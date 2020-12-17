«Специально шайбу спрятал? Я бы развалился на синей линии». Наши — о победе над Швецией

Сборная России стартовала на Кубке Первого канала — 2020 с победы над Швецией по буллитам со счётом 4:3. Итоги матча подвели главный тренер команды Валерий Брагин, а также игроки Егор Яковлев, Никита Сошников и Вадим Шипачёв.
Главный тренер Валерий Брагин рассказал, почему перешёл на игру в три звена в третьем периоде и не выпускал на лёд Владимира Ткачёва в овертайме.
— Что скажете об ударной тройке? Пробовали нескольких игроков с Шипачёвым, на каком сочетании остановились?
— Надо ещё посмотреть, проанализировать. Сейчас не могу ответить. Игрой звена доволен, они работали неплохо. И с Сошниковым неплохо, и с Ткачёвым.
— Что скажете по большинству?
— Играли с листа, у нас была одна тренировка. Забили гол, это важно, будем ещё работать.
— Евротур – проверочный турнир для ЧМ. Какой смысл играть в три звена?
— Играли на победу, собрали сильнейших по игре на данный момент. Перед третьим периодом решили перейти на три звена.
— Возможно, не хватило Зернова и Ткачёва в овертайме?
— Ткачёв остыл, больше полпериода сидел. Решили играть этими ребятами.
— Много игроков из КХЛ во всех сборных. Вам это помогает или вносит дополнительные сложности?
— Лучшие игроки КХЛ из всех стран собраны, уровень хоккея намного выше. Всё быстрее, нужно быстрее думать. Качество хоккея выше.
— Скорее всего, следующий ЧМ пройдёт без игроков НХЛ. Насколько текущий турнир можно назвать генеральной репетицией ЧМ?
— Есть травмированные игроки у нас, но этот турнир – хорошая проверка для наших игроков. Кто себя проявит, будет являться кандидатом на ЧМ.
— Самонов пропустил курьёзный гол с рикошета.
— Там рикошет от игрока, он играл по шайбе. Игрой Самонова мы довольны.
— В следующем матче ждать перемен в воротах?
— Будем думать, консультироваться с тренером вратарей. Какие-то изменения будут.
«Поучаствовал в двух красивых голах, типичный русский хоккей, в пас»
Защитник сборной России Егор Яковлев рассказал, почему команда не смогла забить в первом периоде, а также оценил голевые комбинации, в которых поучаствовал.
— Как дался первый матч?
— Первый матч всегда очень волнительный, скорости быстрее, чем в КХЛ, нужна адаптация. Первый период втягивались.
— Насколько сегодня были типичными шведы и насколько России было удобно с ними играть?
— Нам и самим нравится играть в такой хоккей, постоянно держать шайбу. Без разницы, как играет соперник, стараемся гнуть свою линию.
— У шведов состав наполовину из КХЛ, помогало знание игроков?
— Всегда плюс, когда знаешь игроков и то, что от них ожидать.
— Какая комбинация на гол из тех, в которых вы поучаствовали, вам понравилась больше?
— Обе были хорошие, здорово разыграли. Получились два красивых гола, типичный русский хоккей, в пас. Было неплохо.
«Шипа – реальный мастер, причём здорово играет в обе стороны»
Нападающий сборной России Никита Сошников по ходу встречи был переведён в звено к Вадиму Шипачёву и забил гол с его передачи.
«В принципе нормально воспринял перевод в первое звено. Я сначала играл с Карнауховым и Маминым, потом перевели к Шипачёву. Это нормальный рабочий процесс. Куда ставят, там и играем. Шипа – реальный мастер, причём он играет очень здорово в обе стороны.
Мой гол? Шведы провалились в атаке, мы изначально убежали «три в два», Вадик здорово отдал короткий пас Яковлеву, дальше я уже открылся под бросок, и получилось удачно попасть по воротам. В овертайме убежали «два в один», но я не посмотрел, что Кемпе находится в этом месте. Он сыграл не по позиции, и надо было распоряжаться моментом.
На буллитах были детали. Если ты бросаешь между ног, то вратарь положит щитки, и ты уже не забьёшь. Я понимал, что он уже будет ждать от меня такого решения. И я в принципе во втором эпизоде делал всё правильно, но в штангу попал.
Я наслаждаюсь сейчас временем в своей карьеры, играя за ЦСКА и сборную России. Это то, чего я добивался в Уфе».
Новости Кубка Первого канала.
«Специально шайбу спрятал? Я бы там развалился на этой синей линии»
Капитан сборной России Вадим Шипачёв прокомментировал свой вход в зону атаки перед голом Никиты Сошникова, после которого шведы взяли запрос на видеопросмотр. Судьи гол засчитали, а шведы получили две минуты штрафа, который Россия реализовала.
— Вам было комфортно играть с разными партнёрами в звене?
— Сразу моменты были, Вовка Ткачёв здорово играл. Не смогли забить, стали тасовать составы. Это нормальная практика, тренерский штаб решил так, значит, будем так двигаться.
— Прокомментируйте момент со входом в зону, когда смотрели на офсайд?
— Мы бежали три в два, мне отдали пас, как мог там заскрёбся за синюю линию. Не знаю, было там что или не было, судьи смотрели. Хорошо, там Яшка крикнул, я ему отдал, они с Сошем уже решили вопрос.
— Вы заработали большинство этим входом в зону. Может, вы специально шайбу спрятали, чтобы шведы взяли повтор?
— Я там чуть не упал, какое специально шайбу спрятал? Я бы там развалился на этой синей линии. Чибису ещё говорил: «Дай мне пораньше, а то мы с тобой как завалимся за синюю, вся страна потом будет смеяться». Получилось, что они удалились, потом мы забили. Здорово, я рад.
— В первом периоде вы удачно сыграли несколько раз в отборе против Пяаярви в меньшинстве. Помогало, что вы знаете, как он играет?
— Знал, что он здорово играет, классные подкидки отдаёт. Начал читать его, получилось отобрать шайбу. Хороший игрок, рад, что он играет за нашу команду.
- 17 декабря 2020
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