезон вовремя, и даже какие-то 9 матчей в «регулярке» позволили Ларионову убедиться в том, что Абрамов действительно достоин попадания в финальный состав в молодёжки и шанса побороться за золото МЧМ.