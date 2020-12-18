Лидер СКА провалился, а России нужна была победа. Брагин прав, что посадил Ткачёва

У Валерия Брагина вчера состоялся дебют в роли главного тренера сборной России по хоккею. Момент для этого события выдался не самый удачный, ведь на Кубке Карьяла молодёжная национальная команда под руководством Игоря Ларионова задала высочайшую планку, поддержать которую на Кубке Первого канала было практически невозможно. Это вроде бы все понимали, но от сравнений двух сборных было не уйти.

В результате хоккей сборная России показала не самый плохой, но какой-то уж больно взрослый. С выжиданием, с откатами, с попытками сыграть по счёту. Не было искры, огня, желания постоянно действовать с позиции силы, как у молодёжки в ноябре. Но это ладно. Всё-таки у команды Брагина была куда сильнее ответственность за результат, да и шведы привезли в Москву очень серьёзный состав, собрав всех своих лучших игроков из КХЛ. Так что к общей стратегии нашей команды придираться, наверное, нельзя. А вот то, что в этой сборной почти никто не играл в пас на высоких скоростях – это уже плохо. То есть, конечно, были примеры комбинационной мысли – выделю Егора Яковлева, который, по сути, сделал два первых российских гола. Но это, скажем так, была самодеятельность, а не следование тренерской задумке, как у Ларионова.

Россия вымучила победу в первом матче Брагина. Всё решил изящный буллит Кузьменко Шведы выглядели лучше большую часть встречи, но наши парни выиграли за счёт характера, чуйки главного тренера и индивидуального мастерства.

Однако хватит сравнивать две команды. У Брагина тоже есть свой стиль, который долгое время приносил молодёжке приличный результат. Теперь так будет играть взрослая команда, пока ей рулит Валерий Николаевич. В принципе, уже вчера мы видели типичный «брагинский» хоккей против сильного соперника. Осторожный, выжидательный, подстроенный под игру оппонента. Шведы в начале встречи тушевались – наши шли вперёд, проверяли Хелльберга бросками. Во втором периоде «тре крунур» освоились – Россия полностью отдала территорию, практически забыв про чужие ворота. Швеция буквально «возила» наших парней по зоне, но не думаю, что это сильно напрягало тренера.

Но особенность Брагина (и главное отличие от Кудашова) в том, что он хоть и любит плясать от соперника, но его команды всегда способны «взорваться» в нужный момент, всегда у них есть силы на подвиг. Вот и вчера в третьем отрезке Россия добавила, включила злость, характер и настояла на открытом, качельном хоккее, в котором у наших ребят всегда много шансов. Сборная долго запрягала, но поехала в нужный момент – это так по-брагински.

В игре России мне вчера не хватило целостности, нужной отдачи от некоторых хоккеистов, но команда была вполне управляема, а тренер делал правильные ходы. Например, в третьем периоде Брагин перешёл на игру в три звена и поставил Сошникова в первую тройку вместо провалившегося Ткачёва. И Никита сразу же забил. А по поводу Ткачёва… Многие коллеги удивились, что Валерий Николаевич на вроде бы подготовительном турнире усадил кого-то на скамейку ради того, чтобы добиться результата. А мне непонятно, что здесь удивительного. Ткачёв откровенно не попал в игру, просматривать его просто так не имеет смысла (в СКА Брагин насмотрелся на Владимира), а победа вчера была очень важна. Домашнее соревнование, соответствующий антураж, первая игра под руководством нового тренера – да те же журналисты спросили бы с Брагина в случае поражения за бездействие, опять бы образовался некий негативный фон вокруг взрослой сборной! А так Валерий Николаевич внёс коррективы по ходу матча, увеличил темп за счёт уменьшения количества звеньев, и его ставка сыграла. Победителей не судят, а то, что победа досталась немножко с надрывом, – так это тоже по-брагински.

Брагин объяснил, зачем перешёл на игру в три звена в матче со сборной Швеции

Что ещё понравилось в этой сборной? Частые и активные подключения защитников, размашистая, умная игра в большинстве, высокая бросковая активность, позволявшая России регулярно нагружать Хелльберга работой даже при подавляющем территориальном преимуществе шведов. То, что не понравилось, я уже назвал, но вчерашняя игра и не должна была получиться идеальной. Просто первая проба сил Брагина в новой роли, и очень хорошо, что удалось победить, пускай и по буллитам.

Фото: fhr.ru

У Валерия Николаевича впереди много работы. На чемпионат мира состав будет комплектоваться игроками из КХЛ, и Брагину нужно как можно тщательнее проанализировать всех кандидатов из нашей лиги. И вот здесь, боюсь, боком вылезет совмещение двух постов. Во время регулярки Брагину почти невозможно наблюдать за кем-то, кроме игроков СКА, и это чревато предвзятостью при итоговом выборе. А ещё можно не заметить очевидные вещи, например, что Ткачёв и Бурдасов совершенно не подходят для игры сборной или что у Кадейкина потенциал крутого универсала в третье звено, а не 13-го запасного.

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Ну, надеюсь, Брагин всё-таки сам со всем разберётся и в мае в Беларусь (или куда-то ещё) поедет состав, набранный не с подачи ближайших «доноров», а сформированный из соображений баланса и здравого смысла. А пока – смотрим матчи России на Кубке Первого канала. Наблюдать за тем, как стиль Брагина адаптируется после перехода из молодёжного во взрослый хоккей, довольно интересно.