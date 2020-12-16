«Если сборная собирает игроков, все должны быть на месте». Третьяк ответил Квартальнову

Накануне сборная России по хоккею под руководством Валерия Брагина провела открытую тренировку перед стартом домашнего этапа Евротура. А уже сегодня тренерский и руководящий штаб сборной пообщались с прессой и ответили на многочисленные вопросы журналистов о предстоящем Кубке Первого канала, который пройдёт в Москве с 17 по 20 декабря.

«Де-юре было невозможно заявить Овечкина на Кубок Первого канала»

Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг рассказал, почему на Кубок Первого канала нельзя было заявить Александра Овечкина.



— Насколько принципиально было присутствие игроков «Ак Барса» в составе сборной именно в понедельник?

— Мы все находимся в равных условиях. Тренерский штаб определил начало сборов, значит, тогда они и начинаются. Других ответов быть не может.



— Бердин был кандидатом в сборную, потом его заменили, а потом обменяли из СКА в «Сочи».

— У нас нет такого, что клуб определяет место в сборной. В сборную попадают лучшие игроки независимо от клубной прописки. От того, что Бердин сейчас является игроком «Сочи», ничего не поменялось. Он остаётся кандидатом в сборную.



— Думали о том, чтобы заявить на Кубок Первого канала Овечкина?

— Мы постоянно мониторим ситуацию. На Олимпиаду-2018 было 100 кандидатов, мы со всеми общаемся. Всё в жизни возможно, но в этой ситуации камень преткновения – его страховка и разрешение «Вашингтона». Де-юре это было невозможно.



— В КХЛ мало качественных центров и много иностранных. Наших ребят это не сковывает?

— Конкуренция – двигатель прогресса. В клубах нет дискриминации по национальному признаку, играют лучшие. В то же время обязанность тренеров – делать всё для развития российских игроков.



— Планируете ли вы проводить матч на открытом воздухе в следующем году?

— Планируем организовать этот матч в следующем сезоне. Дай бог, здоровье позволит, победим вирус вместе и проведём матч под открытым небом и установим новый рекорд.

Квартальнов — об отъезде игроков в сборную: они зарплату у нас получают, а не в ФХР

«Есть календарь, если сборная России собирает игроков, все должны быть на месте»

Президент ФХР Владислав Третьяк прокомментировал слова главного тренера «Ак Барса» Дмитрия Квартальнова по поводу слишком раннего вызова в сборную игроков казанцев.

— Ваше мнение о словах Квартальнова, который резко высказался о сроках вызова хоккеистов в сборную?

— У нас есть календарь, подписанный КХЛ и ФХР. Пандемия внесла изменения, матч «Ак Барс» — «Йокерит» был перенесён, он не вписывался в календарь. Игроки, вызванные в сборную, должны играть за сборную. И в советском, и в российском хоккее главная команда – сборная страны. У каждого своё мнение, но дисциплина у всех одна. Если сборная собирает игроков, значит, все должны быть на месте. А то, что кто-то высказал своё мнение, это их личное мнение.



— Думали о том, чтобы заявить на Кубок Первого канала Овечкина?

— Мы не можем рисковать таким именем, он давно не играл, мог получить травму.



— За счёт чего Максим Третьяк достиг такого прогресса, и могут ли его когда-нибудь вызвать в сборную?

— Я рад за него, что он получил шанс в этом году. Мы разбираем все моменты после каждой игры. Он старается, но ещё рано призывать его в сборную, ему надо набраться опыта.



— Планируете ли вы проводить матч на открытом воздухе в следующем году?

— Матчи на открытом воздухе были потрясающими. Я получал такое удовлетворение от матчей в Петербурге, настоящий праздник.

Состав сборной России на Кубок Первого канала. Многие из этих игроков могут поехать на ЧМ! Бурдасов и Сошников получили шанс показать себя на Кубке Первого канала, а Жафяров, Кадейкин и Макеев остались без вызова.

«Есть нехватка таких центров, как Шипачёв. Значит, клубам надо лучше работать»

Главный тренер сборной России Валерий Брагин рассказал, почему не вызвали в команду Дамира Жафярова, и как справляться с дефицитом центрфорвардов.



«Вадим Шипачёв капитан команды, Антон Бурдасов, Рушан Рафиков, Егор Яковлев и Алексей Марченко – ассистенты.



У нас серьёзная скаутская и аналитическая служба, вся информация в руках тренерского штаба. Поэтому мы приглашали игроков не только из СКА, но и из других клубов. Все они соответствуют нашей стратегии, согласно которой мы будем играть.



Кто из голкиперов сыграет в матче со сборной Швеции? В воротах сборной России будет играть Александр Самонов.



Почему не вызвали Дамира Жафярова? Мы никого не списываем, все ведущие хоккеисты лиги являются кандидатами в сборную. На позиции, где играет Жафяров, сыграет другой игрок. Мы следим за всеми кандидатами.

Увы, у нас травмированы Слепышев, Шалунов. Кубок Первого канала – серьёзный проверочный турнир. Он определит группу кандидатов, которая будет готовиться к чемпионату мира. У всех есть шанс попасть. Думаю, что на чемпионат мира поедет команда, составленная из игроков КХЛ.



За Максимом Третьяком мы следим, он получает хорошую игровую практику. Повторюсь, никто не списан со счетов.



Да, есть нехватка таких сильных российских центров, как Вадим Шипачёв. Значит, клубам надо лучше работать, тогда и иностранцев будет меньше на этих позициях, а россиян – больше».