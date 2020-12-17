Россия вымучила победу в первом матче Брагина. Всё решил изящный буллит Кузьменко

Российский этап Евротура значительно отличается от финского Кубка Карьялы, прошедшего в ноябре. Если в Хельсинки сборные Швеции и Финляндии привезли довольно слабые команды, составленные из игроков внутренних первенств, чехи пригласили лишь несколько человек из КХЛ, а Россия и вовсе выставила молодёжную сборную, то на декабрьский турнир в Москве традиционно собрались практически все сильнейшие.

В отношении нашей национальной команды это означало, что мы впервые с февраля увидим взрослую мужскую сборную, а также дебют Валерия Брагина на новом месте. По давно сложившейся традиции костяк сборной России составили игроки СКА и ЦСКА, впрочем, штабу нашей команды удалось обойтись без перегибов, и каких-то глобальных вопросов по составу не должно было возникать.

«Если сборная собирает игроков, все должны быть на месте». Третьяк ответил Квартальнову Пресс-конференция руководства сборной России перед стартом Кубка Первого канала.

В дневном матче дня-открытия турнира отличный хоккей показали финны и чехи, а вечером на лёд арены в «Парке легенд» вышли россияне и шведы. Подопечные Брагина постарались с первых же минут насесть на ворота Магнуса Хелльберга, особенно старалось первое звено, где вместе с Шипачёвым и Ткачёвым выходил Андрей Чибисов, набравший в «Магнитке» феноменальную форму, но удивить голкипера СКА быстрым голом нашим ребятам не удалось, а затем игра выровнялась, и ещё один кипер «армейцев» Александр Самонов тоже стал вступать в игру.

Состав сборной России

Самонов (Федотов);

Рафиков — Марченко, Ткачёв — Шипачёв — Чибисов;

Галенюк — Ожиганов, Кузьменко — Морозов — Бурдасов;

Лямкин — Юдин, Сошников — Зернов — Коршков;

Яковлев, Кадейкин, Мамин — Карнаухов — Воронков.

Конечно, хоккей в исполнении сборной России слабо напоминал ту феерию, которую устроила в ноябре команда Игоря Ларионова в Хельсинки, но нужно понимать, что и уровень сопротивления здесь был совсем другой. В первом периоде шёл равный, немного скучный, выжидательный хоккей, и взбодрить его смогли лишь удаления. Сначала две минуты в большинстве поиграли шведы, но остроты у ворот Самонова «тре крунур» создали минимум, а вот российские попытки реализации лишнего выдались куда опаснее. Наши ребята хорошо контролировали шайбу, пытались растерзать шведскую оборону поперечными передачами, опасно бросали из кругов вбрасывания – один из таких «выстрелов» Никиты Лямкина пришёлся в штангу. Увы, забить не удалось, и на перерыв команды ушли при счёте 0:0.

На второй период шведы вышли более уверенной в себе командой, и от небольшого территориального и игрового преимущества сборной России не осталось и следа. «Тре крунур» принялись с упоением крутить любимые позиционные атаки и полностью забрали у наших ребят шайбу. Практически сразу подопечным Юхана Гарпенлёва удалось и забить. Дальний наброс от Класса Дальбека привёл к двум рикошетам, последний из которых (от Понтуса Оберга) случился на самом пятачке – у Самонова не было шансов выручить команду.



Дальше шведы продолжили доминировать, и до середины периода редко выпускали Россию из её зоны. Отбивались наши достаточно спокойно, но, увы, ни о каких осмысленных ответных атаках речи не шло. Тем удивительнее, что на 35-й минуте хозяевам турнира удалось отыграться. У звена Морозова получилось закрепиться в шведских владениях и усилиями самого центфорварда и Егора Яковлева запутать соперника хитрыми передачами. В результате на острие атаки оказался Андрей Кузьменко, в касание проткнувший шайбу за линию ворот Хелльберга. Есть первый гол сборной России при Валерии Брагине!

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Но после заброшенной шайбы никакого перелома в игре не наступило. Шведы продолжили атаковать комплексно и широко, наши довольствовались редкими сумбурными вылазками. «Тре крунур» могли быстро восстанавливать преимущество в счёте, в очередной позиционке вывели нападающего на чистый лёд, но Самонов выручил после броска с близкой дистанции. На перерыв команды ушли при счёте 1:1, и этот результат мог считаться очень хорошим для российской сборной.

Россия выиграла у Швеции стартовый матч на Кубке Первого канала! Как это было Стартовый матч домашнего этапа Евротура для команды Валерия Брагина против шведов. Все подробности — в нашей трансляции.

На третий период сборная России выскочила заведённой, отзащищалась в остатке меньшинства и отодвинула игру от своих ворот. Получилось даже заработать своё большинство, которое опять получилось опасным, но – безрезультативным. Показалось, что сейчас-то подопечные Брагина, наконец, заиграют в полную мощь своего состава, но шведам очень быстро удалось погасить пыл нашей команды. Эмиль Петтерссон классно бросил со входа в зону, Самонов выловить шайбу не сумел – 1:2 в пользу «тре крунур».

Валерий Брагин в третьем периоде произвёл некоторые перестановки в звеньях. Так, освежить заскучавшую первую тройку по мысли тренера должен был Никита Сошников, заменивший в сочетании с Шипачёвым и Чибисовым Владимира Ткачёва. И чуйка Брагина не подвела! Через три минуты после гола Петерссона ведущему сочетанию сборной России удалась атака с ходу, Шипачёв завёз шайбу в шведскую зону и отдал Яковлеву, тот классно увидел справа Сошникова, и новичок ЦСКА броском в касание не оставил шансов Хелльбергу. 2:2 после красивой комбинации!

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Юхан Гарпенлёв вызвался оспорить правильность взятия ворот и взял запрос на положение вне игры, но это решение оказалось для шведского наставника крайне неудачным. Лайнсмены никакого нарушения при входе в зону не увидели, гол засчитали, а «тре крунур» ещё и получили штраф за задержку игры. Который оперативно конвертировал в гол Вадим Шипачёв! Отметим классную игру на пятачке Чибисова, который собрал вокруг себя троих шведов, а затем ткнул шайбу на капитана нашей команд, дежурившего у пустого угла.

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Вот так за несколько минут игра перевернулась с ног на голову, а неплохо действовавшие шведы впервые в матче оказались в положении отыгрывающихся. Впрочем, большой неприятностью для соперников россиян такой статус не стал. «Тре крунур» добавили в активности, заработали большинство и провели его весьма остро, но забили уже в равных составах. 56-я минута, очередной наброс от синей линии, рикошет и добивание с дальнего пятачка от Эмиля Ларссона, про которого забыли наши защитники. Самонов выручить не сумел, счёт стал 3:3. А через несколько минут игра укатилась в овертайм.



Дополнительная пятиминутка получилась бодрой, но безголевой, матч пришёл к серии буллитов. Она вышла долгой, команды выполнили по восемь попыток, а итоговую победу всё-таки выцарапали наши ребята! Блестяще сыграл Александр Самонов, пропустивший лишь раз, а победный буллит в изящном стиле с мхатовской паузой выполнил Андрей Кузьменко.

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Трудный, вымученный, но очень важный успех сборной России, первый при Валерии Брагине. А в общем зачёте Евротура наша команда продолжает идти без поражений.