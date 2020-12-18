«Отряд самоубийц Брагина». Эти парни подарили стране лучший МЧМ со времён Баффало

Спросите у 10 случайных российских болельщиков, какой МЧМ за последние 10 лет они считают лучшим? Уверен на 100%, что 10 из 10 безапелляционно назовут золотой турнир в Баффало, и будут правы. Сюжет, написанный сборной 91-92 года рождения, отложился не только в памяти, но и навсегда осел в сердце. И кажется, что сотворить историю ярче, чем тот легендарный финал против Канады, навсегда влюбивший тысячи россиян в новогодний турнир из трёх букв, попросту нереально.

Но если выносить Баффало за скобки, то какой МЧМ с Валерием Брагиным вы назовёте самым запоминающимся? И вот тут мнения непременно разделятся: одни назовут Торонто-2015, где мог случиться ещё один легендарный камбэк, другие — Монреаль-2017, где нас похоронил в полуфинале американец Трой Терри, третьи — будут проклинать Остраву-20 и TSNовскую камеру. Но готов поспорить, что большинство назовёт лучшим МЧМ в Хельсинки в 2016-ом: там была и крышесносная финская тройка Лайне – Ахо – Пулюярви, уничтожавшая всё на своём пути, и долгожданное первое место нашей «молодёжки» в группе, и настоящая мясорубка парней Брагина в полуфинале против американцев во главе с Мэттьюсом, а главное — типичные брагинские камбэки в матчах против Дании и Финляндии. МЧМ в Хельсинки, как и любой другой МЧМ — это не иссякающий альманах историй, которые зачастую остаются «за кадром», но не так давно одной из них в своём телеграм-канале поделился бывший пресс-атташе «молодёжки» Пётр Терещенков.

Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Не секрет, что Валерий Брагин при выборе состава на МЧМ при прочих равных отдавал предпочтение пацанам, которые умеют пахать, терпеть и доставать из себя всё, когда сил уже нет. На большинстве турниров брагинская молодёжка была командой с двумя «играющими» звеньями и двумя тройками работяг — классическое разделение на топ-6 и боттом-6. Финское первенство мира было одним из немногих исключений, когда пропорция сместилась в пользу «игровичков». Тогда у Брагина было и ярославское трио Полунин – Красковский – Коршков, уже зажигавшее в КХЛ, и очень симпатичное звено Лазарев – Каменев – Свечников, и Кирилл Капризов, как влитой вписавшийся в сочетание к «армейцам» Кузьменко и Светлакову.

Сдерживающей можно было условно назвать лишь четвёртую тройку Лаута – Фазлеев – Дергачёв, где за креатив отвечал омский снайпер. Однако в моменты, когда «молодёжка» горела и была в шаге от поражения, Брагин отправлял спасать страну не ярославцев, а «отряд самоубийц», собранный из Александра Дергачёва, Раделя Фазлеева и Андрея Светлакова, вместе с капитаном «молодёжки» Владиславом Каменевым.

До четвертьфинала с Данией наши парни в Финляндии вообще не оказывались в критических ситуациях. В то, что Россия будет весь матч мучаться с датчанами и за 5:24 до конца третьего периода гореть в одну шайбу, могли поверить только разве что сами датчане. И когда на табло застыли цифры 2:3, а до конца основного времени оставалось полторы минуты на лёд с Каменевым выходили закапывать шайбу в ворота именно пацаны из «Suicide Squad». Когда сборную нужно было вытаскивать, то Брагин будто прочувствовал, что на льду просто необходимы не самые креативные Дергачёв и Светлаков, а в овертайме гол Каменева во многом случился благодаря шикарной диагонали Фазлеева, оказавшегося на время в одном сочетании с капитаном. Вот и в финале, когда хозяева уже готовы были вскидывать руки, за 6 секунд до сирены трафик голкиперу финнов создали именно Дергачёв и Светлаков. Долгожданное золото они не принесли, но сделали всё, чтобы дать себе ещё одну попытку уработать соперника в овертайме.

«Просто Брагин знал, что эти люди умрут за команду, если придется, они будут грызть лёд, соперника, клюшку вратаря лишь бы шайба зашла в ворота. Светлого и Дергача он особенно ценил за стержень и считал настоящими ледовыми воинами», — пишет в своём канале Терещенков, проживший бок о бок с этими парнями не один турнир.

Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Из рассказа экс-пресс-атташе вскрывается и ещё один факт, не известный ранее. Александр Дергачёв, которого Брагин брал ещё в Торонто годом ранее, вообще мог не сыграть на своём втором МЧМ:

«Во многом его история уникальна. В ноябре 2014 года в Новогорске, по допандемийной традиции, собрали два состава – на Cуперсерию и европейский Турнир четырех наций. Случаи, когда игроки переводились из одной команды в другую происходили и потом, но из-за травм, а вот Дергач чем-то Валерия Николаича зацепил, и он чувака с опытом игры только в МХЛ перевёл в канадский вариант сборной. Если учесть, что по 95-му году в команде в атаке хватало забетонированных заранее позиций, сложно сказать каким по счету в списке кандидатов на оставшиеся шел Саня, но конкурентов он съел.

Ещё по ходу серии он прошел путь от пятой тройки запасных до первой тройки в заключительной шестой игре. Я даже не помню таких аналогов, чтобы человек, которого взяли проверить на всякий случай, так эволюционировал в тренерских глазах за столь короткий промежуток. На том Сабвэе было четверо «младших» — Коршок (Егор Коршков – прим. автора), Красковский, Дергач и Вовча (Даниил Вовченко – прим. автора). И, если первые двое в коллективе, как представители составлявшей лидерский костяк того варианта сборки ярославской мафии (Гавриков, Рафиков и их близкие по 95-му году), были, как рыба во льду, то Вовче и Дергачу ещё и было не совсем комфортно чисто психологически. Так всегда у младших.

Фото: Елена Руско, photo.khl.ru

И тогда в Торонто-2015 он точно не пожалел, что поверил в Саню. В меньшинстве с Фищом (Иваном Фищенко – Прим. автора) они как раз и занимались тем, что обычно является символом самопожертвования — ловили шайбу зубами, только в прямом смысле. Кстати, Дергач так и представлял именно МХЛ даже на МЧМ. Не знаю точно, но не исключаю, что это единственный в своем роде случай, когда игрок приезжал на главный турнир года с опытом выступлений только в нашей молодежной лиге.

Через год на суперсерии Дергач добил травмированный пах и всю поездку крутил велосипед пока другие работали на льду. Я частенько в этот момент тусил с ним, так как понимал, как ему грустно, ведь шансы поправиться за месяц с таким повреждением обычно невелики. Здоровяк давил педали до седьмого пота (до сих пор почему-то помню те лужи на полу) и был твёрд в намерении сделать все, что угодно, лишь бы сыграть еще раз. Травму полностью так и не залечили, но вряд ли хоть, кто из зрителей Хельсинки-2016 это заметил».

Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

На том турнире воспитанник альметьевского «Нефтяника» представлял СКА, который в 2016-ом и близко не был клубом, ориентированным на развитие молодёжи. На следующий год Дергачёв выиграл с питерцами Кубок Гагарина, но не был крепким игроком основы, а после уехал в скрытую аренду в «Спартак» и выдал качественный сезон у Вадима Епанчинцева. В итоге базовый клуб сборной решил вернуть габаритного форварда и на два сезона запер его в своей золотой клетке — типичное для Питера поведение «ни себе, ни людям». Сейчас Дергачёв после двух лет простоя пришёл в себя в «Витязе» Михаила Кравеца, успешно центрит во втором звене с Александром Сёминым и, как когда-то в «молодёжке» Брагина, выполняет огромный объём работы. Однако, учитывая аффилированность «Витязя» с материнским клубом из Питера, вряд ли можно сказать, что Дергачёв окончательно вырвался из рук Романа Ротенберга.

Другой «ледовый воин» Брагина Андрей Светлаков cо своим умением быть одинаково полезным на обеих концах площадки всё так же, как и в 2016-ом, играет в ЦСКА и, в отличие от партнёра по отряду, Игорем Никитиным не «зажимается». Но вот прогрессирует 24-летний центр медленнее, чем от него ждут.

Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Откровенно не прёт карьера только у Раделя Фазлеева. После МЧМ в Хельсинки воспитанник «Ак Барса» подписал контракт новичка с «Филадельфией», задрафтовавшей его в 6 раунде, но не сумел заиграть даже в фарм-клубе и по ходу третьего сезона в системе «Флаерз» был выставлен на безусловный драфт отказов. После расторжения контракта с «лётчиками» руку помощи Раделю протянул родной «Ак Барс», но за основу казанцев так и не сыграл и провёл остаток сезона в ВХЛ, а в межсезонье был обменян в «Нефтехимик», за который в прошлой «регулярке» провёл только 14 матчей, набрал всего 3 очка и свалился уже в фарм-клуб нижнекамцев. Сейчас Фазлеев играет в ВХЛ за родной для Дергачёва альметьевский «Нефтяник» и пока далёк от шанса сыграть в КХЛ. Впрочем, «Вышка» в 24 года — далеко не приговор и хочется верить, что ментальный лидер «молодёжки» только готовится к перезагрузке собственной карьеры.