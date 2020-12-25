От недовольства до почётного звания: откуда взялась «Красная машина»?

Это прозвище придумали в Америке. В нём было всё – и пренебрежение перед бездушными роботами, и восхищение гениальной игрой.

Сейчас нашу сборную называют «Красной машиной». Но мало кто знает или помнит, что её изобрели в Северной Америке. Впервые это прозвище появилось в американской прессе, и оно совсем не понравилось игрокам: «Почему они нас сравнивают с машиной? Мы — живые люди!»

Первое упоминание «Красной машины» зачастую связывают с историей, которая произошла с тренером сборной СССР Виктором Тихоновым в американском турне 1983 года. С командой путешествовал журналист Всеволод Кукушкин, который позже рассказал об этом случае в своей книге. Приехав в Миннеаполис на матч с «Миннесотой Норт Старз», Тихонов увидел в газете заголовок «По нам проехалась «Красная машина» и возмутился сравнением советских игроков с роботами. Вместе с Федерацией хоккея России и «Балтикой» вспоминаем, когда на самом деле зародилось легендарное прозвище и как на него реагировали игроки сборной.

«Это две величайшие игры». Гретцки против Ларионова, или Как СССР сыграл со сборной НХЛ Лучшие звёзды НХЛ из разных стран сыграли одной командой против наших. Это было первое свидание перед знаменитым Кубком Канады-1987.

Красный — цвет хоккейной силы и… Советского Союза

В то время «Красную машину» уже можно было назвать брендом. Сборная СССР гремела на весь мир, а не только в Европе, как слаженный механизм, практически не знавший поражений. Но само прозвище появилось гораздо раньше. Пробовать его на вкус в различных вариантах стали ещё в 1960-х.

В 1950-е хоккейная команда мощно стартовала, взяв золото на дебютном чемпионате мира, а спустя два года выиграла Олимпиаду, но о гегемонии речи ещё не шло. Чемпионаты выигрывали и канадцы-любители, и шведы, и даже американцы. А в Канаде ещё отправляли на турниры не настоящие сборные, а полулюбительские команды.

В конце 1950-х, после неожиданного поражения на Олимпиаде, в Канаде впервые внимательно присмотрелись к новой растущей хоккейной силе в Европе и пригласили сборную СССР в гости. Она приехала под видом сборной Москвы и выиграла серию у полупрофессиональных и молодёжных канадских клубов.

Фото: РИА Новости

Уже тогда советских хоккеистов называли красными, то есть коммунистами. Но ещё не машиной, хотя пресса отзывалась об игре команды в восторженных тонах. Да что там пресса, даже игроки и функционеры клубов с интересом наблюдали за нашими ребятами, а кого-то из них даже пытались зазвать в НХЛ — естественно, безуспешно.

Но до хоккейной «Красной машины» было рукой подать, потому что это прозвище уже было в ходу в Северной Америке. Например, так за океаном иногда называли СССР, где человек подчинялся красной машине (коммунистическому государству), а не государство работало на человека.

Фото: Windsor Star

Начало мирового доминирования

Красная машина ассоциировалась не только с коммунистическим строем — так в Северной Америке называли и сильные спортивные команды, причём не только в хоккее. Самый известный пример – бейсбольные «Цинциннати Редс», которых в 1970-х прозвали «Большой красной машиной». Ниже заметка, в которой «Большая красная машина» — это «Монреаль Марунс».

Фото: Ottawa Citizen

В общем, появление у сборной СССР такого прозвище можно было назвать делом времени. Встречи североамериканцев и СССР на льду продолжались и дальше, не только на мировых форумах, но и в формате турне по Канаде и США. Советский хоккей начал доминировать в полном смысле этого слова: выиграл девять чемпионатов мира подряд, включая две Олимпиады.

И вот в 1967-м Ottawa Journal пишет о «большой и сильной красной хоккейной машине из России», которая обыграла Канаду и в пятый раз подряд стала чемпионом мира. Или в 1970-м Canadian Press рассказывает о несокрушимой «Русской машине» на чемпионате мира в Стокгольме. И так до тех пор, пока название окончательно не устоялось и не закрепилось за сборной СССР. К легендарной Суперсерии 1972 года «Красная машина» стала в Северной Америке синонимом советского хоккея.

Фото: The Province

Случай с Тихоновым и реакция на «Красную машину»

А что же известная история с Виктором Тихоновым? Она действительно случилась, но в тот же день сам журналист рассказал тренеру о «Цинциннати Редс» и объяснил, что «Красная машина» — это в первую очередь не бездушные роботы, кующие победы без тени улыбки, а идеально слаженная непобедимая команда. «Если это действительно так, то я согласен», — успокоился Тихонов.

«Русские — домой!» Такое не повторил никто — СССР 9 раз подряд становился чемпионом мира Это была настоящая Красная машина, для которой каждое поражение было трагедией.

В североамериканской прессе прозвище «Красная машина» вобрало в себя всё многообразие смысловых оттенков. Чаще всего за океаном таким образом отдавали должное сильному сопернику, появившемуся из ниоткуда, построившему собственную систему игры и подготовки, давшему миру Третьяка, Харламова, Якушева, Фетисова, Ларионова и в конце концов изменившему мировой хоккей.

Но и нотки пренебрежения в «Красной машине» тоже сквозили: противостояние СССР – Канада и СССР – США было не только спортивным, но и идеологическим, особенно в 1980-х. Там было и «Чудо на льду», то есть победа свободного американского народа над тиранией СССР, и недовольство суровыми методами Тихонова, и открытое письмо Игоря Ларионова, и побег Александра Могильного в США… В общем, поводов проехаться по русским и противопоставить «хороших себя» «плохим им» было достаточно. Понятно, что многим игрокам было неприятно сравнение с бесчувственным механизмом, например, легендарному защитнику Вячеславу Фетисову.

Фото: РИА Новости

А Алексей Касатонов, бывший партнёр Фетисова, наоборот, заметил в этом прозвище положительный оттенок: «Приятно, когда тебя называют «Красная машина». Считаю, что здесь больше речь идёт не в том плане, что нет души, а в плане побед и командных взаимодействий и механизма, как у машины. Это было престижно и говорит о том, насколько силён был наш хоккей».

«Это лучшая русская команда!» В 1981 году сборную СССР хвалил даже канадец Дон Черри Сборной Советского Союза очень важно было выиграть после поражения на Олимпиаде-1980.

Тяжёлый период и победоносное возрождение в новой сборке

«Красная машина» канула в забвение практически одновременно с СССР. После победной Олимпиады-1992 и чемпионата мира — 1993 наступил глубокий провал. Все уезжали, всё рушилось, система, на которой стоял советский хоккей, осталась в прошлом.

О былой славе, конечно, не забывали, гордились победами. В головах сидело, что Россия – великая хоккейная держава, но реальность порой не совпадала с этим представлением. Наша страна по-прежнему периодически давала сильных игроков, но от команды из прошлого остались одни воспоминания. Поэтому Квебек-2008 или Баффало-2011 были как глоток воды для умирающего в пустыне.

Фото: Елена Рускл, photo.khl.ru

В 2015 году прозвище возродили уже как официальное, сборная России теперь выступает под слоганом «Красная машина. Новая сборка». И теперь это уже точно не бездушный механизм, которым его могли видеть на Западе, а предмет национальной гордости, от которого всегда ждут только победы.

Когда наша сборная выходит на лёд, нас переполняют эмоции. Мы поддерживаем всей страной, переживаем с первой до последней минуты матча и громко радуемся забитой шайбе. Эти важные моменты единения и поддержки мы проживаем вместе с «Безалкогольной Балтикой» — и гордость за наших чемпионов только крепнет. Узнавайте больше об актуальных играх и истории национальной команды по ссылке. Зарядим парней на победы!