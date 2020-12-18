Великан Байфилд и снайпер Калиев. 10 звёзд МЧМ в сборных США и Канады

А ещё есть Спенсер Найт, который может отобрать у Аскарова титул лучшего вратаря турнира.

Золотые медали? Вероятно, нет. Состав молодёжной сборной США трудно назвать чемпионским, хотя известный эксперт TSN по молодёжному хоккею Крэйг Баттон и включил американцев в число претендентов на победу. И всё же есть причина, по которой за сборной США стоит последить на этом турнире с особым вниманием. В этой команде есть парни, которые способны доставить неприятности россиянам и канадцам, а кое-кто из них в ближайшем будущем станет звездой НХЛ.

Что касается сборной Канады, то состав этой команды вызывает восхищение у многих. Многие игроки, задрафтованные в первом раунде, не оставляют равнодушными североамериканских экспертов, которые прочат канадцам второе подряд золото — в их составе тоже есть на кого посмотреть.

США

н. Тревор Зеграс

Зеграс отказался от своего второго сезона в университете Бостона и подписал контракт с «Анахайм Дакс», и его называют одним из тех, кто способен очень быстро набрать обороты и заиграть в НХЛ. Зеграс — «двусторонний форвард», который может играть как на флангах, так и в центре, его способность завершать атаки считают особенной, поскольку чем сложнее ситуация на льду, тем лучше себя может проявить форвард.

Фото: Andre Ringuette/NHLI via Getty Images

«Ему нужно сделать шаг вперёд, чтобы дать своей стране шанс выиграть золото. Но он уже входит в пятёрку лучших в своей стране, из числа родившихся в 2001 году», — отметил обозреватель The Hockey News Стив Эллис.

«В финале снова сыграют Канада и Россия. Это будет изумительно!» Прогноз Баттона на МЧМ Североамериканский эксперт не верит в шведов и финнов. Как и год назад, в битве за золото наши сойдутся с канадцами.

н. Коул Кофилд

В прошлом году Кофилд забил на МЧМ лишь один гол в пяти матчах, но затем неплохо сыграл за университет Висконсина, набрав 12 (6+6) баллов в 10 встречах. Кофилд — образцовый нападающий силового плана, про которого рассказывают байки о чудесах, вытворяемых им в тренажёрном зале.

К Калиеву необходимо повышенное внимание, поскольку именно он должен стать лидером сборной США в атаке. Американский узбек, как называют родившегося в Ташкенте нападающего, стал главной звездой команды после того, как стало известно о пропуске МЧМ Николасом Робертсом. Калиев набрал 248 очков в 192 матчах в лиге Онтарио, что уступает только показателям Акила Томаса (267), но по голам Артур превосходит конкурента. Если бы сезон-2020/2021 проходил по плану, Калиев второй раз в своей карьере забил бы 50 голов за чемпионат, а второй подряд МЧМ в его карьере делает форварда одним из самых опытных членов команды.

«Это действительно интересно. Мы хорошо знаем друг друга, много раз играли против. Надеюсь, мы сумеем продемонстрировать свой лучший хоккей», — сказал Калиев. Год назад его команда проиграла в четвертьфинале финнам, но нынешний состав считается сильнее. Калиева часто критиковали за плохую игру в отборе и среднее катание, но судя по статистике заброшенных голов, это никак не влияло на его результативность.

«Мы ожидаем, что Арти докажет, что он главный игрок в нашем нападении. Он уже участвовал в МЧМ, поэтому его опыт должен пригодится. Мы дадим ему такую роль, которая поможет внести ему большой вклад в результат команды», — сказал главный тренер сборной США Нейт Лиман.

«Возможно, Калиев — не самое громкое имя, потому что у канадцев есть Байфилд, у финнов — Купари. У Артура не такая разносторонняя игра, но как можно не восхищаться тем, кто умеет в таком количестве забивать голы? Американцам просто нужен Калиев, чтобы стать тем, кем он должен, по всем прогнозам, стать. Я бы поставил на это немного денег», — добавил Стив Эллис.

«Канадцы останутся непобедимыми!» Хозяева МЧМ не стесняются в оценках своей сборной Россиян включают в число фаворитов, но подробных оценок пока не дают.

в. Спенсер Найт

Найт — один из тех, кто может составить конкуренцию Ярославу Аскарову за титул лучшего вратаря МЧМ-2021. Для Спенсера это будет уже третий молодёжный чемпионат мира, что само по себе является редкостью, и при этом, Найт второй год подряд будет стартёром сборной. Перед отъездом в расположение сборной, Найт записал на свой счёт пару матчей на ноль, остановив 66 бросков в матчах за Бостонский колледж. Это тот импульс, который способен сделать его одним из главных героев турнира.

з. Джейк Сэндерсон

Сэндерсон был выбран первым защитником на драфте новичков НХЛ 2020 года, и не зря. Игра Сэндерсона — это хорошее сочетание ума, классного катания и надёжных действий в обороне, что делает его тем хоккеистом, который должен получать много игрового времени вне зависимости от соперника. Сэндерсон обладает отменной скоростью, которая помогает ему вернуться на позицию в своей зоне после того, как он поддержал атаку. Отец Джейка — известный в прошлом нападающий Джефф Сэндерсон, который на МЧМ никогда не играл, но дважды выигрывал золото взрослого чемпионата мира.

Канада

До пандемии нападающий «Чикаго Блэкхоукс» никак не мог играть за сборную Канады, потому что был нужен «чёрным ястребам». Дак в свои 19 лет провёл очень неплохой плей-офф (6 очков в 9 матчах), но теперь у него есть шанс взять золото МЧМ. Многие называют Дака лучшим хоккеистом в составе канадцев. Кроме этого, он идёт среди претендентов на статус лучшего форварда турнира.

Фото: Bill Smith/NHLI via Getty Images

Высоченный второй номер драфта нынешнего года считается одним из доминирующих игроков в лиге Онтарио. В межсезонье он прибавил в весе около 5 кг, что должно прибавить уверенности в силовой борьбе. Незаметным на площадке он точно не будет, а предстоящий молодёжный чемпионат мира даст шанс вживую увидеть, почему Байфилда считают одним из самых талантливых молодых игроков в мире.

н. Дилан Козенс

Поклонники «Баффало Сэйбрз» настаивали на возможном дебюте Козенса за клуб уже сейчас, но они скоро получат более пристальное представление о том, на что он способен форвард. Козенс имеет в своём активе два сезона с 82 очками в Западной хоккейной лиге за «Летбридж», и нынешний МЧМ станет его последним турниром на молодёжном уровне. Козенс был одним из лучших канадских игроков на всех международных турнирах, на которых он играл, что подчеркивается его девятью очками год назад, когда канадцы взяли золото. Будь то создание моментов или их завершение, всесторонние способности Козенса сослужат ему хорошую службу в Эдмонтоне этой зимой.

«Если бы у нас был такой парень, как Аскаров!» Канадцы с трудом ищут вратаря на МЧМ Слабое место «кленовых листьев». С таким подбором голкиперов они могут остаться даже без медалей.

н. Коннор Макмайкл

За последние три сезона Макмайкл забросил 91 шайбу, что позволило ему занять восьмое место среди всех игроков лиги Онтарио. Макмайкл возвращается на МЧМ после триумфального прошлогоднего турнира, где он набрал 7 (5+2) очков в семи матчах. Этот форвард всегда находил способ сохранить свой статус, когда выступал в майке сборной Канады. Макмайкл может играть практически с кем угодно, но ему наверняка отведут роль в шестёрке лучших форвардов, поставив в связку вместе с Козенсом.

н. Филип Томасино

Раз уж мы выбрали Кирби Дака, то нельзя было обойти стороной его привычного распасовщика Томасино, которого обозреватель The Hockey News Райан Кеннеди вообще считает одним из претендентов на «Колдер Трофи» в предстоящем сезоне. На ранних этапах тренировочного лагеря Томасино неизменно ассистировал Даку и отставал от него на одно очко, в то время как Дак лидировал результативности в четырёх внутренних контрольных матчах. Возможно, эта связка не будет воссоздана, но у наставника канадцев Андре Туриньи будет неплохой запасной вариант.