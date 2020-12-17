КХЛ предупредила «Йокерит» о технических поражениях. Большое интервью с Морозовым

Президент КХЛ Алексей Морозов провёл онлайн-встречу с журналистами и ответил на актуальные вопросы – прокомментировал слова главного тренера «Ак Барса» Дмитрия Квартальнова о вызове игроков его команды в сборную, рассказал, какие последствия могут ждать «Йокерит» за недопуск игроков гостей на арену в Хельсинки, планируется ли вакцинация игроков от коронавируса и вернётся ли «Адмирал» в КХЛ в следующем сезоне.

«Ак Барс» знал, что в эти сроки игроков могут вызвать в сборную, но пошёл на перенос»

— Квартальнов высказался по поводу вызова в сборную игрокво «Ак Барса». Какая позиция КХЛ, чтобы таких ситуаций не было в дальнейшем?

— У нас уникальный сезон, матчи переносятся. Календарь согласован с ФХР перед началом сезона, клубы пошли на это и знали, что в эти сроки игроки могут быть вызваны в сборную, но пошли на этот перенос. Евротур – важный этап подготовки к ЧМ. Матч показал, что «Ак Барс» и без сборников провёл хорошую игру и победил. Мы не ставим матчи на эти даты обычно, календарь рассчитан, что все матчи проходят до тех дат, когда игроки должны уехать в сборную.

— Ваша позиция, как президента лиги, нужно ли идти навстречу друг другу?

— Почему эти игроки не играли в матче «Связи поколений» — это вопрос к тренерам сборной. Мы идём друг другу на встречу, но это домашний этап Евротура всегда был важен для нас и для всей страны.

Квартальнов — об отъезде игроков в сборную: они зарплату у нас получают, а не в ФХР

«Йокерит» предупреждён, что если что-то случится по их вине, будет техническое поражение»

— Сколько ещё «Йокериту» будет позволяться такое поведение. Клуб не получил ни одного технического поражения, кроме матча в Минске, а недавно в Финляндии на арену не пустили целую пятёрку «Салавата Юлаева».

— В каждом регионе свои правила по предотвращению ковида. Та ситуация сложилась внезапно, был остановлен финский чемпионат, плюс появилось новое правило, что некоторые игроки, которые переболели коронавирусом, попадают в зону риска и не отправляются карантин. Мы работали с клубами, общались с «Салаватом Юлаевым», они вышли на игру, спасибо им за это.

Сейчас мы сразу связались с минздравом Финляндии, разговаривали о принятом положении. «Йокерит» будет проводить матчи в Финляндии, хотя чемпионат по-прежнему остановлен. Игроки, которые переболели свыше шести месяцев назад, смогут участвовать в матчах, но по прилёту игроки всё равно будут сдавать тесты. Повторюсь, следующие домашние матчи «Йокерит» будет проводить у себя. Мы предупредили команду, что если дальше что-то случится по вине клуба, то финнам будут засчитываться технические поражения.

Новый скандал КХЛ! 6 игроков «Салавата» не пустили на финскую арену по требованию властей Уфимцев никто не предупредил о свежем законе в Хельсинки. Они бились с «Йокеритом» в пять защитников и два полных звена, но проиграли.

— Какие выводы сделаны из истории с поездкой «Салавата Юлаева» в Хельсинки, когда пришлось отцепить ряд игроков, и как КХЛ планирует реагировать, если подобное ещё раз случится?

— Этот вопрос уже был, мы оперативно сработали. Направили письма в Минздрав Финляндии, получили ответы.

— Сергей Ласьков недавно сказал, что в таких ситуациях гостям нужно уезжать сразу оттуда, не играя, а «Йокериту» давать техническое поражение. Как относитесь к этой идее?

— Каждый случаем мы внимательно рассматриваем, не пытаемся делать поспешные выводы. В этом сезоне были ситуации, когда не только в Финляндии игроки получали положительные тесты и были вынуждены уезжать домой для дополнительных обследований. Только после повторных тестов мы выносим решение о техническом поражении или переносе матча в зависимости от того, были ли это форс-мажорные обстоятельства или фальсификации со стороны кого-либо. Здесь надо разбираться, если будем рубить шашкой с плеча, к хорошему это не приведёт.

«По «Адмиралу» конкретики нет, «Куньлунь» планирует доиграть сезон в Мытищах»

— Вернётся ли «Адмирал» в КХЛ в следующем сезоне?

— По «Адмиралу» конкретики нет, там сейчас меняется руководство. Мы направили письмо губернатору, ждём ответа.

— Есть ли информация по истории, связанной с «Салаватом Юлаевым» и ЦСКА по поводу их обращения в суд в связи с несоблюдением потолка зарплат?

— Суд состоялся, сейчас он ушёл на вынесение решения. Мы ждём информацию, два клуба до сих пор не оплатили сумму. Всё это ушло в юридическую плоскость.

— Есть информация, что могут снести ледовый дворец ЦСКА, где играет команда МХЛ.

— У нас точной информации нет. Мы общались, знаем, что такой вариант рассматривается. Об этом подробнее должны рассказать руководители ЦСКА. В Москве есть дворцы, где команда МХЛ сможет проводить свои матчи.

— Есть ли шанс, что «Куньлунь» вернётся в Китай?

— Общались с руководством клуба, проговорили этот момент. «Куньлунь» планирует доиграть чемпионат в Мытищах, в Китае все спортивные мероприятия запрещены.

«Самый тяжёлый этап пройден, мы должны продолжать чемпионат для популяризации хоккея»

— Планирует ли лига вакцинировать игроков?

— Медики рассматривают разные варианты. Надо понимать, как это скажется на спортсменах. 529 ребят уже переболело, людям с антителами вакцинация не делается. Мы следим за переболевшими. На данный момент не планируем вакцинацию, дело идёт к плей-офф, хотим, чтобы все были здоровы и играли в полную силу. Это тонкий вопрос, в котором надо разбираться. Наши медики уже занимаются этим совместно с Роспотребнадзором.

Селянне: КХЛ равнодушна к здоровью хоккеистов, а НХЛ нет смысла играть без зрителей

— Не задевают ли вас цитаты из-за рубежа, например, слова Селянне, который говорит, что КХЛ равнодушна к игрокам и думаете ли вы как план Б сделать пузырь в плей-офф?

— Мы рассматриваем разные варианты, в том числе и в плане проведения международных мероприятий. Это обсуждалось на Международном хоккейном форуме. Все говорят, что нужно играть, нельзя терять год хоккея, надо искать возможности.

Каждый по-разному относится к пандемии. Кто-то боится и сидит дома, а кто-то ходит без масок в общественных местах. Я читал слова Теэму Селянне, у него своё мнение. Мы проделываем большую работу, тестируем клубы, организовываем чистые зоны. Считаю, что мы должны продолжать чемпионат для популяризации хоккея. Самый тяжёлый этап, надеюсь, мы прошли. В некоторые дворцы возвращаются болельщики. Надеемся, ситуация будет только стабилизироваться.

— Ваше отношение к матчам Еврокубков в хоккее, может быть стоит подумать, чтобы наши клубы в них участвовали?

— Мне тоже понравилось, когда мы с «Ак Барсом» выиграли Кубок Европейских чемпионов. Но это был скоротечный турнир. Разговаривали с Фазелем, мы в этом сезоне были не готовы играть. Это дело переговоров, надо встречаться, общаться. Рене готов нам в этом помочь. У нас плотный календарь, есть паузы на Евротуры.

— Будет ли имиджевый удар, если на Еврокубках наши клубы не будут выигрывать титулы? Например, некоторые российские клубы с прохладой относятся к участию в Кубке Шпенглера.

— «Ак Барс» должен был играть на Кубке Шпенглера в этом году, он был заряжен на то, чтобы выиграть его. Но некоторые команды ехали ради участия, выпускали там молодёжь. Хочется, чтобы все наши команды побеждали на международной арене, мы только за то, чтобы российский хоккей был всегда на первых местах.