«Свитов плюнул мне в лицо!» Канадцы дразнили русских на МЧМ, а потом изображали страдания

Россия против Канады, Канада против России. На этом противостоянии выросло не одно поколение игроков, и иногда страсти накаляются настолько сильно, что кто-то переступает черту. «Чемпионат» в преддверии МЧМ-2021 вспоминает памятные моменты прошлых турниров.

«У России никаких шансов». Как Кузнецов проучил финна Ватанена за дерзкие слова Евгений практически в одиночку вытащил четвертьфинал, а затем передал защитнику привет, посоветовав играть получше.

Канадцы начали плеваться, Свитов ответил

Канадцы не могли обыграть Россию на МЧМ с 1997 года, когда выбили нашу команду в полуфинале. На групповом раунде МЧМ-2002 им удалось прервать серию поражений – «кленовые листья» открыли счёт и больше не упускали преимущества в счёте, игра закончилась со счётом 5:2.



Но дело было не только в победе на льду. Канадцы весь матч задирали и провоцировали россиян, не гнушались и совсем подлыми приёмчиками – плевались. Александр Свитов не мог спустить такое на тормозах и плюнул в нападающего Брайана Сатерби.



После игры нападающий Гарт Мюррей продемонстрировал сборной России пять пальцев, а затем два. Всё было понятно без перевода – «Смотрите на табло». Затем канадцы показали себя детьми, которые сами нагадить готовы, а отвечать – не очень. Выйдя к журналистам, Сатерби трясся, как осиновый лист, показывая такие адские душевные муки, что одному из тренеров пришлось увести его успокаивать в раздевалку.



«Я был в шоке, не мог поверить, что это случилось. Не было ни силового, ни удара по клюшке, ничего такого, но после свистка мы подъехали друг к другу. Свитов плюнул мне в лицо. Я отвернулся, а когда посмотрел назад, он уже уехал. Кажется, я сказал что-то судьям, посмотрел на скамейку, но ничего не произошло», — говорил Сатерби.



Главный тренер сборной России Владимир Плющев напомнил, что не его команда начала «войну плевков»: «Соперник был лучше во всём, особенно в плевании на наших игроков. Было много провокаций с обеих сторон».



Канадцы же упирали на то, что были очень злы на Россию после МЧМ-2001. А если точнее, на Илью Ковальчука, который, забивая в пустые ворота сборной, победно потряс в воздухе кулаком. Но то были нормальные эмоции 18-летнего парня, чья команда обыграла на родном льду заклятых соперников. С плевками не сравнить.

Ковальчук забил Канаде, начав радоваться ещё до гола. Дальше сборную ждал провал на МЧМ Единственный раз Илья сыграл за молодёжку в 17 лет. Он дерзко праздновал гол канадцам, а потом поучаствовал в драке со швейцарцами.

Русские чуть не подрались с канадцами в лифте, а затем взяли реванш в финале

Свитов тогда не стал комментировать, а в следующем матче со Швейцарией схватил дисквалификацию на две игры. Наказали и Плющева, как тренера команды-зачинщика. России пришлось выйти на четвертьфинал без одного из своих боевитых лидеров и без тренера, но эти трудности только распалили команду. Если групповой раунд наши провели ни шатко, ни валко, то в плей-офф сначала не оставили мокрого места от американцев, которые прошли весь турнир без поражений, затем вернули должок финнам за поражение в группе, и вышли в финал на старых канадских знакомых.

Битва едва не началась за день до финала. Сборные России и Канады жили в одном отеле и однажды не смогли поделить лифт.



«За день до финала мы едва не подрались с русскими в лифте отеля. Нас было человек 10, мы спускались вниз, русские тоже хотели зайти в лифт. Когда двери закрывались, они раз за разом нажимали кнопку вызова, и двери снова открывались. У одного из наших ребят был пакет со льдом, мы начали кидаться кусочками льда. Они пытались зайти в лифт, мы начали толкаться, потом все успокоились», — вспоминал нападающий Джаред Столл.



К счастью, не подрались, а уже на следующий день Россия отомстила Канаде в полной мере. Уступая 0:2, а затем 1:3, поменяв вратаря, наши ребята устроили штурм канадских ворот и заколотили три шайбы за 10 минут. Канадцы в третьем периоде отыгрались, но капитан Антон Волченков поставил победную точку за три минуты до конца. Россия вернула себе титул чемпионов мира среди молодёжи. И только Сатерби ещё долго не мог забыть вселенскую обиду на Свитова, вспоминая о том случае всякий раз, когда встречался с россиянином в матчах НХЛ.