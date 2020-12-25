От недовольства до почётного звания: откуда взялась «Красная машина»?

Сейчас нашу сборную называют «Красной машиной». Но мало кто знает или помнит, что её изобрели в Северной Америке. Впервые это прозвище появилось в американской прессе, и оно совсем не понравилось игрокам: «Почему они нас сравнивают с машиной? Мы — живые люди!»
Первое упоминание «Красной машины» зачастую связывают с историей, которая произошла с тренером сборной СССР Виктором Тихоновым в американском турне 1983 года. С командой путешествовал журналист Всеволод Кукушкин, который позже рассказал об этом случае в своей книге. Приехав в Миннеаполис на матч с «Миннесотой Норт Старз», Тихонов увидел в газете заголовок «По нам проехалась «Красная машина» и возмутился сравнением советских игроков с роботами. Вместе с Федерацией хоккея России и «Балтикой» вспоминаем, когда на самом деле зародилось легендарное прозвище и как на него реагировали игроки сборной.
Красный — цвет хоккейной силы и… Советского Союза
В то время «Красную машину» уже можно было назвать брендом. Сборная СССР гремела на весь мир, а не только в Европе, как слаженный механизм, практически не знавший поражений. Но само прозвище появилось гораздо раньше. Пробовать его на вкус в различных вариантах стали ещё в 1960-х.
В 1950-е хоккейная команда мощно стартовала, взяв золото на дебютном чемпионате мира, а спустя два года выиграла Олимпиаду, но о гегемонии речи ещё не шло. Чемпионаты выигрывали и канадцы-любители, и шведы, и даже американцы. А в Канаде ещё отправляли на турниры не настоящие сборные, а полулюбительские команды.
В конце 1950-х, после неожиданного поражения на Олимпиаде, в Канаде впервые внимательно присмотрелись к новой растущей хоккейной силе в Европе и пригласили сборную СССР в гости. Она приехала под видом сборной Москвы и выиграла серию у полупрофессиональных и молодёжных канадских клубов.
Фото: РИА Новости
Уже тогда советских хоккеистов называли красными, то есть коммунистами. Но ещё не машиной, хотя пресса отзывалась об игре команды в восторженных тонах. Да что там пресса, даже игроки и функционеры клубов с интересом наблюдали за нашими ребятами, а кого-то из них даже пытались зазвать в НХЛ — естественно, безуспешно.
Но до хоккейной «Красной машины» было рукой подать, потому что это прозвище уже было в ходу в Северной Америке. Например, так за океаном иногда называли СССР, где человек подчинялся красной машине (коммунистическому государству), а не государство работало на человека.
Фото: Windsor Star
Начало мирового доминирования
Красная машина ассоциировалась не только с коммунистическим строем — так в Северной Америке называли и сильные спортивные команды, причём не только в хоккее. Самый известный пример – бейсбольные «Цинциннати Редс», которых в 1970-х прозвали «Большой красной машиной». Ниже заметка, в которой «Большая красная машина» — это «Монреаль Марунс».
Фото: Ottawa Citizen
В общем, появление у сборной СССР такого прозвище можно было назвать делом времени. Встречи североамериканцев и СССР на льду продолжались и дальше, не только на мировых форумах, но и в формате турне по Канаде и США. Советский хоккей начал доминировать в полном смысле этого слова: выиграл девять чемпионатов мира подряд, включая две Олимпиады.
И вот в 1967-м Ottawa Journal пишет о «большой и сильной красной хоккейной машине из России», которая обыграла Канаду и в пятый раз подряд стала чемпионом мира. Или в 1970-м Canadian Press рассказывает о несокрушимой «Русской машине» на чемпионате мира в Стокгольме. И так до тех пор, пока название окончательно не устоялось и не закрепилось за сборной СССР. К легендарной Суперсерии 1972 года «Красная машина» стала в Северной Америке синонимом советского хоккея.
Фото: The Province
Случай с Тихоновым и реакция на «Красную машину»
А что же известная история с Виктором Тихоновым? Она действительно случилась, но в тот же день сам журналист рассказал тренеру о «Цинциннати Редс» и объяснил, что «Красная машина» — это в первую очередь не бездушные роботы, кующие победы без тени улыбки, а идеально слаженная непобедимая команда. «Если это действительно так, то я согласен», — успокоился Тихонов.
В североамериканской прессе прозвище «Красная машина» вобрало в себя всё многообразие смысловых оттенков. Чаще всего за океаном таким образом отдавали должное сильному сопернику, появившемуся из ниоткуда, построившему собственную систему игры и подготовки, давшему миру Третьяка, Харламова, Якушева, Фетисова, Ларионова и в конце концов изменившему мировой хоккей.
Но и нотки пренебрежения в «Красной машине» тоже сквозили: противостояние СССР – Канада и СССР – США было не только спортивным, но и идеологическим, особенно в 1980-х. Там было и «Чудо на льду», то есть победа свободного американского народа над тиранией СССР, и недовольство суровыми методами Тихонова, и открытое письмо Игоря Ларионова, и побег Александра Могильного в США… В общем, поводов проехаться по русским и противопоставить «хороших себя» «плохим им» было достаточно. Понятно, что многим игрокам было неприятно сравнение с бесчувственным механизмом, например, легендарному защитнику Вячеславу Фетисову.
Фото: РИА Новости
А Алексей Касатонов, бывший партнёр Фетисова, наоборот, заметил в этом прозвище положительный оттенок: «Приятно, когда тебя называют «Красная машина». Считаю, что здесь больше речь идёт не в том плане, что нет души, а в плане побед и командных взаимодействий и механизма, как у машины. Это было престижно и говорит о том, насколько силён был наш хоккей».
Тяжёлый период и победоносное возрождение в новой сборке
«Красная машина» канула в забвение практически одновременно с СССР. После победной Олимпиады-1992 и чемпионата мира — 1993 наступил глубокий провал. Все уезжали, всё рушилось, система, на которой стоял советский хоккей, осталась в прошлом.
О былой славе, конечно, не забывали, гордились победами. В головах сидело, что Россия – великая хоккейная держава, но реальность порой не совпадала с этим представлением. Наша страна по-прежнему периодически давала сильных игроков, но от команды из прошлого остались одни воспоминания. Поэтому Квебек-2008 или Баффало-2011 были как глоток воды для умирающего в пустыне.
Фото: Елена Рускл, photo.khl.ru
В 2015 году прозвище возродили уже как официальное, сборная России теперь выступает под слоганом «Красная машина. Новая сборка». И теперь это уже точно не бездушный механизм, которым его могли видеть на Западе, а предмет национальной гордости, от которого всегда ждут только победы.
Когда наша сборная выходит на лёд, нас переполняют эмоции. Мы поддерживаем всей страной, переживаем с первой до последней минуты матча и громко радуемся забитой шайбе. Эти важные моменты единения и поддержки мы проживаем вместе с «Безалкогольной Балтикой» — и гордость за наших чемпионов только крепнет. Узнавайте больше об актуальных играх и истории национальной команды по ссылке. Зарядим парней на победы!
- 25 декабря 2020
-
11:00
-
10:40
-
10:35
-
10:14
-
10:11
-
09:55
-
09:30
-
09:01
-
08:43
-
08:39
-
08:16
-
08:13
-
08:10
-
08:05
-
07:58
-
04:52
-
04:17
-
03:04
-
02:45
-
01:39
- 24 декабря 2020
-
23:53
-
23:20
-
23:05
-
23:00
-
22:52
-
22:45
-
22:39
-
22:34
-
22:26
-
22:12
-
22:12
-
22:04
-
21:57
-
21:51
-
21:40