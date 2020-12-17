«Специально шайбу спрятал? Я бы развалился на синей линии». Наши — о победе над Швецией

Сборная России стартовала на Кубке Первого канала — 2020 с победы над Швецией по буллитам со счётом 4:3. Итоги матча подвели главный тренер команды Валерий Брагин, а также игроки Егор Яковлев, Никита Сошников и Вадим Шипачёв.

Главный тренер Валерий Брагин рассказал, почему перешёл на игру в три звена в третьем периоде и не выпускал на лёд Владимира Ткачёва в овертайме.



— Что скажете об ударной тройке? Пробовали нескольких игроков с Шипачёвым, на каком сочетании остановились?

— Надо ещё посмотреть, проанализировать. Сейчас не могу ответить. Игрой звена доволен, они работали неплохо. И с Сошниковым неплохо, и с Ткачёвым.



— Что скажете по большинству?

— Играли с листа, у нас была одна тренировка. Забили гол, это важно, будем ещё работать.



— Евротур – проверочный турнир для ЧМ. Какой смысл играть в три звена?

— Играли на победу, собрали сильнейших по игре на данный момент. Перед третьим периодом решили перейти на три звена.



— Возможно, не хватило Зернова и Ткачёва в овертайме?

— Ткачёв остыл, больше полпериода сидел. Решили играть этими ребятами.



— Много игроков из КХЛ во всех сборных. Вам это помогает или вносит дополнительные сложности?

— Лучшие игроки КХЛ из всех стран собраны, уровень хоккея намного выше. Всё быстрее, нужно быстрее думать. Качество хоккея выше.



— Скорее всего, следующий ЧМ пройдёт без игроков НХЛ. Насколько текущий турнир можно назвать генеральной репетицией ЧМ?

— Есть травмированные игроки у нас, но этот турнир – хорошая проверка для наших игроков. Кто себя проявит, будет являться кандидатом на ЧМ.



— Самонов пропустил курьёзный гол с рикошета.

— Там рикошет от игрока, он играл по шайбе. Игрой Самонова мы довольны.



— В следующем матче ждать перемен в воротах?

— Будем думать, консультироваться с тренером вратарей. Какие-то изменения будут.

Россия выиграла у Швеции стартовый матч на Кубке Первого канала! Как это было Стартовый матч домашнего этапа Евротура для команды Валерия Брагина против шведов. Все подробности — в нашей трансляции.

«Поучаствовал в двух красивых голах, типичный русский хоккей, в пас»

Защитник сборной России Егор Яковлев рассказал, почему команда не смогла забить в первом периоде, а также оценил голевые комбинации, в которых поучаствовал.



— Как дался первый матч?

— Первый матч всегда очень волнительный, скорости быстрее, чем в КХЛ, нужна адаптация. Первый период втягивались.



— Насколько сегодня были типичными шведы и насколько России было удобно с ними играть?

— Нам и самим нравится играть в такой хоккей, постоянно держать шайбу. Без разницы, как играет соперник, стараемся гнуть свою линию.



— У шведов состав наполовину из КХЛ, помогало знание игроков?

— Всегда плюс, когда знаешь игроков и то, что от них ожидать.



— Какая комбинация на гол из тех, в которых вы поучаствовали, вам понравилась больше?

— Обе были хорошие, здорово разыграли. Получились два красивых гола, типичный русский хоккей, в пас. Было неплохо.

«Шипа – реальный мастер, причём здорово играет в обе стороны»

Нападающий сборной России Никита Сошников по ходу встречи был переведён в звено к Вадиму Шипачёву и забил гол с его передачи.



«В принципе нормально воспринял перевод в первое звено. Я сначала играл с Карнауховым и Маминым, потом перевели к Шипачёву. Это нормальный рабочий процесс. Куда ставят, там и играем. Шипа – реальный мастер, причём он играет очень здорово в обе стороны.



Мой гол? Шведы провалились в атаке, мы изначально убежали «три в два», Вадик здорово отдал короткий пас Яковлеву, дальше я уже открылся под бросок, и получилось удачно попасть по воротам. В овертайме убежали «два в один», но я не посмотрел, что Кемпе находится в этом месте. Он сыграл не по позиции, и надо было распоряжаться моментом.



На буллитах были детали. Если ты бросаешь между ног, то вратарь положит щитки, и ты уже не забьёшь. Я понимал, что он уже будет ждать от меня такого решения. И я в принципе во втором эпизоде делал всё правильно, но в штангу попал.



Я наслаждаюсь сейчас временем в своей карьеры, играя за ЦСКА и сборную России. Это то, чего я добивался в Уфе».



Новости Кубка Первого канала.

«Специально шайбу спрятал? Я бы там развалился на этой синей линии»

Капитан сборной России Вадим Шипачёв прокомментировал свой вход в зону атаки перед голом Никиты Сошникова, после которого шведы взяли запрос на видеопросмотр. Судьи гол засчитали, а шведы получили две минуты штрафа, который Россия реализовала.



— Вам было комфортно играть с разными партнёрами в звене?

— Сразу моменты были, Вовка Ткачёв здорово играл. Не смогли забить, стали тасовать составы. Это нормальная практика, тренерский штаб решил так, значит, будем так двигаться.



— Прокомментируйте момент со входом в зону, когда смотрели на офсайд?

— Мы бежали три в два, мне отдали пас, как мог там заскрёбся за синюю линию. Не знаю, было там что или не было, судьи смотрели. Хорошо, там Яшка крикнул, я ему отдал, они с Сошем уже решили вопрос.



— Вы заработали большинство этим входом в зону. Может, вы специально шайбу спрятали, чтобы шведы взяли повтор?

— Я там чуть не упал, какое специально шайбу спрятал? Я бы там развалился на этой синей линии. Чибису ещё говорил: «Дай мне пораньше, а то мы с тобой как завалимся за синюю, вся страна потом будет смеяться». Получилось, что они удалились, потом мы забили. Здорово, я рад.



— В первом периоде вы удачно сыграли несколько раз в отборе против Пяаярви в меньшинстве. Помогало, что вы знаете, как он играет?

— Знал, что он здорово играет, классные подкидки отдаёт. Начал читать его, получилось отобрать шайбу. Хороший игрок, рад, что он играет за нашу команду.